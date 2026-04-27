El peligro de ignorar los riesgos de la apuesta de Quiroz: bajar impuestos ahora, crecer después

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¡Buenas y feliz domingo (lunes para los no suscriptores pagos)! La semana viene corta, pero cargada para el mercado local. El foco estará en el Banco Central, el empleo y las primeras señales de actividad de marzo en comercio y servicios.

El telón de fondo será la discusión sobre el megaproyecto de La Moneda, en particular el plan económico. Con un ministro de Hacienda enpoderado y sin aparentes contrapesos, se vienen semanas complejas.

Les recomiendo leer nuestra newsletter +Política, en la que el equipo de El Mostrador cuenta cómo Quiroz le está “robando” el protagonismo al Mandatario, actuando con una autoridad que excede sus facultades sectoriales. Es cosa de ver las fotos juntos, donde Kast pareciera ser el edecán de Quiroz.

El mercado también tendrá un ojo puesto en lo que pase en el Medio Oriente. Anoche Irán ofreció un acuerdo a Estados Unidos para reabrir el estrecho y postergar las conversaciones nucleares. Atento también a los resultados trimestrales de los gigantes tecnológicos. Esta semana ell 44% del S&P500 publica sus cifras. Y atento también a la Reserva Federal de Estados Unidos, que el miércoles tiene reunión de tasas.

En esta edición de El Semanal, los riesgos fiscales del plan de Quiroz que la derecha empresarial prefiere ignorar; los cuestionamientos privados a cómo opera uno de los fondos de acciones chilenas más grandes del mercado; y el estudio que muestra las ventajas para tu salud de elegir renta vitalicia a la hora de jubilarte.

Además, crece el ruido minoritario para incomodar al Grupo Angelini; y después de 12 años en guerra con Habitat por el caso La Polar, llegó la paz: PwC se ganó la auditoría de todo el grupo ILC, controlador de la AFP, la aseguradora Confuturo, la isapre Consalud y Banco Internacional, entre otros.

Antes de arrancar, el jueves pasado publicamos en este espacio sobre una nueva arista en el caso Sartor, artículo titulado “Sartor, la U y sospechas de vaciamiento de patrimonio”. Fue el día en que Michael Clark anunció su renuncia a Azul Azul (¿coincidencia?). El exgerente general de Sartor AGF, Pedro Pablo Larraín, nos escribió una carta cuestionando parte del reportaje. El tiempo tiene la palabra.

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LOS RIESGOS DE LA APUESTA FISCAL DE KAST Y QUIROZ

La apuesta fiscal de Kast: bajar impuestos hoy, prometer crecimiento mañana. La megarreforma económica del Gobierno tiene una tesis ochentera: menos impuestos, más inversión, más crecimiento y, eventualmente, más recaudación. El problema es que el puente entre una cosa y la otra todavía no está del todo financiado. Y hay voces sabias que advierten que ahí está el riesgo.

Hay una discusión legítima detrás del plan: si Chile necesita un Estado más pequeño, impuestos corporativos más bajos, alivios patrimoniales y un sistema tributario menos castigador para la inversión. Esa fue parte de su oferta de campaña. Ganó la elección. Tiene derecho a empujar esa agenda.

El problema es otro: vender una reforma ideológica como si fuera, por sí sola, una fórmula garantizada de reactivación. Porque en el corto plazo la cuenta no cierra sola. Y eso, en un país con estrechez fiscal, deuda al alza y poca holgura para equivocarse, no es un detalle técnico: es el corazón del riesgo financiero.

La alerta más dura la levantó Jorge Rodríguez, expresidente del Consejo Fiscal Autónomo y hoy investigador del CEP. En una entrevista en La Tercera fue contundente: “El 45% se financia con medidas que no están en el proyecto”.

Es decir, casi la mitad del financiamiento depende de supuestos, recortes o medidas que no vienen amarradas en el mismo texto legislativo. Para Rodríguez, el proyecto “tiene riesgos fiscales que requieren ser mitigados” y debería incorporar desde ya medidas concretas de contención del gasto o nuevos ingresos.

