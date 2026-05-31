Kast reivindica avances de Boric y prepara Cuenta Pública con “un llamado a la esperanza”

A menos de 24 horas de rendir su primera Cuenta Pública ante el país, el Presidente José Antonio Kast sorprendió al reconocer públicamente aspectos de la gestión de su antecesor, Gabriel Boric, en una extensa entrevista concedida a El Mercurio.

Consultado por las críticas de la exvocera Camila Vallejo respecto de que su administración estaría continuando medidas impulsadas por el gobierno anterior, Kast respondió que “en materia de seguridad no creo que sea el momento de ironizar” y agregó que “hay políticas de Estado y hay cosas que valoramos que se hicieron durante el gobierno de Gabriel Boric como el traspaso de Gendarmería de Justicia a Seguridad”.

El Mandatario sostuvo que su expectativa es que la oposición también respalde iniciativas de seguridad impulsadas por su administración. “Yo lo que esperaría es que ellos se sumen a una política de Estado”, afirmó.

La valoración de algunas medidas heredadas del gobierno anterior se produjo en medio de una defensa general de sus primeros tres meses de gestión, marcados por el alza de los combustibles producto de la crisis en Medio Oriente, un cambio de gabinete, recortes presupuestarios y la compleja tramitación de la Ley Miscelánea —o Plan de Reconstrucción—.

“Si es por Chile, lo voy a hacer”

Lejos de mostrarse preocupado por el desgaste político de esas decisiones, Kast aseguró que está enfocado en objetivos de largo plazo. “Yo no estoy mirando la popularidad de José Antonio Kast, estoy viendo cómo recuperamos al país de una situación compleja en temas de seguridad, sociales y económicos”, señaló.

Respecto de la baja registrada en las encuestas tras el aumento del precio de las bencinas, defendió la decisión y aseguró que respondió a un criterio de responsabilidad fiscal. “Si es por Chile, lo voy a hacer”, dijo, descartando haber optado por fórmulas que implicaran un mayor endeudamiento del Estado.

El Presidente también adelantó parte del tono que tendrá su discurso de este domingo. “Por eso quiero hacer un llamado a la esperanza. Lo que quiero plantear en la Cuenta Pública es eso, un llamado a la esperanza”, sostuvo.

Según explicó, ese mensaje estará basado en indicadores que, a su juicio, muestran una recuperación de la confianza económica. “¿Por qué en Chile hay índices de inversión como no se habían visto hace años? Porque hemos ido recuperando la confianza del mundo en la gestión que realiza un equipo”, afirmó.

“Los planes están”

En materia de seguridad, rechazó las críticas sobre la inexistencia de un plan gubernamental y sostuvo que la discusión se ha concentrado excesivamente en los documentos y no en los resultados. “Los planes están. Lo importante es cómo se concretan las cosas”, indicó, destacando iniciativas como el denominado “escudo fronterizo”, los operativos en Temucuicui y el fortalecimiento institucional del nuevo Ministerio de Seguridad.

Sobre migración, insistió en que su gobierno mantiene intactos los objetivos planteados durante la campaña presidencial. “Nosotros no hemos cambiado en nada nuestro criterio”, aseguró, reafirmando la meta de reducir drásticamente la inmigración irregular mediante expulsiones y mecanismos de salida voluntaria.

Kast también defendió los ajustes presupuestarios impulsados por La Moneda y negó que estos afecten derechos sociales. “No vamos a afectar ningún derecho social”, afirmó, aunque sostuvo que “las incivilidades no son derechos sociales”, mencionando como ejemplos la evasión del pago del transporte público o el incumplimiento de obligaciones crediticias.

En el plano político, cuestionó la estrategia de sectores opositores frente a los principales proyectos del Ejecutivo y acusó una actitud obstructiva en algunas discusiones legislativas. Sin embargo, reconoció que existen parlamentarios dispuestos a colaborar y alcanzar acuerdos.

A horas de enfrentar su primera gran prueba institucional ante el Congreso Pleno, Kast buscó instalar una señal de continuidad en materias de Estado, reivindicar algunas medidas de la administración Boric y transmitir optimismo respecto del rumbo de su gobierno. “No estamos mirando la próxima elección sino la próxima generación”, afirmó.