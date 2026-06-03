Remolacheros en pie de guerra con el Gobierno

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¡Hola a todos! Un saludo afectuoso desde la cuna de héroes y artistas, en medio de mañanas y noches heladas que han llevado a prender estufas, saturando el otrora limpio aire de campo.

Y hablando de aire, les cuento que con esta edición parten los nuevos aires de Aquí Ñuble, con el que esperamos contribuir a la necesaria descentralización del país.

Y hablando también de campo, confieso que es triste ver cómo se termina un noble cultivo como la remolacha, vigente por 70 años. Por un asunto de costos, Iansa –ubicada en San Carlos– decidió no recibir más el cultivo local, privilegiando así la caña de azúcar importada de Brasil.

Ha sido un duro golpe para los agricultores, quienes tenían puestas sus esperanzas de crecimiento y prosperidad en el Gobierno –”en mi Gobierno“, como dijo un diputado local–, dada la alta votación obtenida por el Presidente Kast en la zona agrícola de Ñuble (el mayor porcentaje de apoyo en el país). Sin embargo, la ayuda entregada por el Ejecutivo fue considerada insuficiente por los remolacheros, quienes terminaron dando un portazo a la respuesta del Gobierno.

Pero no solo el agro impulsa la productividad de Ñuble, sino también la energía. Sin embargo, la falta de proyectos de generación eléctrica en la región podría frenar los planes de electromovilidad del transporte público. Algo necesario para descontaminar nuestro aire saturado. Les contamos los detalles de un estudio que advierte sobre este asunto.

Para seguir en busca del aire puro, ¡qué mejor que nuestra cordillera! Durante los últimos años, el Valle Las Trancas y los Nevados de Chillán, sector conocido genéricamente como las Termas de Chillán, se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del país durante las vacaciones de invierno de los escolares. Pero, como era de suponer, tanto automóvil ha colapsado la ruta que llega al principal destino turístico de la región. Por esta razón, autoridades y Carabineros elaboraron un cronograma con restricciones horarias para “subir y bajar” desde la montaña.

Aun cuando el mundo avanza aprisa por los vericuetos de IA y las tecnologías digitales, los adultos mayores de nuestra región optan por la pausa y, con justa razón, prefieren el contacto presencial para realizar sus trámites que los virtuales. Así lo confirman los resultados de una consulta realizada a este grupo etario que alcanza el 23,3% en Ñuble, la segunda región con más adultos mayores del país.

La noticia positiva, por lejos, corre por cuenta de un grupo de estudiantes del Liceo Politécnico de San Carlos, quienes inventaron una bomba de agua manejada desde el celular, poniendo fin a la vieja práctica del bombeo manual que sigue prevaleciendo en las zonas rurales. Un avance tecnológico que confirma la capacidad de innovación que puede aportar la educación pública.

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El portazo de los remolacheros a la ayuda del Gobierno

El anuncio, a inicios de mayo, por parte de la empresa Iansa de dejar de comprar remolacha después de 70 años, fue un golpe de nocaut para los agricultores del Maule y Biobío. Pero las medidas de apoyo anunciadas por el Gobierno terminaron por darles el “tiro de gracia”.

Así lo sienten los productores de este rubro en Ñuble, región donde la siembra de remolacha está incrustada en el corazón del agro local, con más de dos mil hectáreas destinadas a este cultivo.

Luego del estupor que causó en el mundo agrícola la decisión de Iansa, el Gobierno apuró una serie de reuniones con los remolacheros, para buscar una solución a las mermas económicas que sufrirán a partir del cierre de la recepción del cultivo por parte de la planta Cocharcas en San Carlos, a contar de la temporada 2026-2027.

Tras la primera reunión, realizada en la sede de la Asociación de Agricultores de Ñuble, el Ministerio de Agricultura anunció como parte de las medidas un “crédito blando en BancoEstado tanto para clientes como no clientes de la entidad bancaria, estructurado con una tasa preferencial, plazos de pago de hasta 18 meses, montos superiores a los $3 millones y la posibilidad de pactar cuotas no mensuales adaptadas de forma orgánica al flujo financiero y los ciclos propios del negocio agrícola, todo ello respaldado por la garantía estatal FOGAPE”.

