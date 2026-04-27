Publicidad
Corte le da portazo al Gobierno y a Steinert: desestima “secuestro” de ministra Lincolao en Valdivia PAÍS Foto: AgenciaUNO

Corte le da portazo al Gobierno y a Steinert: desestima “secuestro” de ministra Lincolao en Valdivia

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Gobierno intentó subir el caso a la categoría de seguridad del Estado; la Corte le respondió que, con lo que hay en carpeta, no da para tanto, descartando la tesis de secuestro y manteniendo las cautelares vigentes al estimar que son proporcionales a los antecedentes del proceso.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
En fallo unánime, el tribunal cuestionó la legalidad de la jugada del Ministerio de Seguridad y descartó endurecer cautelares contra los estudiantes imputados, manteniendo la firma quincenal, el arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la ministra, y desestimando la tesis de “secuestro” planteada por el Ejecutivo.
Desarrollado por El Mostrador

La Corte de Apelaciones de Valdivia le dio un portazo al Gobierno y a la Fiscalía: en fallo unánime, rechazó endurecer las cautelares contra los tres estudiantes imputados por la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, y mantuvo la firma quincenal, el arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la autoridad, descartando la prisión preventiva pedida por el Ministerio de Seguridad.

El golpe no fue solo jurídico, sino también en la sala. El tribunal —integrado por los ministros Óscar Castro, Marcela Araya y Samuel Muñoz— cuestionó la tesis del Ejecutivo que intentaba encuadrar el caso como “secuestro político” bajo la Ley de Seguridad del Estado. Castro fue directo: calificó la imputación como “genérica” y advirtió que hablar de secuestro sería “exacerbar la norma”, incluso ironizando con la idea de que la ministra habría sido la única imposibilitada de salir del recinto.

Araya, en tanto, puso el foco en la base del caso: no hay formalización por secuestro en la LSE y, con el delito actual de atentado contra la autoridad, las penas incluso podrían ser bajas o sustituibles, lo que no justifica medidas más gravosas como la prisión preventiva.

El intento del Gobierno —a través del Ministerio de Seguridad de Trinidad Steinert— de subir el tono del caso también quedó bajo la lupa. La estrategia de invocar la Ley de Seguridad del Estado y recalificar los hechos como privación de libertad no logró convencer al tribunal, que estimó que las cautelares actuales son suficientes para asegurar el proceso.

También te puede interesar:
“No tiene atribuciones”: senador Flores advierte error de ministra Steinert en caso Lincolao
“No tiene atribuciones”: senador Flores advierte error de ministra Steinert en caso Lincolao
La Moneda amplía querella por agresión a ministra Lincolao y apuesta por figura de “secuestro”
La Moneda amplía querella por agresión a ministra Lincolao y apuesta por figura de “secuestro”

Durante la audiencia, el abogado del Ejecutivo, Vicente Canales, insistió en la tesis del “encierro” de Lincolao por casi dos horas en la Universidad Austral. Pero la sala le bajó el perfil: la propia ministra no habría querido salir por razones de seguridad, lo que no equivale automáticamente a una retención ilegal.

Lee el comunicado oficial del Poder Judicial aquí

El caso sumó además un costado político-jurídico: el senador Iván Flores (DC) y el exsubsecretario Rafael Collado cuestionaron la legalidad de la movida del Gobierno, advirtiendo que el Ministerio de Seguridad no tendría facultades para invocar la Ley de Seguridad del Estado, atribución que —según la normativa vigente— sigue siendo exclusiva del Ministerio del Interior.

Desde el Ejecutivo defendieron la jugada, argumentando que el tribunal de garantía admitió la ampliación de la querella y que existen testimonios y diligencias que respaldarían su versión. Pero en Valdivia, al menos por ahora, la estrategia no logró traducirse en medidas más duras.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad