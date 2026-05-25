Hija de actriz Teresita Reyes presentó libro sobre la artista en CINELEBU

Teresita Giacaman presentó su libro “Ahora que no estás”, sobre su madre, la actriz Teresita Reyes, en el marco del festival CINELEBU.

La publicación, que retrata el dolor, el amor y la vulnerabilidad tras la muerte de la actriz, llegará oficialmente a librerías el próximo 13 de junio.

La actividad se realizó en la Biblioteca Municipal de Lebu y reunió a invitados, colaboradores del festival y miembros de la comunidad local en una jornada cargada de emoción. La conversación fue presentada por la periodista Sandra Zeballos junto a la actriz Vanessa Miller, quien se mostró notablemente emocionada durante la lectura de distintos pasajes del libro.

La jornada contó además con la presencia de reconocidos actores y figuras ligadas al certamen, entre ellos Loreto Araya-Ayala, Pato Torres, Francisco Dañobeitia y Alonso Quintero, además de la directora de CINELEBU, Claudia Pino.

“Mi mamá estaría chocha de saber que se siguen viendo sus cortometrajes y sus teleseries. ¿Qué mejor para un artista que sobrevivir a su obra?”, reflexionó Giacaman.

Más que una biografía tradicional, “Ahora que no estás” se presenta como un relato profundamente íntimo y humano sobre el vínculo entre madre e hija, el cuidado, la enfermedad y la pérdida.

“Es muy importante entender que esto no es un libro sobre ella ni tampoco sobre mí, sino sobre mí con ella y de mí sin ella. Es un diario de duelo. Son palabras que nacen desde el dolor”, expresó la autora, quien contó que comenzó a escribir apenas un día después del fallecimiento de la actriz.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ocurrió cuando Giacaman describió cómo vivió este lanzamiento rodeada de personas cercanas.

“Me sentí en un gran abrazo. Me sentí súper contenida y segura con la Vane, que ha estado muy cerca de la familia, y con Sandra Zeballos, que también ha sido muy cercana. Sentí como si hubiera salido del cascaroncito en el lugar donde tenía que ser”, confesó.

Por su parte, Vanessa Miller destacó la honestidad emocional del texto.

“Es un libro muy emocionante y muy libre; está escrito desde la hija cuidadora de una figura tan enorme. Permite conocer qué hay detrás de alguien tan querido por el público”, sostuvo la actriz.

Sandra Zeballos, en tanto, valoró el carácter íntimo y reflexivo de la publicación.

“Es un libro súper generoso porque comparte las vivencias de Teresita respecto a la partida de su mamá, desnudándose emocionalmente. También invita a reflexionar sobre nuestras propias pérdidas”, afirmó.

En paralelo al lanzamiento, el festival exhibió el cortometraje “¿Quién mató a Teresita Reyes?”, además de una selección de trabajos realizados en el marco de CINELEBU donde participó la actriz junto a destacados actores y realizadores nacionales e internacionales.

“No solo mi mamá tenía una relación muy cercana con el festival; yo también crecí viniendo con ella. Siempre era feliz acá. Entonces presentar el libro en este lugar es también reencontrarme con las personas que la quisieron tanto”, concluyó Giacaman.