Pese a que el anuncio fue comunicado como una “ayuda concreta”, los remolacheros no titubearon en darle un portazo de lleno al Gobierno. Lo primero que criticaron es que el crédito “de blando no tiene nada“, ya que el interés –aseguran– es mayor que el que entrega cualquier banco a un agricultor con cuenta corriente.

Según productores, la tasa de interés preferencial ofrecida por el convenio del Gobierno y Banco Estado sería de un 0,89%, mientras que quienes consultaron con sus respectivas bancas privadas tendrían la posibilidad de optar a un interés de hasta un 0,6%. O sea, que de blando, efectivamente nada.

Marcelo San Martín, integrante de la Asociación de Remolacheros de Ñuble, sin pelos en la lengua, reconoció que se sienten “abandonados” por el Gobierno.

Lo que se buscaba, por el contrario, era un subsidio directo para hacer frente a las pérdidas económicas, opción que fue descartada.

Tras el rechazo inicial a sus demandas, el Ministerio de Agricultura presentó una nueva propuesta. El pasado viernes sostuvo una reunión con productores remolacheros y representantes de distintas empresas de la agroindustria nacional, entre ellas Sugal, Carozzi, Frutos del Maipo, Orafti, Tucapel y Vitafoods, para explorar alternativas productivas. En la instancia, se planteó la posibilidad de reemplazar el cultivo de remolacha por cereales, legumbres y hortalizas destinadas al procesamiento industrial.

Al gremio remolachero, sin embargo, no le gustó nada las alternativas de reconversión. “Son buenas ideas y se agradece, pero hay que hacer presente la gran diferencia entre lo que se paga. Por ejemplo, por una hectárea de trigo se paga $400 mil; por una de remolacha recibimos $1.200.000 ”, grafica el dirigente local.

El voto del campo en juego

Desde el ámbito político, la crisis de los remolacheros repercutió con fuerza. Según cifras del Gobierno Regional, la agricultura, junto con la silvicultura, es el principal motor económico de la Región de Ñuble. Representa aproximadamente un 15% del Producto Interno Bruto (PIB) regional y ocupa casi el 60% del suelo. Por ello, la reacción de algunos parlamentarios locales apuntó directamente al voto del campo, considerando además que Ñuble fue la región donde más apoyo obtuvo el Presidente José Antonio Kast, con un 69,85% de votación en la segunda vuelta presidencial.

Apelando a esta realidad, el diputado Cristóbal Martínez (UDI), de familia agricultora e hijo del exalcalde de Chillán y exdiputado, Rosauro Martínez, marcó sus claras diferencias con el Gobierno ante la crisis del agro local.

“Necesito el compromiso del Gobierno, este es mi Gobierno y no nos puede abandonar ahora”, afirmó durante su intervención en la Cámara Baja. “Empezó la discusión para bajar los tributos a las empresas, pero Ñuble quedará fuera, porque no podemos traer empresas, entonces lo de Iansa pega doblemente fuerte”, agregó.

Otro diputado ligado profundamente al campo, Felipe Camaño (independiente-DC), quien obtuvo la primera mayoría gracias al electorado de comunas agrícolas, fue directo al grano y emplazó al Presidente Kast para apoyar a quienes le dieron el voto:

“Muchos agricultores confiaron en usted, votaron por usted y hoy esperan respaldo real, porque cuando el campo cae no solo caen los agricultores, sino una parte esencial de Chile”.

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Adultos mayores de Ñuble “ni ahí” con los trámites virtuales

En Chile, la conectividad es prácticamente total. Datos de la Fundación País Digital revelan que el 96,6% de los hogares tiene acceso a internet mientras que el país lidera el desarrollo de la IA en Latinoamérica.

Pese a ello, a la hora de realizar trámites, buena parte de la población sigue confiando en la presencialidad, especialmente los adultos mayores. Así se desprende de los resultados de la Consulta Ciudadana “Personas Mayores y Consumo, Construyendo Juntos Más Protección”, realizado por Sernac y la Universidad del Bío Bío (UBB).

