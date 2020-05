Los riesgos de la automedicación excesiva durante el confinamiento por Covid-19

La automedicación ha sido una de las problemáticas que ha aumentado considerablemente durante el periodo de confinamiento. Según un estudio realizado por Farmazon, las ventas totales en internet se han disparado hasta en un 500%, desde que se confirmó en Chile el primer caso de coronavirus.

“Nuestra población tiene alrededor de un 70% de automedicación en el país, eso es cuando estamos en niveles generales, ahora que estamos en pandemia ha subido aproximadamente a un 85%”, destacó la directora de Química y Farmacia de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, Rossy Escobar.

"Lo que se está utilizando más, lo que se ve más en la farmacia respecto a la automedicación es la vitamina D, que no se ha comprobado científicamente que tenga un efecto positivo o no, el zinc, los multivitamínicos y particularmente un alto consumo de paracetamol. Es importante destacar e informar, educar a la población, que el paracetamol no es un medicamento inocuo, tiene efectos y puede producir con dosis altas daño hepático e incluso la muerte", agrega.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un uso responsable de los medicamentos, sobre todo cuando pueden disminuir los síntomas de una enfermedad real, incluso Covid-19. Las medicinas de venta libre se deben usar solo para aliviar síntomas menores y hay que limitar su dosis y tiempo al mínimo posible.

Incluso se detectó un incremento en la tasa de mortalidad de las personas que se automedicaron Ibuprofeno para combatir los síntomas del Covid-19.

Un mayor cuidado se necesita cuando se trata de fármacos que necesitan prescripción médica, como los antibióticos o los psicofármacos. YAPP, aplicación gratuita chilena que sirve para comparar los precios de medicamentos, detectó un aumento de 32% en la búsqueda de antidepresivos entre febrero y marzo de este año, versus a las mismas fechas en el período de 2019.

Además, entre los errores habituales en la automedicación con antibióticos está la duración del tratamiento, con una interrupción prematura de la terapia que da lugar a resistencias bacterianas en el paciente y, el abuso en la toma de antibióticos sin prescripción médica en procesos con fiebre que normalmente tienen un origen vírico (como el coronavirus) y no bacteriano, por lo que terminan siendo no efectivos.