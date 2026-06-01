“Puede ser inconstitucional”: la advertencia del exministro Cordero sobre el Registro de Vándalos

El exministro de Seguridad, Luis Cordero, lanzó una severa advertencia sobre la creación del Registro Único de Vándalos impulsado por el Ejecutivo. En entrevista con CNN Chile, alertó sobre la viabilidad legal de los castigos administrativos propuestos por La Moneda, subrayando: “Ojo que pérdida para siempre de beneficios puede ser inconstitucional”.

Al analizar la agenda general, la exautoridad diagnosticó un problema de origen en la actual administración, afirmando que “este gobierno tenía un plan de seguridad de campaña, pero no un plan de seguridad de gobierno; son cosas muy distintas”.

“Exceso retórico”

Cordero también rebatió tajantemente al Presidente José Antonio Kast, quien acusó en la misma señal que durante el mandato de Gabriel Boric “todos los índices subieron”. El extitular de la cartera calificó estas declaraciones como un “exceso retórico”, asegurando que “los hechos desmienten al Presidente y sus dichos son a lo menos imprecisos”.

Para Cordero, “al Presidente probablemente no le han mostrado los datos con fidelidad”, defendiendo que “la primera política en materia de crimen organizado fue la que implementó la administración de Gabriel Boric”. Tras recalcar que “cualquier cifra que uno tome, los datos van a la baja”, lanzó un dardo final sobre la narrativa oficial: “En los excesos retóricos se terminan pagando consecuencias con posterioridad”.

“Arrau entiende la seguridad como una política de Estado”

Sobre las recientes turbulencias en el gabinete, Cordero fue lapidario con la renunciada ministra de Seguridad, argumentando que su fracaso se debió a que “ejerció el cargo como una extensión del rol de fiscal y eso no es el Ministerio de Seguridad”.

En contraste, marcó una clara diferencia con el actual titular, el ministro Arrau, de quien destacó que “entiende la seguridad como un tema de Estado” y no meramente como una política de gobierno. Esta diferencia de trato la ejemplificó revelando una infidencia sobre la gestión anterior: “Es primera vez que vuelvo al Ministerio de Seguridad, eso dice mucho”.

Finalmente, el exministro abordó otras polémicas del oficialismo. Sobre un eventual traslado de internos a Punta Peuco, sentenció que “si el Presidente hubiera intervenido habría sido irregular”, ya que el Mandatario “no puede dar órdenes a Gendarmería”.

Respecto a la posibilidad de que Kast indulte presos, ironizó señalando que es “curioso que use esa facultad que tanto criticó”, recordándole que “el peso de la historia cae sobre el Presidente que ejerce esta facultad”. Para cerrar su intervención, exigió frenar la ofensiva contra el ministro Nicolás Grau, advirtiendo que “en algún momento esto tiene que parar, se ha abusado desde hace dos gobiernos de esta herramienta”.

Fiscal Nacional llama a compatibilizar iniciativa con normas de privacidad

El fiscal nacional, Ángel Valencia, respaldó este lunes el anuncio del Gobierno para crear un Registro de Vándalos e Incivilidades, aunque advirtió que la iniciativa deberá ajustarse a la normativa nacional e internacional sobre protección de datos personales. Tras asistir a la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, el jefe del Ministerio Público sostuvo que la preocupación por las incivilidades va “en la dirección correcta”, argumentando que este tipo de conductas puede favorecer la aparición de delitos más graves. Valencia también valoró la propuesta de ampliar de 12 a 24 horas el período de flagrancia, pero enfatizó que una medida aún más relevante es otorgar mayores atribuciones a las policías mediante la delegación de facultades investigativas por parte de la Fiscalía, iniciativa que actualmente se encuentra en tramitación legislativa.