Consejos para rendir prueba especial de Teatro en universidades chilenas

Uno de los principales requisitos para estudiar teatro en las universidades de Chile, es rendir la prueba especial de preselección que explora las aptitudes y habilidades de quienes desean abrazar una profesión, donde la pasión y la emoción son fundamentales. Las carreras de teatro proponen, antes de la realización de la Prueba de Transición Universitaria (PDT), una instancia en la que se examina la expresión física (movimiento, voz e improvisación) además de la comprensión lectora e interpretativa.

Si bien no es requisito contar desde un primer momento con estas habilidades, se mide un potencial de lo que puede fortalecerse más adelante con la formación académica, así que las y los entendidos recomiendan acercarse a estas pruebas con confianza y una expectativa flexible, en caso de no quedar en la primera vez.

Las pruebas suelen diferir en algunos aspectos dependiendo de las universidades y sus líneas de egreso como actuación, dirección, dramaturgia, pedagogía u otros aspectos técnicos. Iria Retuerto, directora de la Escuela de Cine y Teatro en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), señala que este período de pruebas de preselección puede ser entendido como un diálogo entre el sello de la escuela que busca formar profesionales del teatro, no solo de la actuación y la búsqueda de los/as interesados/as en estudiar actuación.

“En el caso de la UAHC, las jornadas de preselección cuentan con ejercicios que integran diversos aspectos creativos sobre la base del potencial con que llega una o un nuevo estudiante de teatro. No creemos que en las pruebas de preselección haya que identificar rasgos de un talento específico de parte de los y las jóvenes estudiantes de teatro, sino en la creatividad como un fenómeno colectivo que se puede llegar a potenciar entre todos y todas”, declara.

Agrega que la búsqueda de este espacio de evaluación intenta reconocer esa chispa de creatividad, entusiasmo y capacidad de juego entre quienes pueden, además, “pensar corporal y espacialmente desde un diálogo entre examinadores/as e interesados/as. Sin una idea categórica de definir quién “es apto” o no, sino más bien una identificación de quienes son aquellas y aquellos que efectivamente buscan lo que nosotros, como escuela, les podemos entregar”, destaca la docente.

Consejos para entrar a escena

Como tips para enfrentar este período de pruebas especiales, la profesora Retuerto recomienda abrazar el juego como un atributo fundamental. Estar atentos y atentas a la capacidad de interacción con otros/as y reaccionar de manera espontánea ante escenarios propuestos, recomienda.

Por su parte, la profesora Karina Ramirez, docente del ramo de Movimiento de la Carrera de Teatro en la misma universidad, agrega que la espontaneidad y la comodidad son la clave de este tipo de evaluaciones. “Lo que recomendamos a quienes se enfrenten a este periodo de pruebas de preselección de teatro es llevar muy bien puestas las expectativas de jugar, de despojarse de los nervios y considerar el proceso como un taller de improvisación del que siempre podrán irse con una experiencia enriquecedora y alegre”, advierte sobre una prueba que en muchos casos se realizará de manera remota.

“En nuestro caso, apostamos a hacerla vía Zoom para que las condiciones sean las mismas para postulantes de Santiago y regiones mientras no finalice definitivamente la pandemia”, agrega.

Existen, además, alternativas para ir “alimentando” permanentemente un instinto teatral y una cultura lúdica propia del teatro a través de un acercamiento permanente a las obras en cartelera, leer textos teatrales clásicos o contemporáneos para impregnarse de un estado creativo, explican ambas docentes.

Retuerto recomienda leer dramaturgia, pero también historias en general: “Ver teatro, leer relatos es, en el fondo, acercarse a esa finalidad que es la de contar historias. Experimentar otras vivencias, la realidad que existe en cada recoveco de la vida cotidiana para reconocerlas e interpretarlas. Como decía el dramaturgo brasileño Augusto Boal, el espíritu que defendemos es el de poner un foco sobre la vida cotidiana, pero desde un ángulo distinto y mirarla con la voz, la creatividad y con una propuesta de trabajo conjunto desde la comunidad”, señala.

Por su parte, Karina Ramirez sostiene que no está de más participar de talleres de teatro en el colegio, “consumir tanto el teatro que te guste como el que no. Así, te puedes ir dando cuenta de qué es lo que quieres hacer y vas desarrollando un espectro intuitivo de lo que existe, lo que no y lo que podrías aportar desde la formación”, dice. Más específicamente recomienda también asistir a exámenes de egresos de escuelas de teatro que es donde se expresan nuevos enfoques y diferentes miradas en dramaturgia y puestas en escena. “Uno puede ir metiéndose poco a poco en los distintos sellos de cada escuela para ir fortaleciendo una decisión”, explica.

¿Y si no se pasa una de estas pruebas?, Ramirez cree que hay vida más allá de una prueba de preselección. “Siempre es una experiencia invaluable en caso de no pasar una, dos o tres veces una prueba de preselección, hasta que se consigue llegar a estudiar teatro. Un buen puntaje en la PDT es tan importante como tener clara la decisión y contar con esta vivencia. Pero también es una herramienta el poder ir ensayando esta confianza”, aconseja.

Las pruebas de preselección 2022 de la carrera de Teatro en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano tienen lugar los días sábado 20 y 27 de noviembre a las 09:00 horas y se realizarán vía Zoom entre los/as inscritos al mail admision@academia.cl (Imagen de Carnet de Identidad por ambos lados, copia de licencia educación media, concentración de notas y, según el caso, copia de los puntajes de rendición de prueba PTU 2021 o comprobante de inscripción PTU 2022)

La prueba especial es de carácter gratuito y, en cada jornada, admitirá un máximo de 40 postulantes. Los/as inscritos/as recibirán un set con preguntas previas y un monólogo que deben aprender para la sesión on line. Se recomienda asistir a la prueba virtual con ropa cómoda de training y de colores neutros.

Más información aquí: http://www.academia.cl/admision/pruebas-preseleccion