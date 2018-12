Cerveza lanza al mercado empaque six pack 100% libre de plástico

Como parte del compromiso de la marca con Parley For The Oceans, cerveza Corona lanzará al mercado un empaque 100% libre de plástico para su six pack, para liderar la industria con un envase eco friendly y por el compromiso para proteger los océanos y playas del mundo de la contaminación del mar por plástico.

Esta alianza comenzó con el compromiso de proteger 100 islas para el 2020 y se expande en búsqueda de innovaciones que modifiquen el status quo. Son casi 8 millones de toneladas métricas de plástico entrando al océano cada año 1 , por lo que es necesario enfrentar el problema de múltiples frentes, razón por la cual Corona implementó la estrategia A.I.R de Parley, que

consiste en no sólo “evitar” e “interceptar” el plástico tanto como sea posible, sino también en ayudar a “rediseñar” soluciones donde se utilice este material.

“Nuestros océanos están bajo ataque. Les estamos quitando la vida a toda velocidad, destruyendo su química que es lo que nos permite estar aquí. Por lo tanto, estamos apostando en los pocos que están liderando un verdadero cambio. Los que están forjando el futuro con nosotros. Corona es un gran campeón del océano, un poderoso aliado en nuestra guerra contra la contaminación marina por plástico y en la construcción de un material revolucionario que nos llevará mucho más allá. Compartimos la meta de eliminar el plástico para siempre, porque simplemente no podemos permitir su impacto tóxico nunca más", explica Cyrill Gutsch, fundador y CEO de Parley for the Oceans.

Si bien la empresa de cerveza trabaja principalmente en vidrio y fibra, la marca ve una oportunidad para ayudar a rediseñar una fuente común de plástico en la categoría: los anillos que unen los six pack latas de cerveza. Estos anillos libres de plástico fueron hechos de fibras biodegradables de origen vegetal, con una mezcla de residuos y material compostable. Si se dejan en el medio ambiente, se descomponen en material orgánico que no es perjudicial para la vida silvestre. En tanto, los anillos de plástico de los six pack estándar, más comunes en el mercado, están hechos de forma fotodegradable de polietileno que, si no se han reciclado, dan como resultado piezas de plástico cada vez más pequeñas y que incluso no se pueden ver. Si bien, la mayoría de los anillos de plástico sí son reciclables, la realidad es que el reciclaje de este material no se realiza.

El objetivo comenzará en el país de origen de la marca, México, donde se hará un piloto a principios de año en Tulum, con este nuevo empaque.

“La playa es una parte importante de nuestro ADN y hemos estado trabajando con Parley para atacar el problema en los frentes donde el plástico efectivamente se está acumulando”, dijo Evan Ellman, director mundial de Corona Better World. “También reconocemos la influencia que una marca global como la nuestra puede tener en la industria, y con el apoyo de Parley, estamos buscando soluciones, como los anillos libres de plástico para los envases six pack, que pueden convertirse en un nuevo estándar para evitar este material para siempre”.

Desde la alianza lanzada en 2017, Corona y Parley han realizado más de trescientas limpiezas en 15 países, incluyendo Chile, Maldivas, Palau, México, República Dominicana, Indonesia, Italia, Sudáfrica y Australia, con más de siete mil voluntarios de más de doscientas ubicaciones que participan en el proyecto, con un total de más de un millón 300 mil kilos de residuos plásticos recolectados.