La trabada investigación contra Luis Hermosilla y el exsupremo Mario Carroza

En medio de un mutismo absoluto el fiscal César Urzúa, de la Fiscalía Local de Santiago, se encuentra a cargo a partir de la querella interpuesta el 10 de marzo pasado por el exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez-Autónomo (FPMR-A) Mauricio Hernández Norambuena, en contra del abogado Luis Hermosilla y el hasta hace poco integrante de la Corte Suprema, Mario Carroza, quien jubiló del Poder Judicial el 14 de abril pasado, al cumplir 75 años.

Hernández, conocido al interior del FPMR-A como “Ramiro” o “El abuelo” fue condenado en primera instancia por el ministro Guillermo de la Barra (contra quien también se querelló) a cumplir dos condenas presidio perpetuo, por el homicidio del senador de la UDI Jaime Guzmán y el secuestro del empresario periodístico Cristian Edwards, ambos hechos perpetrados por el grupo en 1991. Hernández fue detenido el 5 de agosto de 1993 en Curanilahue, junto a Agdalín Valenzuela Márquez (quien fue asesinado dos años después) y el 30 de diciembre de 1996 Hernández fue rescatado desde el patio de la antigua Cárcel de Alta Seguridad (CAS) en el canastillo de un helicóptero, junto a los también frentistas Ricardo Palma Salamanca (uno de los autores materiales del homicidio del parlamentario), Pablo Muñoz Hoffmann y Patricio Ortiz Montenegro.

Recién se tuvo nuevamente noticias de “Ramiro” en febrero de 2002, cuando este fue detenido por la policía de Sao Paulo junto a otros miembros del FPMR-A y del MIR-EGP (Movimiento de Izquierda Revolucionaria-Ejército Guerrillero de los Pobres), acusados del secuestro del publicista Washington Olivetto. En uno de los departamentos allanados la policía encontró evidencia de la participación Luis Alberto Moreno Correa, el asesino material de Agdalín Valenzuela quien, sin embargo, nunca ha sido detenido.

Hernández fue condenado a 30 años por secuestro extorsivo y en 2019 fue enviado a Chile a cumplir con las condenas que se le habían impuesto en el país, luego de que el ministro en visita que investigaba los casos Guzmán, Edwards y Valenzuela por aquel entonces, Mario Carroza, accediera a rebajar las condenas a 15 años cada una, cumpliendo con los compromisos adquiridos con el Estado brasileño, a fin de que este accediera a la extradición. Sin embargo, según expone “Ramiro” en la querella, “el Ministro Carroza se negó a abonar la mayor parte del tiempo que estuve privado de libertad en dicho país por una medida cautelar de prisión preventiva con fines de extradición”. Así, a juicio del exfrentista y sus defensores, le deben tres años de prisión.

A su juicio, ello obedece al hecho de que el abogado de la familia Guzmán era precisamente Luis Hermosilla (lo fue hasta que estalló el escándalo de los audios). La querella explica que este asumió la representación de la madre de Jaime Guzmán en 1996, lo hizo “a solicitud de don Andrés Chadwick Piñera, amigo íntimo de Hermosilla y dirigente de la Unión Demócrata Independiente, quien convenció a doña Carmen Errázuriz Edwards, la madre del señor Guzmán”.

Sin embargo, hacia ese tiempo Hermosilla al mismo tiempo era abogado asesor del Ministerio del Interior y ello, dice “Ramiro” es relevante, dado que dicha repartición también es querellante en las causas en su contra.

En ese sentido, señala que “al ser extraditado a Chile y discutirse la modificación a mis condenas y el abono por la prisión preventiva con motivos de extradición, en agosto de 2019, Mario Carroza Espinosa era juez y Luis Hermosilla Osorio era interviniente por doble título (por la familia Guzmán y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública). Al mismo tiempo, el señor Andrés Chadwick Piñera, amigo íntimo de Hermosilla, era precisamente el ministro de la repartición recién señalada”.

El vínculo con Carroza

Hermosilla, ahora se sabe, tenía una relación muy estrecha con el hoy exjuez Carroza, a tal punto que, como lo han evidenciado una serie de filtraciones de los chats entre ambos, intercambiaban datos sobre nombramientos e incluso el juez le pidió que el entonces presidente Sebastián Piñera le hiciera una “humorada” a su nieta, como informó The Clinic, que dio a conocer una serie de chats entre ambos.

Todo ello influye, de acuerdo con la querella, interpuesta por los abogados Yanira González y Mauricio Menares Hernández (sobrino del condenado) en que Carroza solo le abonara 12 días, “pese a que Brasil, previo compromiso de Chile, informó que se debían abonar aproximadamente 3 años y 6 meses”.

Frente a todo ello, concluye “Ramiro”, “los constantes descubrimientos de situaciones de corrupción que afectan al Poder Judicial, sumados a los antecedentes expuestos supra, permiten presumir que las personas singularizadas actuaron al margen de la ley, incurriendo en conductas antijurídicas, cuyas consecuencias han afectado mi vida y libertad hasta la fecha, al extender el tiempo que debo cumplir de pena privativa de libertad”.

