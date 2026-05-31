Diputada Rodríguez arremete contra Derecho U. Chile tras incidente en charla: FECh rechaza versión

La visita de la diputada republicana Javiera Rodríguez a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile derivó en protestas estudiantiles, acusaciones de agresiones, recriminaciones cruzadas y una controversia que ahora enfrenta a la parlamentaria con la propia casa de estudios.

Rodríguez participó en una charla sobre liderazgo político organizada por estudiantes de derecha en dependencias de la facultad. Al término de la actividad, un grupo de estudiantes manifestó su rechazo a la legisladora mediante gritos y pifias, en imágenes que posteriormente circularon ampliamente en redes sociales —incluso compartidas por la ministra de Salud May Chomali—.

La diputada sostuvo que los incidentes fueron más allá de una protesta puntual. A través de su cuenta de X aseguró que fue objeto de hostigamientos durante toda la jornada.

“Gritaron, pifiaron, insultaron al inicio, durante la actividad y al salir”, afirmó. También cuestionó las medidas de seguridad desplegadas para el evento, señalando que “solo había un guardia para 60 personas”.

Expreso mi más firme condena ante los actos de violencia que sufrió ayer la diputada Javiera Rodríguez. Toda mi solidaridad hacia ella y equipo.

Nada justifica este tipo de agresiones; el diálogo es y debe ser siempre el único camino para resolver nuestras diferencias. pic.twitter.com/g0lOUwNLh5 — May Chomali (@MinistraChomali) May 30, 2026

Las declaraciones llegaron después de que la Facultad de Derecho emitiera un comunicado explicando su versión de los hechos. Según la unidad académica, la actividad había sido autorizada a solicitud de un senador estudiantil y se desarrolló durante cerca de una hora y media sin interrupciones. La facultad indicó además que las imágenes viralizadas corresponden al momento posterior al cierre del encuentro, cuando un grupo de estudiantes expresó su rechazo a la parlamentaria.

La institución sostuvo que funcionarios acompañaron a Rodríguez durante su ingreso, exposición y salida, asegurando que en todo momento se resguardó su integridad física.

El punto que terminó elevando la controversia fue otro. Aunque la facultad condenó “categóricamente” la violencia y anunció que investigará eventuales conductas inapropiadas, también cuestionó lo que calificó como “métodos de provocación” y posibles tergiversaciones de los hechos para obtener determinados fines.

Esa referencia provocó la molestia de la diputada republicana.

“Sería bueno hacer una condena sin matices de la violencia, sin insinuar bajamente que alguien la provocó”, respondió Rodríguez, quien remató sus críticas calificando la actuación de la facultad como un “desastre”.

Pero la discusión rápidamente salió del terreno universitario para instalarse en el plano político.

El martes solicitaré a Comisión de Educación invitar al Director de Escuela de Derecho U. de Chile. Le pediré al director referirse a investigaciones por agresión a diputada Rodríguez y por qué sugiere que supuestas “provocaciones” justificarían violencia ejercida en su contra. pic.twitter.com/l2Huzm40vu — Paz Charpentier (@paz_charpentier) May 31, 2026

La diputada republicana Paz Charpentier dijo que el martes solicitará a la Comisión de Educación “invitar” al Director de Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

Y desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) surgió una lectura completamente distinta de lo ocurrido. A través de su Secretaría de Memoria y Derechos Humanos, dirigentes estudiantiles acusaron al Partido Republicano de intentar construir un relato de victimización política a partir del incidente.

Según esa interpretación, la presencia de Rodríguez en la Facultad de Derecho no puede analizarse únicamente como una actividad académica, sino también como parte de una estrategia de disputa cultural impulsada por sectores de la nueva derecha para ingresar a espacios históricamente identificados con movimientos progresistas, feministas y de defensa de los derechos humanos.

La facultad posee una fuerte carga simbólica en la política universitaria chilena. Durante décadas ha sido escenario de movilizaciones estudiantiles y debates vinculados a derechos humanos, democracia y reformas políticas, un espacio donde los sectores republicanos han tenido escasa presencia.

Para dirigentes estudiantiles, ese contexto explica parte de la reacción que generó la visita de la parlamentaria.

Desde la FECh sostienen además que experiencias similares se han observado en otros países, donde sectores conservadores o de derecha radical han buscado instalar debates sobre libertad de expresión e intolerancia política a partir de conflictos ocurridos en universidades u otros espacios tradicionalmente progresistas.

La polémica también se produce en medio de un escenario político marcado por una creciente polarización. Mientras el oficialismo y dirigentes republicanos denunciaron episodios de intolerancia política y condenaron las manifestaciones contra la diputada, organizaciones estudiantiles sostienen que el episodio refleja una disputa más profunda sobre el rol de las universidades, la libertad de expresión y los límites de la protesta política.