Ministro de las Culturas lanza el Día del Patrimonio 2026 desde el corazón patrimonial de Santiago

El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, lanzó este miércoles el Día del Patrimonio Cultural 2026, dando inicio así al período de inscripción de actividades de instituciones públicas y privadas en el sitio www.diadelpatrimonio.cl.

El ministro entregó detalles de esta fiesta cultural, que este año se realizará el sábado 30 y el domingo 31 de mayo, junto al subsecretario del Patrimonio, Emilio de la Cerda, y el director del Museo Nacional de Historia Natural, Mario Castro.

Desde uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Santiago —protegido como Zona Típica y Santuario de la Naturaleza—, las autoridades destacaron el valor de esta jornada ciudadana que, desde 1999, promueve el encuentro de las personas con su patrimonio, territorio e identidad.

“Invitamos a todas las instituciones público y privadas a inscribirse para ser parte de esta gran fiesta, que año a año ha ido capturando el corazón de todos y cada uno de los chilenos”, dijo el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, quien agregó:

“Quiero anunciar también que vamos a continuar con la iniciativa de realizar un segundo Día del Patrimonio durante el verano. Consideramos fundamental que la ciudadanía que se desplaza en la época estival tenga la oportunidad de conocer otros patrimonios que forman parte de la historia viva de nuestro país”, dijo el secretario de Estado.

La versión 2026 del Día del Patrimonio Cultural contempla actividades gratuitas, presenciales y virtuales, abiertas a toda la ciudadanía, impulsadas por instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, comunidades y personas naturales de todo Chile.

Las inscripciones para participar estarán abiertas desde el miércoles 29 de abril a través del sitio web diadelpatrimonio.cl, mientras que la cartelera oficial comenzará a estar disponible a partir del 12 de mayo. El cierre de inscripciones será el martes 26 de mayo.

“El Día del Patrimonio Cultural propone, para este año, consolidarse como un espacio de encuentro en el que la diversidad del país converja sobre una base común. En ese sentido, nos interesa especialmente que sean las propias comunidades las que impulsen y desarrollen sus actividades. Esta celebración se construye con la participación de comunidades, instituciones y personas a lo largo del país. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto a toda la institucionalidad del Estado, organiza la celebración, pero son las comunidades las que hacen de esta iniciativa un verdadero éxito”, destacó el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda.

La actividad contó además con la participación de Gabriel Díaz, director regional metropolitano del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; además de funcionarios del Museo Nacional de Historia Natural y jóvenes voluntarios del Día del Patrimonio Cultural.

El Día del Patrimonio Cultural se ha consolidado como una de las principales celebraciones ciudadanas del país, convocando cada año a millones de personas en torno a museos, bibliotecas, archivos, edificios históricos, rutas patrimoniales, espacios comunitarios y manifestaciones del patrimonio vivo presentes en todo el territorio nacional. En esta 27 versión se reafirma el valor del patrimonio como un derecho y una experiencia compartida por todas y todos.

Inscripción de actividades aquí.