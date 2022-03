Aplicación web ayuda a las personas con discapacidad intelectual a realizar trámites, viajar en metro o visitar museos

El proyecto Pictos es una aplicación web gratuita basada en un sistema pictográfico para facilitar la accesibilidad cognitiva en servicios con atención de público. Su objetivo principal es entregar información y orientación a personas con discapacidad intelectual (DI) y facilitarles tareas en distintos servicios como puede ser un viaje en Metro, la visita a un museo o la realización de trámites en un consultorio.

Esta iniciativa, liderada por el Núcleo de Accesibilidad e Inclusión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), comenzó en 2018 con el trabajo de investigación y recopilación de material.

Desde entonces, para crear esta aplicación trabajaron conjuntamente investigadores junto a estudiantes PUCV de las carreras de Diseño, Ingeniería, Lingüística y Educación Diferencial, siguiendo un modelo pionero de investigación inclusiva. Esto conlleva la participación de adultos con DI de la Región de Valparaíso, reconociéndoles como expertos por experiencia, quienes detectan problemas de accesibilidad en los servicios, mediante talleres, salidas a terreno y participan también activamente de los testeos.

Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo que desde sus inicios ha participado de forma estrecha con entidades públicas tales como Merval, el Museo de Historia Natural de Valparaíso, el Registro Civil de la Municipalidad de Viña del Mar y la Municipalidad de Algarrobo para implementarlo en abril de 2021 en uno de sus Cesfam y actualmente se está comenzando a trabajar con bancos.

“Lo que más nos llamó la atención, fue estudiar la accesibilidad cognitiva, ya que tenía impacto en la calidad de vida de los adultos mayores para desenvolverse en las tareas ciudadanas, específicamente en la de los servicios públicos de la ciudad”, comenta Herbert Spencer, uno de los responsables del proyecto, experto en Diseño de Interacción por la Carnegie Mellon y director del Magíster en Arquitectura y Diseño PUCV.

¿Cómo funciona?

Pictos explica paso a paso qué puede hacer una persona en cada lugar con prestación de servicios a través de pictogramas, los cuales bajo las leyes del diseño universal, son un puente que permite que los servicios sean más accesibles cognitivamente. Esto impacta directamente en el aumento de la autodeterminación e independencia de todas las personas que utilicen estos servicios.

Además, considera a su vez una navegación accesible, sin necesidad de ser descargada en el teléfono, y construye el apoyo mediante tres canales de comunicación: audio, texto y pictogramas, de acuerdo a las recomendaciones de accesibilidad establecidas por Fundación ONCE (2013).

La aplicación es colaborativa, esto significa que si hay un lugar que no tenga los pasos hechos o si no hay pictogramas para alguna tarea en particular, le entrega a los usuarios la opción de crearlos.