Mirada internacional con Ignacio Walker: ¿hacia dónde va América Latina?

En este capítulo, Ignacio Walker hace una reflexión sobre la irrelevancia internacional de América Latina a partir de su historia de fragmentación. Desde las bulas papales de 1493 que dividieron la región entre España y Portugal, hasta cómo el Corolario Roosevelt impuso la diplomacia de las cañoneras, y hoy el “Corolario Trump” (basado en la doctrina de seguridad nacional de noviembre pasado) pretende convertir todo el hemisferio occidental en una esfera de influencia de Estados Unidos, con amenazas de anexar Canadá y Panamá, intervenciones militares como en Venezuela, entre otras cosas.

Frente a este contexto, Walker hace crítica a la historia de nacionalismos estrechos y la falta de integración regional, a diferencia del éxito europeo y, también, su éxito integrando países. Propone dejar la herencia borbónica y la ideologización, y apostar por el potencial real de la región: desde la observación astronómica y el turismo andino, hasta la integración energética y gestión compartida de migraciones y carteles.

Concluye que América Latina debe “levantarse y andar”, construyendo desde lo cotidiano para reaparecer en el radar global sobre una base virtuosa de futuro.

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