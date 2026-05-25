Liga de Primera: Colo Colo es el absoluto líder tras derrotar a Universidad Católica

Colo Colo dio un golpe de autoridad en la fecha 13 de la Liga de Primera al imponerse por 2-1 sobre Universidad Católica en el Claro Arena y consolidarse como exclusivo líder del campeonato nacional.

El clásico fue el partido más atractivo de la jornada y tuvo un desarrollo intenso desde el arranque. La UC abrió la cuenta gracias a un autogol de Arturo Vidal, pero el “Cacique” reaccionó antes del descanso con un doblete de Javier Correa que terminó definiendo el encuentro.

El compromiso también tuvo tensión tras el pitazo final, luego de que el arquero cruzado Vicente Bernedo protagonizara incidentes empujando a jugadores rivales.

Con este resultado, Colo Colo alcanzó los 30 puntos y quedó con una ventaja de ocho unidades sobre su escolta más cercano. Universidad Católica, en tanto, se mantuvo cuarta con 20 puntos y ahora deberá enfocarse en su decisivo duelo ante Boca Juniors por Copa Libertadores.



La fecha también dejó una dura caída para Deportes Limache, que fue goleado 4-1 por Deportes La Serena en La Portada. Felipe Chamorro marcó un doblete para los “granates”, mientras Nicolás Stefanelli y Diego Rubio completaron la victoria que cortó una racha de cinco partidos sin triunfos.



Otra de las sorpresas de la jornada fue el triunfo de Deportes Concepción sobre Huachipato en el Ester Roa. Los penquistas se impusieron 2-0 con goles de Ethan Espinoza y Joaquín Larrivey, resultado que les permitió abandonar el último lugar de la tabla, posición que ahora ocupa Unión La Calera.



Ñublense, por su parte, dejó escapar una ventaja de dos goles e igualó 2-2 frente a Universidad de Concepción en Chillán. Cecilio Waterman y Luis Rojas anotaron para los locales.

En otros resultados, Palestino venció 2-1 como visitante a Unión La Calera con un doblete de Gonzalo Tapia, mientras Audax Italiano remontó ante Cobresal y ganó por el mismo marcador en La Florida gracias a un penal de Michael Vadulli y un gol de Diego Coelho.



La fecha comenzó el viernes con el empate 1-1 entre Everton y Coquimbo Unido en Sausalito, donde Nicolás Montiel anotó el empate para los viñamarinos tras la apertura de la cuenta de Nicolás Johansen.

Aún resta por disputarse el duelo entre Universidad de Chile y O’Higgins, aplazado debido a la participación de los rancagüinos en Copa Sudamericana. La Liga de Primera retomará su actividad el próximo 29 de mayo con el inicio de la fecha 14.