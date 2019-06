Solo el 8% del plástico que se usa en Chile se recicla, reveló en marzo la Asociación Gremial de Industriales del Plástico (Asipla). Ecoturismo Pucón Chile tomó como trinchera una alternativa para fomentar el reciclaje: financiar, a través de ese sistema de aprovechamiento de recursos, las giras de estudio y las galas de cuarto medio del país.

Para implementar la iniciativa en los colegios, los miembros de Ecoturismo entran en conversación con las directivas de los cursos interesados. Si la respuesta es positiva, comienza la campaña.

El proyecto actúa como soporte en procesos de capacitación, motivación y logística en los cursos. Guían en la recolección de residuos y en su compartimentación, y se encargan de despachar los materiales reunidos a empresas que los compren. De ahí se generan ingresos para financiar los viajes y las galas de cuarto medio.

La campaña comprende el reciclaje de:

Papel de oficina, papel cuché, cartón, diarios, cuadernos, libros.

Latas de cualquier producto y las tapitas de las botellas desechables.

Botellas desechables por color (blancas, verdes, celestes).

“Estos son los materiales que más están siendo demandados en el mercado y estos a la vez se los vendemos a empresas como Sopera, Copasur y Recipet”, indicó el director de Ecoturismo, Ángel Soriano.

Sin embargo, todavía hay baches para introducir el proyecto en regiones. “La mayoría de las empresas que compran el reciclaje están en Santiago”, señaló.

La iniciativa surgió hace seis años. Puerta a puerta los miembros de Ecoturismo han presentado el proyecto por distintos colegios. Ya han puesto en marcha el proceso en establecimientos como el Liceo Aplicación, Instituto Claudio Matte, Barros Borgoño o el Internado Femenino Carmela Silva Donoso.

Residuos en Chile

“Siempre hay personas, aunque no se crea, que no les gusta esta propuesta. Dicen: ‘¿cómo yo voy a reciclar?’, pero hay otro porcentaje que nos da su apoyo. Pienso que ven tan lejano el tema ambiental que mientras no les toque a ello directamente no van a tomar conciencia”, mencionó Soriano.

“¿Cómo yo voy a reciclar?” es una pregunta que hace eco en cifras nacionales. Se estima que el 80% de la población chilena no recicla su basura de manera habitual. Solo en la Región Metropolitana, anualmente se generan 4.500.000 toneladas de basura. De esos desechos, 85% proviene de los hogares capitalinos. Desde el área empresarial, a excepción de ciertas iniciativas, la situación no despunta favorablemente.

“En general, las principales marcas a nivel mundial han visto una expansión de plástico que no se ha suplido con otro tipo de materiales. Todo el crecimiento que se hace en llegar a nuevos mercados, en adquirir nuevas marcas o en tener nuevos productos, se hace manteniendo modelos de envasado y de empaquetado que son altamente dependientes del plástico”, indicó el vocero de Greenpeace Chile, Mauricio Ceballos.

Entre las medidas gubernamentales que se han impulsado para poner atajo a la problemática, está la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). La normativa exige a los productores de residuos a gestionarlos -en un determinado porcentaje, que aumenta con el pasar de los años- y darles un tratamiento de revalorización