Según los datos del Censo 2024, Ñuble es la segunda región con mayor índice de envejecimiento a nivel nacional, por ello el estudio realizado entre el 13 de noviembre y el 26 de diciembre de 2025 fue tan significativo. La iniciativa contó con la participación de 1.522 personas de las 21 comunas. De ellas, un 72,5% fueron mujeres.

Uno de los aspectos más relevantes detectados es que un 95% de los participantes prefiere realizar trámites de forma presencial en lugar de usar canales digitales, una preferencia clara frente a un mercado cada vez más virtual.

Al ser consultados sobre qué tipo de apoyo a las personas mayores es necesario en el comercio de la región para que accedan en igualdad de condiciones a productos y servicios, las personas apuntaron a una atención preferente (80,2%) y una atención presencial obligatoria (52,4%), sobre todo que exista obligatoriamente un canal físico para cualquier tipo de trámite.

En tanto, los contratos con letra clara y sencilla (40,4%) y plataformas digitales adaptadas (23,2%) fueron otras medidas mencionadas por las personas consultadas.

Para el director regional del Sernac, Félix Mercado, “los resultados de esta medición nos mandatan a adaptar nuestra gestión a las necesidades reales de las personas mayores de la Región de Ñuble. Privilegiaremos los canales presenciales, la información accesible y el lenguaje claro que ellos prefieren”.

José Sandoval, director Centro de Estudios Ñuble de la UBB, indicó que “en el trabajo desarrollado junto a Sernac, destacamos la importancia de generar datos locales sobre personas mayores, un grupo aún poco visibilizado. Esta evidencia permite comprender mejor sus condiciones y experiencias, y esperamos que contribuya a orientar políticas públicas y prácticas institucionales más accesibles, pertinentes y territorialmente sensibles”.

Pero no es lo único que revela la encuesta, ya que el 53,8% respondió que ha experimentado algún tipo de discriminación en las siguientes situaciones:

Realizar trámites o compras sólo de forma digitalaparece como la principal barrera de acceso a bienes y servicios.

• Atención poco respetuosa en call centers: casi una cuarta parte de los/as consultados/as (23,6%) reporta haber recibido un trato discriminatorio.

• Negación de créditos, seguros o productos financieros: un 15,4% ha sido excluido directamente del sistema financiero.

Un mensaje de Inacap

NOTA 2: II versión del Premio “Fuerza TP: Técnicos-Profesionales por Chile”

La educación técnico-profesional es el verdadero motor que impulsa el desarrollo y la descentralización de nuestro país. El premio Fuerza TP: Técnicos-profesionales por Chile es una iniciativa de INACAP junto El Mercurio que representa una plataforma única para reconocer a quienes, desde sus distintas áreas, están generando cambios profundos y dejando una huella en Chile y el mundo.

“Las carreras técnicas son el empuje del país, para nosotros que venimos de regiones esto es súper importante y es para sentirnos orgullosos. Demostrar que con el estudio técnico-profesional se puede llegar muy lejos”, destacó Felipe Macera, ganador de la categoría Aporte Empresarial de la primera edición del premio. Un profesional de la gastronomía que se ha dedicado a impulsar el valor de la identidad local de la zona sur mediante el rescate patrimonial gastronómico.

Hasta el 08 de junio y en www.fuerzatp.cl se encuentran abiertas las postulaciones del premio que reconoce la trayectoria, la innovación y el compromiso de titulados de la formación TP de todo el país que, con liderazgo, excelencia y vocación innovadora, están generando cambios concretos en el desarrollo de Chile y sus regiones.

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“El precio de la fama”: restringen acceso a Las Trancas y Nevados de Chillán

La tendencia es la misma hace algunos años. Durante fechas importantes como las vacaciones de invierno y feriados de esta época del año, el Valle Las Trancas se ha transformado en el destino turístico con mayor capacidad hotelera ocupada.

Con alrededor de cinco mil camas disponibles, solo el año pasado entre junio y agosto, la ocupación alcanzó casi el 80%. Indudablemente, los turistas llegan motivados por el manto blanco de los Nevados de Chillán. El problema es que en los meses de invierno no solo llega en abundancia la nieve sino también los tacos. La larga fila de automóviles colapsa la ruta N-55 que conecta Chillán con el sector de las Termas de Chillán.

