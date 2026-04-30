Magdalena Browne, decana UAI, advierte: Presidente Kast está gastando su capital político muy rápido

La socióloga, periodista y decana de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Magdalena Browne, cuestionó el manejo político y comunicacional del Gobierno en medio de la crisis provocada por la filtración de los oficios de Hacienda que proponían “descontinuar” 142 programas y revisar otros 260.

La polémica derivó en una reunión de coordinación en La Moneda encabezada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, junto al jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el titular de Vivienda, Iván Poduje; y el director de Dipres, José Pablo Gómez.

El encuentro se produjo además luego de que desde el propio oficialismo surgieran cuestionamientos internos. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, pidió mayor protagonismo del ministro del Interior y sostuvo respecto del equipo de asesores presidenciales que “ahí tenemos un problema”.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Browne planteó preocupación por la forma en que el Presidente José Antonio Kast ha debido salir a enfrentar públicamente las controversias de su administración. “A mí lo que me preocupa es ver a un presidente que ese capital eventualmente se lo está gastando muy rápido”, afirmó.

La académica sostuvo que el capital político presidencial debe administrarse durante todo el mandato y no utilizarse de manera anticipada en conflictos cotidianos del Gobierno.

“Uno tiene que dejar capital para todo un gobierno, por lo menos para un primer año, y muy rápidamente está saliendo a ese tipo de juegos en que entra más en la cancha (…) y que te puede estar deteriorando más rápido o gastando más rápidamente este capital de inicio”, señaló.

Browne también cuestionó la lógica instalada dentro del Ejecutivo respecto de separar lo técnico de lo político, asegurando que se trata de una mirada desactualizada de la gestión pública. “Son dicotomías que en una gestión moderna, en política y en la empresa, ya no existen. Un buen líder en una empresa, en cualquier lugar, uno los forma para ser capaz de integrar ambos temas”, sostuvo.

En esa línea, agregó que “ser bueno y eficaz en política, en mi gestión del Gobierno, implica ser bueno en política. Uno no puede menospreciar ese rol”.

La decana de Comunicaciones de la UAI también apuntó al diseño comunicacional del Ejecutivo y a las expectativas generadas durante la instalación del Gobierno. “El punto es que este Gobierno, la expectativa desde que llegó, fue maximalista en ese sentido. Nos dijo: ‘acá yo vengo al orden, yo vengo al control’”, afirmó.

Según Browne, esa promesa generó una expectativa de funcionamiento rápido y coordinado que no se estaría cumpliendo. “La expectativa era (…) que este periodo de rodaje prácticamente no iba a existir, que había una claridad”, indicó.

La académica agregó que esto ha comenzado a reflejarse tanto en la desaprobación del Ejecutivo como en las expectativas ciudadanas respecto del futuro del país. “Vemos que había un Gobierno que nos decía que iba a llegar muy ordenado, pero que se está tomando más tiempo del suficiente para ordenarse el mismo”, concluyó.