El propio informe financiero reconoce que, durante esta administración, la reforma es deficitaria. El beneficio fiscal –si llega– aparece después, condicionado a que el crecimiento se materialice en la magnitud, velocidad y timing que proyecta el Gobierno.

Si el crecimiento prometido no llega, el costo lo absorbe el balance fiscal: más déficit, más deuda, más presión sobre tasas, menor espacio para gasto social y más dudas del mercado sobre la regla fiscal.

El empresariado, en cambio, parece haberse cuadrado casi como un acto de fe. Susana Jiménez, presidenta de la CPC, defendió el paquete de medidas: “El crecimiento económico es la única forma de que exista una convergencia fiscal duradera en el tiempo”, dijo. Y agregó que el estrés fiscal de corto plazo se compensaría con mejores perspectivas de inversión, empleo y crecimiento en el mediano y largo plazo. No sé si a un Gobierno de centroizquierda le darían ese beneficio de la duda.

La frase es cierta, pero incompleta. Un exsubsecretario de Hacienda explica que “sin crecimiento no hay convergencia fiscal sostenible. Pero tampoco hay convergencia fiscal si se rebajan ingresos hoy y se dejan los ahorros para después, fuera del proyecto, sujetos a una pelea política con ministerios, parlamentarios y beneficiarios de programas públicos”.

Y esa pelea ya empezó. Hacienda puso sobre la mesa un oficio con sugerencias de ajuste para el Presupuesto 2027: 142 programas y $5,4 billones en recortes o reasignaciones, con proyección hasta 2031. La Moneda ya enfrenta críticas internas y resistencia de ministerios que califican algunas propuestas como impracticables.

Pero el Gobierno también juega con una buena carta: mejores ingresos por la minería. En cobre, el Presupuesto 2026 trabajó con supuestos en torno a US$ 4,35 la libra y este año es casi seguro que estará por sobre US$ 5 y más cerca de US$ 6 la libra. Y en litio lo mismo. Los precios están recuperándose rápidamente. El precio “spot” está en US$ 22.000 dólares la tonelada, duplicando los valores bajos de finales de 2025.

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DOBLE CLIC AL BOOM DEL FONDO ESTRELLA DEL IPSA

Fondo Enfoque de LarrainVial y los cuestionamientos de un grupo de inversores sobre la forma en que se estaría gestionando uno de los fondos de acciones chilenas más grandes del mercado.

Los tres inversores –dos de los cuales administran fondos de acciones chilenas rivales y un tercero que opera por cuenta propia– cuestionan cómo el fondo opera al cierre del mercado para mejorar su rentabilidad y sobre un supuesto apalancamiento encubierto.

Enfoque no sería el único al que estos inversores están apuntando, pero es el que les genera más dudas y al que le han dedicado más tiempo en analizar. En los últimos dos años, en paralelo con el boom de la bolsa local, los fondos de acciones chilenas se han disparado y han atraído miles de millones de pesos de inversores.

El Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque es uno de los más grandes y sin duda uno de los más exitosos: administra casi $500 mil millones y el año pasado rentó 76%. Lo administra Sebastián Ramírez.

El corazón de los cuestionamientos son dos prácticas. La primera: cómo mueven los precios de cierre en acciones líquidas del IPSA, como Copec, CMPC, Cencosud, Enel Chile y Enel Américas.

Afirman que, entre las 15:45 y las 15:53, se ingresarían órdenes de gran volumen que parecen no tener intención real de ejecutarse, para luego cancelarlas o reducirlas antes del calce aleatorio de cierre. El objetivo –es la sospecha de los 3 inversores– sería mover artificialmente el precio final de las acciones y, con ello, influir en el valor cuota del fondo.

Dos de los inversores creen que habría que mirar en detalle los días en que el precio de cierre se alejó más de 1,5% respecto de las últimas transacciones previas.

