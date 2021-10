Cyntia Soto: “Hoy no se puede alcanzar la inclusión social sin considerar las inteligencias digitales”

A medida que los procesos de vacunación avanzan, los países han comenzado a retomar buena parte de sus actividades económicas en modelos híbridos, que combinan presencialidad, automatización y teletrabajo. Un cambio en 180 grados que se instaló a una velocidad inusitada por la imperiosa necesidad de adaptarse lo antes posible ante la extensión de la pandemia global del Covid-19.

Desde luego, nadie estaba preparado para un giro de esta naturaleza, pero es innegable que aquellos países con mayor desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones y mejor conectividad, han podido sortear de mejor manera esta nueva realidad. Y dentro de ellos, por la misma razón, las zonas urbanas y más acomodadas, mejor que las rurales y populares.

Sin embargo, y pese a la necesidad de acelerar aún más el paso en inversión en redes de servicios de alta velocidad, la brecha digital no solo estaría determinada por el mayor o menor acceso a tecnología.

¿Cómo influye en la integración social el desconocimiento de las personas o un acercamiento superficial a las tecnologías de la comunicación?

Muchísimo. En nuestra perspectiva, la brecha digital también se expresa en el grado de habilitación que tienen las personas para poder hacer un uso efectivo de las tecnologías, en beneficio personal y colectivo. Esta es la visión que recogen las llamadas Inteligencias Digitales, y es la que, creemos, debemos comenzar a impulsar como país para avanzar en los ODS relacionados con Educación y Calidad del Trabajo, y enfrentar el mundo post-pandemia con mayores grados de integración social y oportunidades para todos. Hoy no es posible lograrlo sin considerarlas en la ecuación.

¿Cómo se puede llevar adelante un proceso como ése? ¿No basta el conocimiento que ya tienen los nativos digitales para desenvolverse cotidianamente en un mundo que es al mismo tiempo físico y virtual?

No basta, porque en general estamos preparados fundamentalmente para consumir tecnología, no para crearla y por tanto obtener el mayor beneficio posible de esa interacción. No hemos sido capacitados para aplicar la empatía o potenciar la colaboración y la innovación en el mundo digital con el fin de lograr objetivos sociales importantes para la comunidad, por ejemplo. Tampoco para filtrar e identificar información falsa de verdadera y no convertirnos en diseminadores de mitos o datos que llevan a otros a tomar malas decisiones, entre muchas otras habilidades.

Para ello es imprescindible sensibilizar a todas las instituciones, especialmente las educacionales, de la importancia de cambiar el foco e incorporar lo antes posible la entrega de herramientas para la formación de destrezas, valores y competencias en niños y jóvenes, orientadas a la creación de verdaderos ciudadanos digitales. Es decir, personas empoderadas frente a las nuevas tecnologías, que entienden sus potencialidades y ventajas y las utilizan a su favor y el de los demás, pero también conocen y administran adecuadamente sus riesgos y peligros.

¿Qué se debe hacer para impulsar este cambio de mentalidad?

El cambio de switch es clave y para que ello ocurra, quienes son responsables del desarrollo de políticas públicas o de liderar establecimientos formativos -que en su mayoría no son nativos digitales- deben comprender la magnitud de este cambio de era y de la urgencia de preparar a las nuevas generaciones para ser protagonistas de un mundo radicalmente distinto al que conocemos.

Para facilitar y acelerar este proceso, en Fundación VTR estamos impulsando una activa agenda pública para generar conciencia y colaboración entre distintos actores incumbentes con el propósito de que las Inteligencias Digitales sean incorporadas en todos los espacios que permitan una comprensión cada vez más masiva del uso positivo de las tecnologías. Para ello, desarrollamos y disponibilizamos contenidos audiovisuales explicativos de libre acceso en plataformas digitales y para todas las edades. El objetivo es que niños, jóvenes, profesores, padres y apoderados puedan familiarizarse con las 7 Inteligencias Digitales prioritarias y convertirse en promotores de las emociones, competencias y destrezas que requieren ser potenciadas para desenvolverse en este nuevo escenario.

Acabamos de lanzar una nueva temporada de la exitosa web serie infantil “Las Aventuras de Wi Fi” -que a la fecha ha tenido casi 7 millones de reproducciones- y dedicamos un capítulo a cada una de las Inteligencias Digitales. Y durante noviembre, estrenaremos una nueva edición de “Generación Digital”, la web serie de VTR orientada a los jóvenes, que también abordará esos contenidos pero con un enfoque y un lenguaje juvenil, y que en su primera edición tuvo un alcance de más de 12 millones de usuarios en redes sociales.

45

A estos dos formatos, Fundación VTR suma los elogiados “Contenidos Digitales Curricularizados para el Aula”, desarrollados en conjunto con E2020 y Fundación Chile, para poner a disposición de los profesores de todo el país, material formativo de primer nivel y certificado por el ministerio de Educación para apoyar la labor docente en las más diversas materias.