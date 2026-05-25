El clima en las seremías se corta con un cuchillo

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¡Hola, qué tal! Arrancamos una nueva semana y nos volvemos a encontrar este lunes para repasar el acontecer de la Región de Coquimbo con la mirada aguda y el sello de siempre.

El panorama político, gremial y social de nuestra zona no da tregua. Abrimos la pauta informativa de estos días con debates pasillos adentro, alertas comunitarias que escalan con fuerza y esas infaltables historias con identidad local que demuestran la resiliencia de nuestra gente en cada rincón de las tres provincias.

Fieles a nuestro compromiso de ir más allá de la superficie, en esta edición de lunes les traemos un completo despliegue informativo con temas claves e interesantes que darán que hablar en los pasillos del poder local.

Sin más preámbulos, los invitamos a comenzar la jornada informados. Pónganse cómodos, prepárense un buen café para empezar este lunes y revisen los principales temas que preparamos para ustedes.

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La instalación de algunas reparticiones públicas del Gobierno de José Antonio Kast en la Región de Coquimbo avanza a tropezones y en medio de intensas pugnas de pasillo. En nuestro primer tema, revelamos un informe del SERVIU que desató una fuerte rebelión interna. A esto se suman las alarmas gremiales en el MOP por eventuales malos tratos y las sospechas de una cruda “vendetta” política en la Seremi de Deportes. Analizamos el polvorín político que el vocero Darwin Cortés intenta aplacar calificándolo de “rumores”.

En el segundo tema, nos trasladamos hasta la Tierra de Los Molinos, en la provincia de Limarí. Los problemas de la salud municipal en la comuna de Punitaqui están en su punto más álgido. Lo que comenzó como una protesta del Servicio de Urgencia Rural (SUR) escaló rápidamente hasta transformarse en una paralización total de tres días que sumó al CESFAM local. Aunque hay una tregua temporal hasta el martes, los trabajadores ya lanzaron un ultimátum: si el municipio no se sienta a dialogar, el próximo miércoles se iniciará un paro indefinido.

Adelantándose a la cartelera nacional, Coquimbo comenzó a vestirse de fiesta para rescatar su historia. En una jornada marcada por la alta participación ciudadana, l a iniciativa Puerto Creativo lideró una actividad para rescatar la historia porteña: en especial, el rol del Fuerte Lambert en la guerra del Pacifico. Fue un evento familiar en el que hubo música en vivo, museo vivo, pinturas, baile, entre otras actividades.

una actividad para rescatar la historia porteña: en especial, el rol del Fuerte Lambert en la guerra del Pacifico. Fue un evento familiar en el que hubo música en vivo, museo vivo, pinturas, baile, entre otras actividades. Finalmente, te contamos una historia de resiliencia campesina en Salamanca. A sus 74 años, don Luis Olivares Chávez continúa dedicándose con la misma pasión de cuando empezó a trabajar la tierra a los 6 años. Con el apoyo de INDAP y el programa PRODESAL, este productor ha logrado modernizar su infraestructura para hacer frente a una doble crisis que hoy amenaza al agro regional: la severa escasez hídrica y la falta de mano de obra en el campo.

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Conflictos internos enrarecen clima laboral en tres seremías

La instalación de algunas reparticiones públicas del Gobierno de José Antonio Kast en la región caminan en medio de conflictos internos. Aquí Coquimbo tuvo acceso a un informe confidencial que afecta al SERVIU, pero también recibimos informaciones reservadas –algunas de las cuales ya son vox populi en los pasillos del poder político en la región– que ponen en el ojo del huracán a los seremis del MOP y de Deportes.

De izquierda a derecha en el SERVIU

En el Minvu regional las aguas no están tranquilas desde hace bastante tiempo. El último dolor de cabeza para la cartera comenzó la semana pasada, cuando empezó a circular un informe en PDF elaborado por el Serviu en contra de Luis Merino Soto, actual jefe del Departamento Técnico.

El documento, redactado por funcionarios del propio servicio, aborda el detrimento fiscal detectado por la Contraloría en la emblemática obra vial “Construcción Avenida Cuatro Esquinas entre Avenida del Mar y Ruta 5”, en La Serena.

En ese informe, Merino Soto es apuntado como uno de los responsables de algunos sobreprecios en terrenos destinados a viviendas, observados por el órgano contralor durante el gobierno anterior.

Fuentes al interior del Serviu señalan que existe un grupo de funcionarios que mantiene una mala relación con Merino Soto, a quien responsabilizan de deficientes políticas públicas impulsadas por el servicio y de malos tratos ocurridos durante la administración pasada.

Hoy Luis Merino, según estas mismas fuentes, se lo ve muy cercano al actual seremi de Vivienda, Pablo Cuadra. “Se ha convertido en uno de sus asesores número uno. No se entiende que una persona que odiaba a Kast, ahora sea uno de los principales asesores del seremi. Demuestra que el seremi es inexperto en la materia”, señalan fuentes internas del SERVIU.