Asumiendo esta realidad, autoridades regionales de Transporte y Carabineros se anticiparon a un eventual colapso de la ruta (como sucedió en años anteriores durante el peak de las vacaciones invernales de los escolares) y programaron restricciones horarias para la subida y bajada desde la zona cordillerana.

La restricción comenzó a aplicarse desde ayer 2 de junio hasta el 31 de octubre de 2026, estableciendo horario de subida entre las 08:00 y las 14:00 horas, mientras que el horario de bajada será desde las 14:30 hasta las 19:00 horas, siempre sujeto a que las condiciones meteorológicas permitan un tránsito seguro.

Asimismo, la resolución faculta a Carabineros de Chile para determinar puntos de corte de tránsito vehicular, previa información de Senapred, en caso de sobrecarga de vehículos o saturación de estacionamientos en la ruta, con el propósito de mantener despejada la vía ante una eventual emergencia.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Ñuble, Omar Sandoval, destacó que “como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones estamos utilizando las facultades que nos entregan los artículos 107 y 113 de la Ley de Tránsito para ordenar la circulación y priorizar la seguridad vial, prohibiendo la circulación de vehículos por determinadas vías públicas cuando exista una causa justificada”.

El alcalde de Pinto, Jairo del Pino, valoró la implementación de la medida señalando que “para nuestra comuna es muy importante contar con acciones preventivas que permitan compatibilizar el turismo con la seguridad. Cada invierno recibimos miles de visitantes en la zona de Las Trancas y Nevados de Chillán, por lo que esta planificación anticipada permitirá mejorar la experiencia de quienes llegan y también entregar mayor tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas”.

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Falta de proyectos energéticos amenaza a buses eléctricos en Chillán y Chillán Viejo

Sabido es el déficit de generación eléctrica existente en Ñuble, lo que ha mantenido paralizadas inversiones que esperan certezas en términos de suministros para materializar sus proyectos.

La esperanzas están puestas en proyectos como la ampliación de la Línea Charrúa-Chillán, nueva línea de transmisión de 66 kV, impulsada por CGE, con una inversión de US$45 millones, que permitirá mejorar la confiabilidad y seguridad del sistema local y cuyas obras estarían terminadas el próximo año.

También destaca el primer parque eólico de la región que se ubica en la comuna de Pemuco, proyecto de la empresa Engie Chile, que contempla una inversión de US$228 millones y 22 aerogeneradores para aportar 165 MW al sistema eléctrico. El proyecto va bien encaminado y esta semana se anunció la operatividad de los primeros tres aerogeneradores.

Mientras se espera que comiencen a operar los nuevos proyectos eléctricos, el déficit energético sumó un nuevo desafío: el de la elecromovilidad del transporte público.

Aun cuando Ñuble encabeza el proceso de pago electrónico en microbuses de la locomoción colectiva, en electromovilidad se avanza lento. Según el gremio de dueños de taxibuses de Chillán, la subvención entregada por el Gobierno para modernizar las flotas y pasar a buses eléctricos es muy baja por lo que piden más financiamiento tanto al Ministerio de Transportes como al Gobierno Regional. Lo anterior, además, porque serán ellos quienes deberán invertir en terminales con los cargadores para los microbuses.

Todos estos planes, además, chocan con la escasa generación eléctrica existente. Así lo dio a conocer una investigación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), que proyectó cuánta energía e infraestructura de carga requerirá Chillán para reemplazar por completo su flota de transporte público por buses eléctricos hacia 2050.

El estudio reveló que Ñuble requerirá un importante fortalecimiento de su red eléctrica para sostener la transición del transporte público de pasajeros hacia la electromovilidad. “Este recambio va a depender en gran medida del apoyo que hagan tanto el gobierno central como el regional”, afirmó el director alterno del Centro de Energía UCSC.

El académico puso el acento en que ciudades intermedias como Chillán enfrentan desafíos distintos a la de grandes capitales como Santiago. Uno de estos es el retraso histórico en las obras de transmisión y distribución eléctrica.

“Ñuble todavía tiene ciertos retrasos que se están trabajando para superarlos. Ya en eso, tanto la participación del sector público como la del privado en conjunto han hecho esto, pero todas estas medidas, una vez aprobadas, no tienen una ejecución instantánea”, indicó.

