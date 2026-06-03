Timaukel y el desafío de consolidarse en el mapa turístico de Tierra del Fuego

Con poco más de 400 habitantes y una superficie que supera los 12 mil kilómetros cuadrados, Timaukel es una de las comunas más extensas y menos pobladas de Chile. Pese a albergar algunos de los paisajes más remotos y prístinos de Tierra del Fuego, su potencial turístico ha permanecido históricamente en segundo plano frente a otros destinos de la Patagonia.

Con ese desafío en mente, autoridades comunales realizaron en Santiago el “Timaukel Day”, una actividad orientada a promocionar el territorio y posicionarlo como un destino de naturaleza y aventura.

La iniciativa ocurre en un momento en que Tierra del Fuego comienza a ganar mayor visibilidad, gracias al desarrollo de nuevas rutas, áreas protegidas y experiencias vinculadas al turismo de intereses especiales.

Parte de esa proyección se sustenta en cambios que han comenzado a transformar el extremo sur de Tierra del Fuego. La creación del Parque Nacional Yendegaia y el avance de la senda de penetración Vicuña-Yendegaia por el Cuerpo Militar del Trabajo han abierto gradualmente un territorio históricamente aislado, dominado por bosques subantárticos, fiordos y la cordillera Darwin.

A ello se suman atractivos que están dentro de la comuna como el Lago Blanco, Lago Deseado y el Parque Karukinka. Sin embargo, el potencial turístico convive con desafíos de conservación, como el impacto del castor canadiense sobre los ecosistemas fueguinos y la protección de extensas turberas, consideradas clave para el equilibrio ambiental de la isla.

La estrategia también se apoya en iniciativas orientadas a reducir el aislamiento histórico de la comuna. Durante los últimos años, autoridades locales y regionales han impulsado proyectos de mejoramiento vial, conectividad e infraestructura bajo el denominado Plan Pampa Guanaco, buscando fortalecer las condiciones para el desarrollo económico y turístico del territorio fueguino.

Aunque continúa siendo una de las comunas más aisladas y menos pobladas del país, Timaukel busca aprovechar las oportunidades que podrían surgir a medida que Tierra del Fuego gane conectividad, visibilidad turística y nuevas alternativas de desarrollo ligadas a la naturaleza.