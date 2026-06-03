Alvarado defiende aumento de endeudamiento y culpa a la oposición por la necesidad de solicitarlo

El Gobierno salió a defender este miércoles la decisión de solicitar al Congreso autorización para aumentar el endeudamiento público en hasta US$6.200 millones durante 2026, iniciativa que será ingresada con suma urgencia y que ha generado cuestionamientos tanto desde la oposición como desde sectores del Partido Nacional Libertario.

Durante una vocería en La Moneda, el biministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, sostuvo que la necesidad de recurrir a una mayor emisión de deuda responde directamente a la situación fiscal heredada de la administración anterior.

“Yo le pediría a la oposición que tenga un poquito más de pudor sobre el tema, porque este proyecto de endeudamiento es producto de la gestión y administración anterior, eso es una realidad”, afirmó.

El secretario de Estado emplazó además a quienes formaron parte del gobierno precedente a respaldar la iniciativa cuando comience su discusión legislativa.

“Hoy día lo que yo esperaría es que los mismos que fueron parte de un gobierno que dejó la situación fiscal crítica para quienes hoy día debemos gobernar, tengan la colaboración suficiente y necesaria para sacar adelante este proyecto de ley”, agregó.

La defensa del Ejecutivo se produce un día después de que el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, firmaran el proyecto que busca ampliar el margen de endeudamiento autorizado para el próximo ejercicio presupuestario.

La iniciativa surge luego de que Hacienda advirtiera un deterioro mayor al previsto en las cuentas fiscales. Según explicó Quiroz, el Informe de Finanzas Públicas mostró una sobreestimación de ingresos y una subestimación de gastos que elevó el déficit proyectado para este año desde el 1,5% contemplado en la Ley de Presupuestos hasta un 2,4% del PIB.

“El efecto del tipo de cambio, porque la autorización de deuda está en dólares, nos deja una necesidad de 4.700 millones de dólares”, explicó el titular de Hacienda al presentar la propuesta.

Quiroz añadió que solicitar únicamente ese monto implicaría seguir postergando obligaciones pendientes del Estado. “Estaríamos postergando exigencias y pagos que se deben pagar porque son proveedores del Estado impagos, muchos de ellos Pymes que no están sincerados y son parte de las obligaciones y exigencias del Estado de Chile”, señaló.

Consultado sobre si el debate por el endeudamiento podría afectar las negociaciones en torno a la Ley Miscelánea que actualmente se tramita en el Senado, Alvarado descartó que ambos procesos deban mezclarse.

“Esto obedece a una situación financiera de administraciones anteriores que nos obligan hoy día a recurrir al Parlamento para poder tener la caja suficiente y necesaria para pagar los compromisos que administraciones anteriores asumieron y de los cuales no podemos nosotros desatender”, sostuvo.

El ministro insistió en que la propuesta de reconstrucción económica impulsada por el Gobierno apunta precisamente a revertir el escenario que obligó a solicitar un mayor margen de deuda.

“Creo que no debería tener ningún impacto, porque la reforma que estamos proponiendo al Congreso tiene precisamente como objetivo generar y sentar las bases para que el país vuelva a crecer”, afirmó.