El segundo cuestionamiento apunta a lo que ellos llaman “supuesto apalancamiento encubierto”. El documento al que tuvimos acceso, sostiene que el fondo usaría ventas cortas para liberar caja y reinvertir en posiciones largas, elevando su exposición bruta a niveles del orden de 120% a 150% del patrimonio. En simple: un fondo mutuo de liquidez diaria estaría operando, según este análisis, con una lógica más parecida a la de un hedge fund que a la de un vehículo tradicional para inversionistas retail.

Cabe mencionar que la ley vigente prohíbe expresamente la manipulación de precios, es decir, las acciones que se efectúan con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios de valores de oferta pública. LarrainVial prefirió no referirse al caso. La CMF no se refiere a casos específicos, ya que cualquier eventual acción de supervisión se encuentra sujeta a reservas legales.

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RENTAS VITALICIAS VS. RETIRO PROGRAMADO

Tomar tu pensión en Renta Vitalicia en Chile en vez de Retiro Programado te haría vivir más. Parece el eslogan de una publicidad para aseguradoras que ofrecen el producto, pero no, es la conclusión de un muy comentado estudio de tres economistas chilenos jóvenes en una de los revistas de economía más prestigiosas de Estados Unidos.

El hallazgo reabre el debate sobre cómo enfrentar el shock demográfico y quién carga con el riesgo financiero de una vejez más larga. Rentas vitalicias siempre han sido “vendidas” como un seguro contra el mayor riesgo de la vejez. El estudio, que está basado en datos de casi 600 mil jubilados chilenos entre 2004 y 2022, lo confirma. Concluye que quienes optan por renta vitalicia no solo aseguran ingresos más estables: también viven más.

El análisis afirma que, elegir renta vitalicia en vez de retiro programado, reduce la mortalidad en cinco y diez años.

El desafío demográfico es el telón de fondo. La longevidad dejó de ser una buena noticia sin costos: implica más años por financiar, más presión sobre el ahorro acumulado y más exposición al riesgo de quedarse corto.

Las diferencias. La renta vitalicia entrega un pago fijo reajustado por inflación hasta la muerte; el retiro programado, en cambio, deja al jubilado más expuesto a la evolución del mercado y a pagos que tienden a caer con el tiempo.

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Un mensaje de Tenpo

Tenpo ID: la capa adicional de seguridad que protege las operaciones de los clientes

Contar con altos estándares de seguridad y mecanismos adicionales son ejes claves para Tenpo. En ese contexto, Tenpo cuenta con un sistema de validación interna de identidad que actúa como segundo factor de autenticación obligatorio: Tenpo ID.

Esta herramienta permite asegurar que sea realmente el titular de la cuenta quien autoriza operaciones críticas, funcionando como una capa extra de seguridad independiente de la huella o el reconocimiento facial del dispositivo.

Para utilizar Tenpo ID, los usuarios deben completar un proceso único de validación biométrica y de identidad directamente en la aplicación, el que puede realizarse en menos de dos minutos. Una vez activado, el sistema se integra de forma permanente como un requisito para operar con mayor seguridad.

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GRÁFICO DE LA SEMANA: GUERRA Y AUTOS ELÉCTRICOS

El mercado de vehículos eléctricos en Chile se disparó desde que estalló la guerra en el Medio Oriente. Lo explicó con este gráfico el exministro del Medio Ambiente de Bachelet II, Marcelo Mena.

Es una de las consecuencias no planificadas de la fuerte alza en los precios de la bencina que generó el conflicto.

En los primeros tres meses del año, las ventas de los eléctricos y los híbridos enchufables explotaron. Y marzo fue el primer mes en la historia con más de 1.000 eléctricos vendidos.

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LA SEMANA EN REDES: EL EGO DE PEPE PIÑERA

El posteo de la semana se lo gana José Piñera (@jpinera_english). El padre de las AFP, el Plan Laboral y el Código Minero, volvió a la superficie para contar sobre su reunión con Peter Thiel, líder de la nueva derecha tecnológica global que pasó por Santiago.

“Acabo de conocer a Peter Thiel en Santiago. Disfruté tanto la conversación sobre el milagro chileno y las tendencias mundiales que decidí darle mi sello de colección con el voto de nuestro héroe Thomas Jefferson: ‘He jurado eterna hostilidad contra toda tiranía sobre la mente del hombre’”.

