Martina Weil arrasa en los Odesur y supera histórica marca de su madre en los 400 metros

Martina Weil convirtió la final de los 400 metros de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 en una demostración de autoridad. La chilena se quedó este miércoles con la medalla de oro tras detener el cronómetro en 50,45 segundos, más de dos segundos por delante de sus principales perseguidoras.

Pero el triunfo tuvo una carga adicional. Con su registro, Weil derribó el récord de los Juegos Suramericanos que permanecía intacto desde hacía 32 años y pertenecía a su madre, Ximena Restrepo. La medallista olímpica había ganado los 400 metros de Valencia 1994 con 51,31 segundos.

¡MARTINAAAAAA! ❤️🥇🏃‍♀️ Con este carrerón (récord de competencia con 50,45) Martina Weil conquistó los 400 metros de los Juegos Suramericanos Santa Fe 🇦🇷 y logró la medalla Nº 33 para el Team Chile 🇨🇱.#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/Fpmpzw8YyO — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 23, 2026

La colombiana Lina Licona se quedó con la plata con 52,38 segundos, mientras que la argentina Megan Powell completó el podio con 52,81. Weil ya había mostrado su superioridad en la ronda previa, donde avanzó a la definición con el mejor registro de las participantes: 51,39 segundos.

La precisión estadística importa: los 50,45 no constituyen un récord sudamericano absoluto, como informaron algunos medios, sino el récord de los Juegos Suramericanos. La plusmarca continental sigue en manos de Restrepo con los 49,64 segundos que registró en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Weil, en tanto, posee el récord chileno con 49,72, conseguido en agosto de 2025 en la final de la Diamond League de Zúrich.

El oro en Santa Fe ratifica además el salto que ha dado la chilena en el circuito internacional. Hace apenas 11 días terminó quinta en la final de los 400 metros del World Athletics Ultimate Championship de Budapest, donde corrió en 50 segundos exactos frente a algunas de las principales especialistas del planeta.

Para Weil también significa subir un peldaño respecto de su anterior participación suramericana: en Asunción 2022 había sido plata en los 400 metros. Cuatro años después, llegó a Santa Fe como una atleta instalada entre las mejores del mundo y salió con el oro y con una marca familiar de tres décadas finalmente superada.