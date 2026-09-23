Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela y sella ante la ONU su acercamiento con Trump

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas que su país celebrará elecciones y prometió condiciones de participación para todas las fuerzas políticas, aunque evitó comprometer una fecha para los comicios.

“En Venezuela habrá elecciones”, afirmó Rodríguez durante su primera intervención ante la ONU como jefa del Ejecutivo venezolano. Según señaló, su Gobierno inició un diálogo con sectores de la oposición para avanzar hacia un proceso electoral “en igualdad de condiciones para todos”. La mandataria sostuvo además que “una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables”. El diálogo entre el Gobierno interino y una facción opositora comenzó este año con respaldo de Washington.

La definición llega en momentos en que distintos sectores venezolanos exigen nuevos comicios tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. Rodríguez ya había garantizado a comienzos de septiembre que habría elecciones, pero entonces también se negó a establecer un calendario y condicionó el proceso a que Venezuela estuviera “preparada”.

Durante sus cerca de 18 minutos ante el plenario, Rodríguez afirmó además que Venezuela inició un proceso de “transformación democrática, institucional y verificable”, con el que —dijo— busca construir un país “más libre para todos y más reconciliado consigo mismo”.

La intervención ocurre en medio del acelerado acercamiento entre Caracas y Washington. Rodríguez sostuvo este martes su primer encuentro presencial con Donald Trump en Nueva York, durante una recepción organizada por el mandatario estadounidense en el Lotte New York Palace. Ambos abordaron cooperación en materias como energía, minería y seguridad, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que también conversaron sobre futuras elecciones venezolanas.

Desde el atril de Naciones Unidas, Rodríguez agradeció a Trump su disposición a retomar las relaciones diplomáticas y de cooperación entre ambos países. También reivindicó el acuerdo petrolero firmado con Estados Unidos el pasado 28 de agosto, que contempla una vigencia de 25 años y el desarrollo de 17 campos petroleros, y lo presentó como uno de los mayores pactos alcanzados por Venezuela en esa materia.

La mandataria también llevó hasta la ONU una de las disputas históricas de la política exterior venezolana. Rodríguez reafirmó los reclamos de Caracas sobre el Esequibo, territorio de cerca de 160 mil kilómetros cuadrados administrado por Guyana, y llamó al Gobierno guyanés a regresar a una negociación directa bajo el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Venezuela cuestiona el Laudo Arbitral de París de 1899, que entregó el territorio a la entonces Guyana Británica, y ha rechazado históricamente que la controversia sea resuelta exclusivamente por la Corte Internacional de Justicia. Guyana, en cambio, acudió al tribunal en 2018 para que confirme la validez y carácter vinculante del laudo.

El discurso consolidó así el nuevo registro internacional de Rodríguez: promesa de elecciones sin calendario, apertura de conversaciones con la oposición y un rápido deshielo con Washington, sin abandonar reivindicaciones históricas como la reclamación venezolana sobre el Esequibo.