El hermano del expresidente Sebastián Piñera también contó en sus redes que le explicó sobre el “milagro chileno” y le sugirió leer su libro reciente “Hacia una sociedad de trabajadores-propietarios”.

Thiel es confundador de Paypal y Palantir, inversionista temprano de Facebook, y su influencia se extiende desde Silicon Valley hasta gobiernos que utilizan sus sistemas de análisis de datos para seguridad, defensa y gestión pública. Su nombre suele aparecer asociado a una idea incómoda: la creciente externalización del Estado hacia plataformas privadas y, además, a la arquitectura financiera y tecnológica de la nueva derecha global.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– Crece el ruido minoritario para incomodar al Grupo Angelini. No es una rebelión, pero sí una señal. En menos de un mes, dos sociedades ligadas al holding que controla la familia quedaron bajo presión de accionistas minoritarios que apuntan al mismo problema de fondo: estructuras del conglomerado que retienen capital, bajos dividendos, descuentos bursátiles y retornos que no convencen.

El último capítulo fue en Inversiones Siemel, sociedad controlada por el grupo y ligada históricamente a su brazo pesquero y de inversiones. En la junta ordinaria del 23 de abril, la compañía informó utilidades por $19.297 millones en 2025. El número mejoró respecto del ejercicio anterior. Pero la discusión incómoda no estuvo en la utilidad, sino en qué se hace con ese capital.

Siemel tiene un balance sólido y bajo endeudamiento, pero su retorno sobre patrimonio está por debajo del promedio de mercado. Además, su rentabilidad por dividendos aparece entre las más bajas de la plaza. Es la conclusión de lo que criticó Daniel Orezzoli en una carta que leyó ante la junta de accionistas. El exgerente general de Toronto Trust representa a inversores que controlan cerca del 6% de Siemel. Su análisis se basa en un estudio independiente sobre el desempeño de la compañía entre 2016 y 2025.

El papel transaría con un descuento cercano al 66% respecto de su valor contable. Según el análisis presentado, esa mezcla –alta retención de utilidades, baja rentabilidad y dividendos reducidos– ha terminado castigando la acción.

Orezzoli pidió tres cosas al directorio: revisar la rentabilidad de las inversiones y evaluar desinversiones en activos de bajo desempeño; reconsiderar la política de dividendos; y analizar una recompra de acciones. También solicitó que el directorio responda formalmente a las propuestas y convoque a una junta extraordinaria para informar sus conclusiones.

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– AntarChile y Empresas Copec. El reclamo en Siemel no aparece en el vacío. Viene semanas después de otra ofensiva de minoritarios en AntarChile, la matriz a través de la cual la familia Angelini controla Empresas Copec.

En la junta de AntarChile, algunos minoritarios criticaron el aumento del directorio de siete a nueve miembros y pidieron algo bastante más estructural: que la sociedad evalúe una eventual fusión con Empresas Copec.

El argumento es conocido en el mercado: el “descuento de holding”. Según publicó DF MAS, ese descuento superaría los US$ 2.200 millones y, al cierre de 2025, comprar AntarChile implicaba acceder a los activos con un descuento de 35,5% versus comprarlos directamente vía Empresas Copec.

– Renzo Corona se podrá retirar de PwC con una medalla simbólica: haber dado vuelta, al menos en parte, el costo reputacional que dejó para la firma su rol en el escándalo de La Polar.

La noticia: PwC se ganó la auditoría de todo el grupo ILC, el brazo financiero de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), controlador de AFP Habitat, Confuturo, Banco Internacional y Consalud, entre otros activos.

Por qué importa: durante años, Habitat fue uno de los críticos más duros de PwC. La AFP mantuvo una suerte de guerra declarada contra la auditora, vetándola en juntas de accionistas y marcando distancia por su papel en La Polar, uno de los mayores escándalos corporativos de las últimas décadas en Chile.