En esa línea, sostuvo que también existen tensiones respecto del destino prioritario de la energía disponible. “Hay un tema, finalmente, energético y también de prioridades: qué se prefiere, o sea, entre poner energía, en este caso, en un hospital, y un transporte público”, explicó.

Más allá de la infraestructura, el estudio también proyecta efectos directos en la calidad de vida urbana. Según Espinosa, el transporte eléctrico podría transformar la experiencia cotidiana, tanto de pasajeros como de peatones.

“El bus eléctrico genera una sensación de mayor confort para el pasajero: no hay vibraciones ni ruido, y ese ruido también se reduce para los peatones cercanos a la ruta por donde transita un bus eléctrico”, señaló. “Por lo tanto, la reducción del ruido en la ciudad generará una ciudad mucho más amigable con sus ciudadanos”, añadió el Dr. Eduardo Espinosa.

El investigador destacó, además, el impacto ambiental que podría generar un recambio total de la flota. “En otro estudio vimos que, si hoy en día hiciéramos un recambio total de la flota, bajaríamos en un 65% las emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad de Chillán, debido al transporte público de pasajeros”, afirmó.

En un contexto en el que la calidad del aire durante el invierno representa un problema crítico para la ciudad, acelerar la electromovilidad es un tema de salud pública.

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De San Carlos al mundo: estudiantes se llenan de invitaciones para presentar su bomba de agua regulada desde un celular

“Bomba de soga domotizada” es el nombre del proyecto con el cual un grupo de estudiantes del Liceo Politécnico de San Carlos se ha llevado todos los honores en diferentes encuentros tecnológicos estudiantiles. Consiste en reemplazar el esfuerzo físico del bombeo manual mediante un sistema motorizado, programado por los propios estudiantes y controlado por un celular reciclado, que permite gestionar la extracción de agua a distancia a través de una aplicación conectada a internet.

Gracias a esta idea obtuvieron medalla de plata en la competencia internacional Infomatrix 2026, realizada en Rumania, y ahora se aprestan para presentarla en otros encuentros internacionales.

En un encuentro con autoridades educacionales de Ñuble en el que fueron galardonados por sus logros, los estudiantes Fernanda Rubio, Claudio Castillo y Catalina Carrere, acompañados por el director del establecimiento, Gonzalo Muñoz, y sus profesores Naim Rodríguez y Francisco Olate, contaron detalles de la experiencia vivida representando a Chile en uno de los encuentros tecnológicos escolares más importantes del mundo.

Los estudiantes contaron que fueron invitados a participar en la Feria Tecnológica de China, programada para noviembre de este año, y también recibieron una invitación por parte del equipo mexicano del Infomatrix para viajar a México durante agosto para exponer su innovador proyecto.

Por si fuera poco, sumaron una nueva invitación, esta vez de Solacyt, organización internacional sin fines de lucro dedicada a promover la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación STEAM en Latinoamérica, quienes acreditaron al equipo para asistir al Robomatrix Iberoamericano en México.

Según explicaron los estudiantes, “el interés no solo radica en el desarrollo tecnológico presentado por el equipo, sino también en conocer el método de enseñanza impulsado por el establecimiento, especialmente desde la especialidad de Electrónica del Liceo Politécnico de San Carlos”.

“Nosotros participamos en la competencia de Robótica de Solacyt acá en Chile, donde clasificamos a Ecuador este 2026, pero priorizamos el mundial en Rumania, y ahora en conversación con el Presidente mundial de Solacyt nos validó esa acreditación para ir a competir a México. Solacyt ha sido un gran aliado, así como todas las demás entidades que nos han ayudado, y estamos tremendamente contentos por todos los desafíos que tenemos por delante”, afirmó el profesor Naim Rodríguez.

La directora ejecutiva (s) del SLEP Punilla Cordillera, Ana Paola Correa, destacó que “este tipo de logros demuestran que desde la educación pública se pueden alcanzar grandes metas y competir al más alto nivel internacional“.

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Con estos temas que nos aprietan el zapato, despedimos la primera edición de este segundo aire de Aquí Ñuble. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl.