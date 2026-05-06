Al Pan Pan: ley miscelánea bajo la lupa por su sostenibilidad fiscal

El proyecto misceláneo del gobierno recibió diversas observaciones de parte del Consejo Fiscal Autónomo, que advirtió 9 riesgos que podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas. La iniciativa “tiene un impacto deficitario en el balance fiscal al menos hasta 2031, incluso incorporando el efecto crecimiento”, indicó el organismo. Por ello, planteó que para lograr neutralidad fiscal en ese período se requerirán fuentes de financiamiento adicionales “de magnitud relevante”, las que no están contenidas en el proyecto.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos junto al abogado exsubsecretario de previsión social, vicepresidente del Instituto Libertad, Pedro Pizarro.

En los últimos años, la ultraderecha ha ido ganando terreno incluso en Europa. Entre las características más reconocibles de su discurso están los cuestionamientos a sectores progresistas o “woke”, a la inmigración, el feminismo, entre otros. En tanto, valoran lo militar, la familia tradicional, las tradiciones nacionales y mayores medidas en seguridad.

Ahora, estas posturas evolucionaron para llegar al área digital. De hecho, la empresa tecnológica estadounidense Palantir publicó un manifiesto de 22 puntos, elaborados por su director ejecutivo, Alex Karp. El texto, calificado por algunos como “tecnofascismo”, acusa que Europa está “débilmente armada” o que puede haber cambios en Asia debido a una “devoción sumamente teatral al pacifismo japonés”.

Analizamos este tema junto al doctor en comunicación, autor del libro “Epidemia Ultra, del fascismo europeo a Silicon Valley”, Franco Delle Donne.