El telón de fondo es conocido. PwC fue la auditora externa de La Polar durante el período en que la multitienda infló sus estados financieros mediante repactaciones unilaterales masivas a clientes de su tarjeta de crédito.

La firma no fue acusada de diseñar el fraude, pero sí fue cuestionada –y sancionada– por no haber detectado a tiempo el deterioro real de la cartera, las provisiones insuficientes y la verdadera situación financiera de la compañía.

Corona, socio líder de PwC Chile durante los últimos ocho años, cargó con buena parte de esa mochila. Como socio histórico de la firma, le tocó lidiar con la crisis y el costo reputacional que dejó el caso. Dedicó una parte importante de su gestión a recomponer puentes, limar asperezas y reconstruir confianzas con Habitat y el resto del holding de la CChC.

Hoy, el resultado habla por sí solo: la misma PwC que durante años estuvo vetada por Habitat será ahora la auditora de todo el grupo ILC. Un socio de la firma lo resume así: no se le ocurre una mejor forma para que Corona cierre sus 40 años en PwC.

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– Las cuentas fiscales se toman la agenda de la FEN. El Consejo Fiscal Autónomo y la Facultad de Economía de la Universidad Chile armaron para el jueves 7 de mayo un seminario que promete meterle presión al debate económico que viene: “Situación fiscal de Chile: estado actual y desafíos futuros”.

El plato fuerte es Rodrigo Valdés, hoy director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, en un momento en que la billetera fiscal vuelve al centro de la discusión. Presenta Paula Benavides, presidenta del CFA, y el cierre estará a cargo del ministro José García Ruminot.

El panel también viene con nombres de peso: Andrea Repetto, Alejandro Micco y Macarena García, con moderación de Sebastián Izquierdo. Academia, Consejo Fiscal y Gobierno sentados a la misma mesa para hablar del tema más incómodo de todos: cuánto espacio real tiene Chile para seguir prometiendo gasto, rebajas tributarias o alivios sin que las cuentas sigan crujiendo.

– Caso Australis: Corte de Apelaciones de Santiago anunciaría su fallo en las próximas semanas. En juego hay más de US$ 300 millones, en un caso que ha tenido en vilo al mundo de los abogados por meses y que puso en tela de juicio el sistema arbitral de Chile.

La historia del caso. La gigante china Joyvio acusó a Australis y a su entonces controlador, Isidoro Quiroga, de haber ocultado información clave al momento de la venta en 2019, lo que lo habría llevado a pagar un sobreprecio en la operación (US$ 920 millones fue el total). Quiroga siempre ha rechazado los cargos y en el fallo arbitral se dijo que no hubo dolo ni ocultamiento de información, pero concluyó un incumplimiento contractual y ordenó restituir a Joyvio parte del “sobreprecio” pagado.

Pero no fue unánime y el equipo legal de Quiroga acudió a la Justicia para anularlo. En enero, luego de los alegatos, la Corte informó que la causa “quedó en estudio”, lo que significa que no hubo acuerdo entre los jueces. En círculos legales se dice que el fallo podría anunciarse en cualquier momento entre ahora y junio.

El caso ha tenido acusaciones de conflictos de intereses de los árbitros y querellas cruzadas. Los tres jueces arbitrales de la causa fueron Pedro Pablo Vergara, Andrés Jana y Ramón Cifuentes. Este último votó por rechazar la demanda. En febrero el Comité de Ética del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de Santiago acogió un reclamo de Joyvio contra Cifuentes. Determinó que incumplió su deber de revelar relaciones empresariales o profesionales pasadas con el empresario.

De la otra parte hubo dardos a la independencia del Andrés Jana, árbitro que fue propuesto por la demandante Joyvio (Australis). El abogado fue socio del penalista Jorge Bofill, que es parte del equipo legal de Australis, y también del rector Carlos Peña, quien escribió un informe en derecho a favor de los chinos sin que se transparentara la relación, y luego se sumó al equipo de Australis como litigante.

