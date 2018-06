Ahora fue Milton Juica: otro juez emblemático de DDHH también se despide de la Corte Suprema

Este lunes, luego de 50 años en el Poder Judicial, Milton Juica dejó su cargo como ministro de la Corte Suprema, donde ejerció desde 2001, y de la que fue presidente de 2010 a 2012, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Entre aplausos de los funcionarios de la corte fue despedido este lunes el abogado en su último día de trabajo, quien deja el puesto al cumplir 75 años, límite de edad para ejercer el cargo, siguiendo así los mismos pasos de Carlos Cerda, quien el jueves también dejó su asiento en el máximo tribunal del país.

Juica asumió como presidente de la Corte Suprema el 6 de enero de 2010, y se caracterizó por marcar distancia con el entonces recién electo Piñera. De hecho, fue la única autoridad que no acudió a realizar un saludo protocolar; solamente le envió una nota. Ello con un objetivo: demostrar la independencia de los poderes del Estado.

La semana pasada, pocos días antes de abandonar el cargo y en su última labor como vocero de la Corte, Juica no perdió la oportunidad de criticar las actuales políticas en contra de la delincuencia, además de cuestionar a parlamentarios que financiaron ilegalmente sus campañas. "Hay una ley que dice que el financiamiento de la política se hace de tal manera, y si yo, que soy un representante de la ciudadanía, eludo esa ley, no tengo moral para aceptar eso, no tengo moral para justificar eso (...) no puedo decir que eso es lícito".

Su trayectoria estuvo marcada por el papel que jugó en casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en dictadura. Fue ministro en visita en el caso Degollados -el secuestro y asesinato de tres miembros del Partido Comunista de Chile en 185- y en la investigación de la llamada Operación Albania, la cual se produjo entre el 15 y 16 de junio de 1987, y que terminó con la muerte de 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), a manos de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Su labor en estos casos le valió el veto político de la derecha, la que bloqueó su ascenso a la Corte Suprema, el que finalmente logró destrabarse en el Senado el 12 de abril de 2001, cuando fue nominado por el entonces Presidente Ricardo Lagos.