Debido a esta cercanía con Cuadra es que Luis Merino suena como opción para ser director regional de Serviu, situación que genera incomodidad en ciertos funcionarios del mismo servicio.

¿Malos tratos en el MOP?

El clima laboral en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto. Las alarmas se encendieron al interior de la Seremi, donde algunos funcionarios y funcionarias apuntan directamente al trato del seremi Cristian Smitmans.

Fuentes internas de la repartición califican la convivencia laboral como insostenible y acusan a la autoridad de mantener un trato déspota, además de actuar bajo una lógica de “patrón de fundo” con ciertos profesionales de carrera.

“El seremi es bueno para alzar la voz, para gritar, eso ha generado más de un inconveniente”, señala un funcionario de carrera. Los gremios del MOP ya están en alerta y estarían evaluando acciones en contra del seremi si la situación se vuelve a reiterar.

Deportes y una posible “vendetta”

El tercer frente de esta crisis institucional se localiza en el deporte regional. Las relaciones entre el seremi del Deporte, Ismael Zapata, y el director regional del IND, Jonathan Pino, estarían lejos de atravesar su mejor momento.

¿La razón? Zapata es una autoridad impulsada por el diputado UDI Marco Sulantay, y el conflicto arrastra las esquirlas de una filtración ocurrida el año pasado, cuando se conoció que la esposa del parlamentario –quien trabajaba en dicha repartición– realizó un viaje al extranjero mientras hacía uso de una licencia médica, situación que terminó gatillando su bullada renuncia.

En el oficialismo regional acusan que la arremetida de Zapata contra Pino buscaría castigar al círculo que presuntamente estuvo detrás de esa filtración, transformando una disputa interna en un nuevo foco de tensión dentro del deporte regional.

Gobierno responde

Aquí Coquimbo se contactó con el seremi de Gobierno, Darwin Cortés, para conocer los alcances del clima que se respira en estas estas tres reparticiones.

Respecto a si el Ejecutivo estaba al tanto de estos inconvenientes, el vocero regional señaló que “es importante dejar en claro que trabajamos con seriedad y que, en ese marco, no hay espacio para distraerse con rumores ni para hacerse cargo de especulaciones“.

“Dicho eso, también quiero ser claro en señalar que, si existen antecedentes formales sobre alguna de las situaciones que se mencionan, o sobre cualquier otra, esa información se revisará en tiempo y forma por los conductos institucionales de cada cartera y con toda la seriedad y responsabilidad que corresponde”, cerró el tema.

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¿Qué pasa en Punitaqui? Funcionarios de salud paralizan el CESFAM

Los problemas de la salud municipal en la comuna de Punitaqui, en la provincia del Limarí, atraviesan un momento crítico. El pasado miércoles comenzó una paralización del Servicio de Urgencia Rural (SUR) que se extendió por tres días y que terminó sumando el respaldo y la adhesión total de los funcionarios del CESFAM local.

La mecha de este conflicto se encendió a raíz de una polémica decisión emanada desde la jefatura del Departamento de Salud comunal, que busca modificar las jornadas laborales y el sistema de turnos de urgencia, argumentando problemas financieros en el área.

Según detalló el presidente de la AFUSAM Punitaqui y timonel regional de la CONFUSAM, Rodrigo Bustamante, “el cambio de modalidad reduce drásticamente el recurso humano en períodos críticos. En el horario nocturno la dotación se rebajaría a solo dos técnicos en Enfermería de Nivel Superior (TENS), mientras que en el bloque diurno se eliminarían los puestos estables para pasar a una precaria figura de TENS volantes“.

Según este dirigente, para los trabajadores esto no solo significa una severa sobrecarga laboral y una merma en sus remuneraciones, sino que precariza de forma directa la capacidad operativa de la urgencia rural.

El gremio advierte que la comuna se expone a graves demoras en el tiempo de respuestas y traslados de ambulancias hacia sectores interiores, justo en vísperas de la temporada invernal y en pleno avance de los contagios por virus respiratorios.

A este complejo panorama se suma la realidad de los traslados hacia Ovalle. Actualmente, las ambulancias que derivan pacientes enfrentan esperas de entre tres y cuatro horas para que el Hospital Antonio Tirado Lanas libere a los funcionarios. Bajo el nuevo esquema municipal, cada viaje dejaría al servicio de urgencias de Punitaqui con un solo TENS para cubrir la demanda de toda la población.

“Aquí nosotros no estamos pidiendo un bono ni mejoras de sueldo; es solamente mantener los turnos que venían trabajando y dando respuesta a la comunidad“, enfatizó Bustamante, remarcando el sentido de unidad de la movilización.

Respecto a cómo continuará el conflicto, los funcionarios informaron que durante el sábado, domingo, lunes y martes la atención en los recintos será completamente normal.