Nueva arista sobre Jana. La semana pasada se supo que Jana está en el centro de un fallo que anuló un millonario arbitraje contra México, uno de los más importantes bajo el tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos (NAFTA). Una corte de Ontario, Canadá, anuló el laudo arbitral en el caso de inversionistas en una empresa petrolera y apuntó a un flanco sensible: la parcialidad del árbitro Andrés Jana, designado por los inversionistas.

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Un mensaje de la UDP

El programa de la UDP que se adapta a un mercado redefinido por la tecnología

El MBA Evening de la Universidad Diego Portales está diseñado para profesionales que quieren liderar con impacto en entornos desafiantes y en constante transformación. “Nuestro MBA es parte de un proyecto educativo que tiene una identidad clara: formar líderes que actúan con propósito, pensamiento crítico y un compromiso real con el desarrollo sostenible de sus organizaciones y la sociedad”, afirma su directora Elisa Adriasola.

Diseñado especialmente para quienes buscan ampliar su horizonte a través de un salto académico y profesional en armonía con sus actividades laborales, ofrece una experiencia formativa exigente, que potencia el conocimiento y la capacidad de liderar.

Se imparte en el Hotel Best Western Marina Las Condes, en un formato flexible e híbrido, con un programa que combina herramientas de management actualizadas, con una mirada estratégica del negocio; metodologías activas y aplicadas, que conectan la teoría con la práctica del mundo empresarial; y una visión profunda del entorno económico, político y social, para comprender y anticipar riesgos y oportunidades.

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AGENDA DE LA SEMANA: TASAS Y CRECIMIENTO

– Como les conté en el arranque, se viene una semana clave para calibrar el pulso de la economía: el Banco Central marcará el tono monetario; el empleo mostrará la salud del mercado laboral; y comercio y servicios darán pistas sobre la fuerza real del consumo. Será la previa al Imacec de marzo que se publica en la semana el 3 de mayo.

Lunes 27 y martes 28 de abril – Reunión de Política Monetaria. El Banco Central realizará su RPM. La atención estará puesta en el tono del comunicado, más que solo en la decisión de tasa.

Por qué importa: el mercado estará mirando si el Consejo mantiene el sesgo prudente frente a una inflación que sigue incómoda, el impacto de los combustibles y el escenario externo más incierto. El consenso es que no habrá cambio en la política monetaria quizás por el resto del año.

– Miércoles 29 de abril – Empleo Nacional. El INE publicará las cifras de empleo del trimestre enero-marzo. Qué mirar: tasa de desocupación, creación de empleo asalariado formal, informalidad y participación laboral. El empleo es prioridad para el nuevo Gobierno y no se ha recuperado del impacto del estallido y la pandemia.

Jueves 30 de abril: cifras sectoriales que nos mostrarán una foto de si la actividad económica se recuperó de la sorpresiva contracción de febrero. El primer trimestre fue más débil de lo anticipado y ahora, con el remezón de la guerra en el Medio Oriente, se teme que la economía crezca menos de lo proyectado este año y cierre con un alza de apenas 2% (no hay unanimidad).

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CUMBRE EL SEMANAL: HABLEMOS DE MINERALES CRÍTICOS

Otra oportunidad para que participen en una nueva Cumbre El Semanal, esta vez dedicada a un tema que hoy está en el centro de la conversación económica, regulatoria y geopolítica: el rol de la minería y la energía en el nuevo ciclo de inversión que vive Chile.

En medio de una transición energética cada vez más atravesada por tensiones geopolíticas, competencia por minerales críticos y presión por asegurar cadenas de suministro, Chile vuelve a posicionarse como un actor estratégico. Cobre, litio, hierro, energía, transmisión, permisos y estabilidad regulatoria son hoy parte de la conversación.

El encuentro contará con un panel integrado por Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero; Jaime Toledo, director general de Acciona; y Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos de Andes Iron.

Y como miembro de la Comunidad El Semanal esperamos contar con su presencia. Cupos limitados.

Fecha: jueves 7 de mayo, de 9:30 a 11:00 hrs.

Lugar: Hotel Debaines, Agustinas 720, Santiago RM

Confirme su asistencia en: cumbre@elmostrador.cl

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