5 consejos que te ayudarán a beber con moderación durante las fiestas

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo son un momento de celebración, buenos deseos y... excesos.

Abundan la comida, la bebida y, como consecuencia, las resacas por los atracones y el alcohol.

Para evitar los riesgos a la salud de la ingesta excesiva de alcohol, el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) recomienda tanto a hombres como mujeres:

no beber más de 14 unidades por semana (14 equivalen a 3,4 litros de cerveza de graduación alcohólica estándar o 10 vasos pequeños de vino de baja gradación alcohólica)

distribuir lo que uno bebe en tres o más días si uno bebe 14 unidades semanales

¿Pero cómo hacer para no superar estas cantidades en esta época en que las reuniones sociales y los encuentros en bares están a la orden del día?

Aquí te proponemos algunas ideas que pueden ayudarte a mantener tu consumo de alcohol a raya.

1 - Ten un plan

Toma nota de todos los eventos sociales que tienes en diciembre y en los que sabes que habrá alcohol.

Piensa en qué te gusta beber y con quién, y piensa también cuáles de estos eventos en realidad no te interesan tanto, pero te sientes obligado a asistir.

Tomando todo eso en cuenta, reserva los tragos para aquellas reuniones que compartirás con gente con la realmente disfrutas compartir una copa.

Y, antes de empezar a beber, fíjate un límite de cuánto beberás en dicha ocasión.

Además, el NHS recomienda elegir varios días en la semana en los que no bebas.

2 - Bebe lento

La Escuela Médica de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, recomienda que te tomes tu tiempo cuando bebes.

Hazlo despacio, en pequeños sorbos y, entre ronda y ronda de bebidas alcohólicas, intercala una gaseosa, agua o un jugo.

3 - Ruta de escape

Si sabes de antemano que en la reunión a la que asistirás hay compañeros que insistirán para que bebas y que cuanto más beban ellos, más insistentes se volverán, ten preparada una vía de escape.

Arregla para ese día a las 9 de la noche -o a la hora que resulte más conveniente- un envío del supermercado o lo que sea para que te veas obligado a marcharte.

Si te estás divirtiendo y puedes resistirte a la presión de tus compañeros, siempre puedes cancelar el envío.

Recuerda que no tienes por qué quedarte si no estás cómodo, nadie se dará cuenta de que te has ido.

4 - Más pequeños y menos fuertes

"Puedes disfrutar de un trago, pero elige tamaños más pequeños", recomienda el servicio de salud británico.

La cerveza en botella suele ser más pequeña que la que se sirve en un baso grande, y cuando te den a elegir pide una copa pequeña de vino en vez de una grande.

También lee las etiquetas. Una cerveza de menor contenido alcohólico representa menos unidades que una que tiene más.

Además, muchos bares ofrecen ahora deliciosas combinaciones de tragos que no tienen alcohol.

Si no tienen, siempre puedes pedir la versión "vírgen" del trago, y nadie se dará cuenta de si estás o no bebiendo alcohol (si lo que te preocupa es la presión de tus colegas).

Reducir el consumo de alcohol no solo tiene inmensos beneficios en el largo plazo.

Algunos beneficios como el sentirte mejor por las mañanas, menos cansado durante el día, lucir una piel mejor, y sentirte con más energía, se producen de forma inmediata.

5 - No tengas alcohol en tu casa

Si ya sabes que durante el mes de diciembre tendrás múltiples ocasiones para beber, trata de que tu casa esté libre de alcohol.

"No tener alcohol en puede ayudar a limitar la cantidad que bebes", dice la Escuela Médica de Harvard.