Los descargos de ENAP ante las imputaciones del Gobierno: “Los informes son concluyentes”

“En caso de que las investigaciones confirmen que ENAP no tiene responsabilidad en los hechos, tomaremos todas las acciones que nos permitan reparar el grave daño reputacional que ha significado para nuestros colaboradores y nuestra empresa”. Así rezaba la declaración del viernes pasado emitida por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), evidenciando su clara molestia por las imputaciones de la ministra del Medio Ambiente Carolina Shcmidt y del intendente Jorge Martínez, culpándolos de la nube tóxica que afectó a Quintero y Puchuncaví.

Casi una semana más tarde, por primera vez el gerente general de la empresa, Andrés Roccatagliata habló con los medios de comunicación para defender la inocencia de la empresa, amparado ahora en los estudios que encargó la compañía a entidades externas, y que sin embargo han sido relativizados desde el Ejecutivo.

No obstante, en su comparecencia ante los medios, el ejecutivo evitó despejar el tema de las acciones legales prometidas, señalando que no son parte de su atribución, sino que del directorio, que preside la ex ministra de Piñera Loreto Silva Rojas, e integran Gonzalo Armando de la Carrera, Rodrigo Azócar Hidalgo, Ana Beatriz Holuigue, José Luis Mardones, Claudio Skármeta Magri y Marcos Varas Alvarado.

“A la administración no nos corresponde opinar sobre medidas legales que eventualmente pueda decidir el directorio (…) Pero si me gustaría comentar que en esta crisis es muy fácil ser general después de la guerra. Aquí cuando ocurrió esto, nos visitó la superintendencia de Medio Ambiente, detectó olores, hubo una presunción, nos pidieron que paráramos algunas labores de mantención. Nosotros colaboramos cien por ciento porque entendemos el minuto que está pasando la autoridad, y hay que actuar con prisa, porque es mejor equivocarse con las empresas que poner en riesgo la salud de las personas”, aseguró.

Cabe recordar que vía Twitter, el vicepresidente del directorio de ENAP, Gonzalo de la Carrera, salió a defender a la empresa, señalando que "las autoridades se apresuraron y dañaron imagen de ENAP sin tener pruebas concretas”.

"Nosotros no emitimos estos gases"

El gerente general nuevamente descartó que sea ENAP la causante de dicha crisis ambiental, pero también fue cuidadoso en no apuntar a las empresas vecinas del sector donde están sus instalaciones . "Nosotros no emitimos estos gases, los informes son concluyentes, por lo tanto esta nube tóxica, que se supone que está compuesta por eso, no viene emitida por ENAP”, indicó.

Roccatagliata enfatizó que actualmente la empresa se encuentra en un programa a través del cual se realiza mantenimiento a 3 ó 4 estanques al año. Además, indicó que cuando fueron fiscalizados por la Superintendencia del Medio Ambiente, detectaron olor a hidrocarburo, y también "ellos complementaron que la fecha les coincidía con el proceso de mantención de los estanques".

“La Superintendencia efectivamente cuando detectó los olores, pensó que la coincidencia era exacta con la fecha de mantención que teníamos nosotros, lo cual no es así, y también vecinos nuestros de una planta cercana acusaron olores aparentemente que provenían de nuestras plantas”, dijo el gerente.

"Nuestra obligación es agotar todas las instancias que tenemos, de modo tal de estar tranquilos. En primera etapa, no somos la fuente emisora de estos gases como lo comprueban estos estudios, con la maquina hoy día que es lo más potente que existe en el mercado en Chile", aclaró Roccatagliata.

El gerente general señaló que aquí perdió la gente de Puchuncaví y Quintero e hizo un emplazamiento a los vecinos para que estén tranquilos. "Nosotros desde ENAP estamos haciendo todos los esfuerzos posibles con la administración, con el directorio, con los trabajadores, con los presidentes de los sindicatos, con las federaciones, para que mejoremos nuestros estándares día a día".