Sin embargo, lanzaron una advertencia clara a las autoridades. El martes por la tarde la asamblea evaluará si existieron espacios de diálogo y soluciones concretas por parte del empleador. De no haber respuestas, el paro de actividades se retomará con carácter indefinido a contar del próximo miércoles, arriesgando una escalada que podría sumar a los policlínicos, postas rurales y al personal administrativo del propio Departamento de Salud. Mientras tanto, la directiva confirmó que se mantendrán estrictos turnos éticos para resguardar las emergencias vitales de la comunidad.

Aquí Coquimbo se comunicó con el municipio de Punitaqui para conocer la versión oficial de la entidad, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.

Un mensaje de la U.Central

La Universidad Central de Chile sede Región de Coquimbo, fue escenario del Congreso Regional de Concejales 2026, encuentro que congregó a autoridades comunales y regionales con el objetivo de fortalecer la gestión pública y promover espacios de colaboración institucional en beneficio de los territorios.

La actividad contó con la participación del Vicerrector Regional, Jaime Alonso Barrientos, junto a representantes del Gobierno Regional, la Asociación de Municipalidades de la Región de Coquimbo, concejalas y concejales de las distintas comunas de nuestra región , además de organismos técnicos y fiscalizadores.

Durante la jornada se abordaron temáticas vinculadas a probidad administrativa, gestión cultural y desarrollo regional, reafirmando la importancia de generar instancias donde la academia dialogue activamente con los desafíos de interés público. En este contexto, la Universidad Central destacó su compromiso con el territorio, impulsando espacios de reflexión, formación y vinculación que contribuyan al fortalecimiento de las instituciones y al desarrollo de la región.

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Fuerte Lambert: el centenario bastión de Coquimbo revive su historia a través del arte

Eran las 17:00 horas del pasado sábado cuando Aquí Coquimbo llegó hasta el Fuerte Lambert, histórico recinto donde en 1865 se instalaron los primeros cañones ante la posibilidad de una guerra con España. Años más tarde, el empresario Carlos Joseph Lambert impulsó la construcción del fuerte para proteger el puerto de Coquimbo frente a eventuales ataques de embarcaciones peruanas durante la Guerra del Pacífico.

Fue en este emblemático lugar donde Puerto Creativo, junto al municipio coquimbano, desarrolló una puesta en escena artístico-cultural orientada a activar y poner en valor los espacios patrimoniales de la comuna a través del arte, la música y la recreación histórica, promoviendo además un encuentro abierto entre la comunidad, artistas locales y visitantes.

Durante la jornada se destacó la historia y el rol de Coquimbo en la Guerra del Pacífico. La actividad incluyó muestras históricas de armamento, bibliografía, fotografías y personajes de época que rememoraron el aporte de la ciudad puerto al conflicto bélico de 1879.

En la jornada participaron 15 artistas visuales, quienes desarrollaron obras in situ, permitiendo al público observar en tiempo real sus procesos creativos, técnicas y distintas miradas inspiradas en el paisaje, el patrimonio y la identidad porteña.

La actividad cultural-patrimonial también estuvo acompañada de música en vivo. Agrupaciones como Leka, Pasión Criolla, Gatos del Muelle, Cafuzo y La Variante tocaron en vivo y deleitaron a los cientos de familias que llegaron hasta el lugar.

Aquí Coquimbo conversó con Natalia Aguirre, quien vino con su marido y dos hijos a disfrutar del evento. Aguirre valoró la actividad del municipio. “Está todo muy bonito, es importante aprender de historia y tener ambientes culturales como este. El alcalde Ali se pasa, se la juega por la cultura, así que bien por Coquimbo. Ojalá mis hijos les guste la historia y cultura, estos espacios son relevantes para inculcar eso”, comentó la asistente.

Desde la Municipalidad de Coquimbo realizaron un positivo balance de la actividad: “Estamos muy contentos por la gran respuesta de la comunidad en esta actividad realizada en el Fuerte Lambert, en el marco del aniversario de Coquimbo. Tuvimos a 15 expositores trabajando in situ, mostrando sus procesos creativos directamente al público, lo que permitió generar un vínculo muy cercano entre los artistas y las familias que participaron. Sin duda, fue una actividad muy exitosa que puso en valor el talento local y nuestra identidad coquimbana”, comntó Hugo Prado, coordinador del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Coquimbo.

Y para despedir esta edición de Aquí Coquimbo, les dejamos esta imagen que retrata una de esas historias que todavía sostienen el mundo rural de la región.

A sus 74 años, Luis Olivares Chávez continúa cultivando la tierra en el sector de El Boldo, en Salamanca, tal como lo hace desde que tenía apenas 6 años.

Tras pasar por Arica y Bolivia durante la década de 1970, regresó al Choapa convencido de que su vida estaba ligada a la agricultura. Hoy produce papas, lechugas, acelgas, cilantro y otras hortalizas que abastecen almacenes locales, mientras enfrenta las dificultades de la sequía y la escasez de mano de obra.

“Lo mejor es poder dar trabajo y que la gente se alimente con mis productos”, resume quien, después de toda una vida en el campo, sigue viendo en la tierra mucho más que un oficio.

Ahora sí, que tengan una muy buena semana. Y recuerden: si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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