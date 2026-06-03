Drones de Ucrania impactaron en Moscú y San Petersburgo

Ucrania lanzó durante la pasada noche más de 350 drones contra Rusia, en un ataque que incluyó Moscú, San Petersburgo y la región de Leningrado, según informaron este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia y las autoridades locales.

“Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 354 drones ucranianos de ala fija” sobre quince regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov, informó en MAX el mando castrense ruso.

Según el servicio de prensa del Gobierno de San Petersburgo, en la madrugada de hoy “varias infraestructuras críticas de los distritos de Kronshadt, Kírov y Krasnoselski fueron atacadas por drones de los nazis ucranianos”.

“Varios objetivos resultaron dañados. En estos momentos se trabaja en paliar las consecuencias. Varias personas resultaron heridas. No hay muertos”, añadieron las autoridades sin dar detalles.

El Gobierno de San Petersburgo añadió que el gobernador de la antigua capital zarista, Alexandr Beglov, creó un puesto de mando para atender esta situación.

Afiche del Foro Económico de San Petersburgo, conocido como el “Davos” ruso, y humo por ataques ucranianos en el cielo.Afiche del Foro Económico de San Petersburgo, conocido como el “Davos” ruso, y humo por ataques ucranianos en el cielo.

59 drones derribados en la región de Leningrado

En la región de Leningrado, que rodea San Petersburgo, y ha sido víctima de ataques contra sus terminales portuarias y refinerías en los últimos meses, durante la pasada noche fueron derribados 59 drones, según afirmó en MAX el gobernador local, Alexandr Drozdenko.

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El aeropuerto internacional Púlkovo de San Petersburgo se vio obligado a pausar su trabajo, provocando un retraso de más de dos horas de al menos 29 vuelos. Otros nueve fueron desviados a otros aeropuertos de reserva, según informó el servicio de prensa de la terminal aérea.

Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó del derribo de 22 drones que se dirigían a la capital rusa.

Según pudo constatar la agencia EFE, al sur de Moscú se pudieron escuchar varias explosiones en la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Una columna de humo negro se eleva después de que Ucrania lanzara, según informes, ataques con drones durante la jornada inaugural del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, una de las organizaciones más destacadas de Rusia. (3.06.2026).Una columna de humo negro se eleva después de que Ucrania lanzara, según informes, ataques con drones durante la jornada inaugural del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, una de las organizaciones más destacadas de Rusia. (3.06.2026).

Los aeropuertos moscovitas de Vnúkovo y Domodédovo, en el sur de la capital, interrumpieron sus operaciones en dos ocasiones a lo largo de la noche.

Este ataque ucraniano se produjo apenas 24 horas después del masivo ataque ruso con misiles y drones contra empresas del complejo industrial militar ucraniano e infraestructura crítica de Kiev y otras seis regiones de Ucrania perpetrado en la madrugada del martes.

La Fuerza Aérea ucraniana indicó en su parte matutino que se trató de uno de los ataques más masivos de toda la guerra, en el que Rusia empleó 73 misiles de distintos tipos, entre ellos 33 de tipo balístico, y 656 drones de larga distancia.