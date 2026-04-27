FA reitera rechazo condicionado a Ley Miscelánea: insiste en dividir proyecto tras cita en La Moneda

Sin sorpresas, pero con ultimátum. Tras la reunión previa con el Partido Comunista en la sede del Congreso en Santiago, el ministro José García Ruminot recibió al Frente Amplio en La Moneda, que llegó a reiterar su postura: solo apoyarán la reconstrucción si se separa del resto del proyecto; de lo contrario, votarán en contra.

A la cita asistieron Constanza Martínez, Diego Ibáñez y las diputadas Gael Yeomans y Emilia Schneider. El mensaje fue el mismo que el bloque ha venido sosteniendo: hay disposición a respaldar medidas de reconstrucción por incendios, pero no un paquete que —a su juicio— mezcla esa urgencia con cambios tributarios que benefician a los sectores de mayores ingresos.

“Son temas distintos”, insistió Martínez, advirtiendo que si el Ejecutivo mantiene el diseño actual, el FA rechazará incluso la idea de legislar. Además, reforzó críticas por eventuales recortes a programas sociales, descartando que se trate de un “error comunicacional” y apuntando a una decisión de reducir el gasto público.

El Gobierno, sin embargo, no dio señales de apertura. García Ruminot volvió a cerrar la puerta a dividir la iniciativa, defendiéndola como un “conjunto armónico” y confirmando que seguirá su tramitación en el Congreso. Así, el oficialismo repite presión por separar el proyecto, mientras La Moneda se mantiene firme en su diseño original.