Moreira y AC contra Grau: cuestiona momento y dice que republicanos “están aprendiendo” a gobernar

El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), abordó las tensiones que se han generado al interior del oficialismo tras la presentación de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, impulsada por parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler, el legislador sostuvo que, debido a su rol institucional, evita pronunciarse sobre el fondo del libelo, aunque manifestó dudas respecto de la oportunidad política en que fue presentado.

“Desde el momento que ingresa la acusación constitucional yo me transformo en juez, si es que eso llega al Senado”, explicó.

Sin embargo, agregó que “si usted me lo pregunta, creo que no va a llegar al Senado esa acusación constitucional”.

Moreira señaló que una de las principales interrogantes que le genera la ofensiva contra Grau tiene relación con el momento escogido para impulsarla, considerando el debate legislativo que enfrenta actualmente el Gobierno.

“Yo lo único que me pregunto es si esta acusación constitucional era tan sólida, ¿por qué se presentó en el peor momento?”, afirmó.

“Más allá de la argumentación y del fondo de la acusación, yo me pregunto por qué esto no se hizo antes, por qué se esperó hasta el último minuto, hasta el momento en que vencía la posibilidad de presentar la acusación constitucional”, añadió.

A juicio del senador gremialista, la iniciativa tiene escasas posibilidades de prosperar en el Congreso. “Yo creo que esa acusación constitucional no se va a aprobar y la verdad es que si alguien piensa que tiene efectos políticos, no los tiene”, sostuvo.

Consultado por el papel que desempeña actualmente el Partido Republicano como principal fuerza del oficialismo y partido del Presidente José Antonio Kast, Moreira indicó que la colectividad enfrenta una responsabilidad distinta a la que tenía cuando ejercía oposición.

“Esa es una responsabilidad muy grande del Partido Republicano”, señaló.

En esa línea, planteó que el rápido acceso al poder obligó a la colectividad a asumir desafíos para los que no necesariamente estaba preparada. “Ellos no pensaron con la rapidez que iban a gobernar el país, más aún siendo el partido que llevó al Presidente a La Moneda”, afirmó.

El legislador destacó que el escenario político actual exige una mirada de largo plazo y una mayor coordinación dentro de las fuerzas que respaldan al Gobierno.

“Aquí faltan tres años para una elección, entonces no se condice”, sostuvo al referirse a las disputas que han surgido en las últimas semanas.

Pese a las diferencias que se han evidenciado entre sectores del oficialismo, Moreira aseguró observar una evolución en el comportamiento político de los republicanos desde que asumieron responsabilidades de gobierno.

“Yo veo también de parte del Partido Republicano, más allá de estos últimos hechos y estas últimas críticas al propio Presidente Kast, que ellos de verdad están aprendiendo”, afirmó.

Finalmente, el senador manifestó confianza en que la experiencia de gobernar irá modificando la forma en que la colectividad enfrenta los desafíos políticos e institucionales.

“Yo no soy ningún profesor, pero veo que de a poco van a ir generando experiencia y mayor responsabilidad con su propio gobierno”, concluyó.