La querella fue presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que la admitió a trámite y remitió a la Fiscalía Regional Centro Norte, donde se designó a Urzúa a cargo de ella, marcando una evidente diferencia con las otras investigaciones que implican a Hermosilla y miembros del Poder Judicial o de la fiscalía, en las cuales la mayoría de los equipos investigativos son encabezados por fiscales regionales, como sucede con Lorena Parra (Fiscalía Oriente), Mario Carrera (Fiscalía de Arica y Parinacota), Claudia Perivancich (Fiscalía de Valparaíso) o Carmen Gloria Wittwer (Fiscalía de Los Lagos).

Quienes conocen a Urzúa indican que es fiscal que ha forjado buena parte de su carrera investigando delitos económicos, y que es muy metódico y quitado de bulla, motivo por el cual no quiso formular declaraciones ni tampoco entregar antecedentes de la causa.

Entre las que fueron solicitadas por los abogados del exfrentista se cuentan, como es obvio, la citación y toma de declaraciones de los querellados, así como la copia íntegra de los chats de Hermosilla con Mario Carroza, pero también con Andrés Chadwick, con el ministro Guillermo de la Barra, pero también con Andrés Chadwick y con el ministro de la época en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Hernán Larraín.

Asimismo, pidieron la incautación de todos los teléfonos, computadores y tablets de Mario Carroza, así como el registro de sus visitas en el Poder Judicial desde 2015 hacia adelante. También piden que declaren Chadwick y Larraín y que se pida a la Brigada Anticorrupción de la PDI un informe al respecto.

Sin embargo, buena parte de las diligencias han sido ya rechazadas por el persecutor, quien dejó entrever en una de las argumentaciones al respecto que era necesario revisar “la vigencia de la acción penal”, por lo cual fuentes vinculadas a la defensa de “Ramiro” que la intención de fondo del Ministerio Público, en este caso, es argumentar una prescripción de los hechos a fin de no investigar lo denunciado, por lo que insistirán en las diligencias.

Los chats

Entre los chats (SIC) que ha publicado The Clinic, la querella destaca los siguientes. El primero de ellos es la conversación entre Andrés Chadwick y Luis Hermosilla sobre las preferencias para una quina de la Corte Suprema (20 de abril de 2020):

Chadwick: Otra cosa: hablé temprano y necesito los nombres de la quina y las ternas

Chadwick: ¿Cuales serían las preferencias quina y ternas?

Hermosilla: SABAJ en la terna (se refiere a la ministra Verónica Sabaj, quien fue destituida el año pasado y será formalizada el próximo 8 de junio).

Chadwick: En Quina … preferencia (Raúl) Mera ? Dp (Mario) Carroza?

Hermosilla: Tal cual

El día en que se anunció la nominación de Mario Carroza a la Suprema (1 de diciembre de 2020), en tanto, se registran dos interacciones. La primera fue un mensaje reenviado por Chadwick a Hermosilla. Por el tenor del mismo la sospecha es que quien se lo envió fue Hernán Larraín

Chadwick: Andrés, finalmente, el Pdte va a nominar a Mario Carroza para la Suprema. Mañana se presenta. Gracias por todo!

Tras ello, Carroza agradeció emocionado a Hermosilla, dando a entender, además, que existía un vínculo entre los hijos de ambos

Carroza: Amigo mío. Hoy recuerdo a nuestros hijos

Hermosilla: Así es!! Se lo acabo de copiar a mi hija!!!

La comunicación se retomó el 31 de diciembre de 2020, cuando Carroza ya había sorteado la valla del Senado para asumir como ministro de la Suprema y por ende solo faltaba el decreto presidencial que lo nombrara como tal.

Hermosilla: ¿Cuando juras?

Carroza: Posible el Jueves a las 8,30. El decreto estaba en Presidencia de la República y estoy tratando de apurarlo para que llegue hoy a la Suprema.

Hermosilla: ¿Necesitas algo?

Carroza: ¿Tienes a alguien en Presidencia?

Hermosilla: Si. Al principal asesor. Benjamín Salas

Carroza: super

Hermosilla: Acabo de cortar con él por otra cosa

Carroza: pregúntale

Hermosilla: Ok. De inmediato

Carroza: gracias amigo

Cuatro meses más tarde (el 5 de abril de 2021) volvieron a comunicarse, esta vez para comentar la conformación de una quina para una vacante de la Corte Suprema, en la cual su candidata era María Teresa Letelier:

Carroza: mera 10 gonzalez 9 letelier y melo 8. Mora derecho propio

Hermosilla: Que bien!!! Ahora me interesa conversar…

Carroza: ok, el viernes voy a la of.

Hermosilla: Quiero juntarme con ella

Siete días después se volvieron a comunicar, luego de que Hermosilla se hubiera reunido con Letelier:

Hermosilla: Hola, gran conversación con tu amiga. Ahora me toca la pega a mi

El 1 de junio de 2021, cuando Letelier ya había sido designada, se produjo un diálogo semejante al que tuvieron el 31 de diciembre del año anterior, pero esta vez en torno a Letelier:

Carroza: Hola. Tienes la posibilidad de saber cuando se firma el decreto de MT (María Teresa). Ella tiene audiencia con Piñera el jueves

Hermosilla: Averiguo

Hermosilla: Mañana se firma. Pregunté directamente a Presidencia

Carroza: Gracias