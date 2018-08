Schmidt con cero autocrítica: insiste contra ENAP y califica de “mezquindad” las acusaciones de conflictos de interés

Una ronda de entrevistas por canales de televisión, en el horario de los noticieros matinales, fue la jugada de la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt para reposicionarse en el tema de la crisis ambiental Quintero-Puchuncaví.

La secretaria de Estado ha estado en el ojo del huracán luego que el viernes saliera a responsabilizar directamente a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de los episodios de nube tóxica que tienen a la zona bajo una inédita alerta amarilla, y que hasta la fecha suman 358 intoxicados.

Otro factor que apunta sobre Schmidt es el hecho de que una de las empresas de la zona, Oxiquim, es presidida por Fernando Barros Tocornal, abogado del Presidente Sebastián Piñera y socio por casi 2 décadas del esposo de la ministra, Gonzalo Molina. La empresa, además, proyecta un muelle con grave impacto en el fondo marino del lugar.

La respuesta de la ministra ante estas acusaciones de conflicto de interés fue catalogar de “mezquindades” y “pequeñeces” esas alusiones. “Encuentro que entrar en esa discusión pequeña realmente no corresponde", dijo a Mega, mientras en TVN remarcó que "aquí no podemos caer en la discusión de mezquindades; que la prima, que la tía, la amiga, era pariente, etcétera. Aquí hay una comunidad que por más de 50 años han estado expuesta a contaminación".

“Evidencia” contra la ENAP

Respecto al papel de la ENAP, pese a que el propio Presidente Sebastián Piñera señala que “aún están buscando responsables” de los últimos episodios de contaminación, la ministra insistió en poner el foco en la empresa pública, señalando que se han hecho “intensivos procesos de fiscalización en todas las empresas de la zona”.

“El foco lo tenemos que poner en la evidencia, y la evidencia tomada en la Superintendencia de Medio Ambiente en los intensivos procesos de fiscalización que se han llevado en todos los procesos de la zona, en la única empresa de la zona hemos encontrado evidencia que pudieran estar generando los niveles de gases de hidrocarburos, es ENAP”, sostuvo.

Es más, consultada por el estudio del Laboratorio de Química Ambiental de la Universidad Técnica Federico Santa María y que apunta a Gasmar, la ministra recordó que esa investigación data de 2017, y que ahora lo que se indaga son los episodios de la semana pasada. “Todas las empresas que manejan hidrocarburos pueden estar en este minuto generando alguna emisión y las fiscalizaciones han demostrado que en la única que se ha encontrado alguna faena que pudiera haber producido una emisión de gases en particular es la que señaló la Superintendencia”, respondió, aludiendo nuevamente a la ENAP.

Consultada por la reacción de la empresa pública, que ha salido a defenderse de las imputaciones, Schmidt respondió que “no voy a polemizar con las declaraciones de la empresa sobre las resoluciones que dicta la Superintendencia”, indicó, tratando de cerrar el tema.

La actuación de Schmidt también ha sido cuestionada a nivel político, porque desde la oposición han pedido incluso su renuncia. Sin embargo, las palabras de la ex gerenta de Copesa fueron que hay que focalizarse en superar el problema ambiental y "todo lo demás que no contribuye en esa función, creo que no aporta a las personas".

“Tenemos que pedir perdón”

En la oportunidad, la ministra explicó el plan de descontaminación anunciado ayer por el Presidente Piñera en su accidentada visita a la zona, y remarcó que "aquí el Estado de Chile fallado y es necesario que este el problema y se haga cargo con una política de Estado”.

"Como Estado de Chile tenemos que pedir perdón a las comunidades de Quintero y Puchuncaví (...) porque les hemos fallado", finalizó.

LEA ADEMÁS: Combinación fatal en Quintero: mezcla de contaminantes, ausencia de normativas y lobby empresarial