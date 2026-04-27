Matías Acevedo, exDipres de Piñera II: medidas de Ley Miscelánea son pro-crecimiento, pero no todas

El exdirector de Presupuestos del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, analizó el proyecto de Ley Miscelánea impulsado por el Ejecutivo, señalando que, en términos generales, la iniciativa podría contribuir al crecimiento económico del país, aunque con efectos dispares entre sus distintas medidas.

“¿Este proyecto nos va a permitir aumentar el crecimiento potencial del país? (…) yo creo que la respuesta es sí”, sostuvo el economista en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, planteando que el foco del análisis debe estar en el impacto global de la propuesta. Sin embargo, matizó que no todas las disposiciones apuntan en la misma dirección ni con igual intensidad.

“¿Todas las medidas apuntan a mejorar el crecimiento en la misma dimensión (…) el costo fiscal versus el beneficio de mayor crecimiento? Y la respuesta es no”, afirmó, aludiendo a diferencias en la relación costo-beneficio entre las distintas iniciativas contenidas en el proyecto.

Acevedo destacó especialmente aquellas medidas vinculadas a la reducción de la denominada “permisología”, es decir, la simplificación de trámites para la inversión. “Todo lo que tiene que ver con la permisología (…) me parece que va en la dirección correcta”, indicó, agregando que este tipo de medidas suelen tener bajo costo fiscal y alto impacto en crecimiento.

El economista sostuvo que estas iniciativas son, a su juicio, las que más aportan dentro del conjunto del proyecto, por sobre otras que presentan un menor rendimiento en términos de crecimiento económico.

Finalmente, advirtió sobre el escenario fiscal de largo plazo, señalando que “el mayor riesgo fiscal para Chile (…) es seguir creciendo al 2%”, planteando que el desafío estructural del país pasa por elevar su tasa de crecimiento potencial.