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Pivotes y peso de Ley Miscelánea: “El temor es que se apague la energía para reformas estructurales”

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El director ejecutivo de Pivotes, José Antonio Valenzuela, advirtió que el principal riesgo tras la aprobación de la megareforma del Gobierno es que se instale una sensación de “misión cumplida” y se abandonen otras transformaciones “estructurales”.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El director ejecutivo de Pivotes, José Antonio Valenzuela, afirmó que la megareforma impulsada por el Gobierno puede ser un “primer paso” para atraer inversión, pero advirtió que el riesgo es que luego “se apague la energía” para avanzar en reformas estructurales. El abogado planteó que Chile necesita cambios profundos en el Estado, el mercado laboral y educación para sostener el crecimiento en el tiempo.
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El director ejecutivo de Pivotes, José Antonio Valenzuela, abordó el impacto que podría tener la Ley Miscelánea, también conocida como proyecto de Reconstrucción Nacional, impulsado por el Gobierno y advirtió sobre el riesgo de que, tras su eventual aprobación, se frene el impulso para avanzar en otras reformas estructurales.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el abogado y máster en Políticas Públicas de la London School of Economics sostuvo que la iniciativa puede generar un cambio relevante en la percepción de los inversionistas sobre Chile, aunque recalcó que no basta por sí sola.

“Este proyecto es importante, pero este proyecto es un paso, yo lo veo como un primer paso”, afirmó.

En esa línea, agregó que “mi principal temor es que luego de aprobar este proyecto, si se logra aprobar, se apague la energía para reformas importantes en todas las otras materias”.

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Valenzuela planteó que uno de los riesgos es instalar una sensación de tarea cumplida cuando el Gobierno aún se encuentra en una etapa temprana de su mandato.

“Que se quede con una sensación de misión cumplida, cuando todavía no vamos a llevar seis meses de este gobierno”, señaló.

El director ejecutivo de Pivotes sostuvo que la discusión sobre inversión y crecimiento no puede agotarse únicamente en medidas tributarias o vinculadas a permisología.

“Uno esperaría que haya un horizonte de mediano plazo de otras reformas estructurales que son tanto más importantes que las de este proyecto”, indicó.

Entre ellas, mencionó “una reforma al Estado potente”, además de cambios en materia laboral y educacional.

“Una reforma en materia laboral que pueda generar incentivos para contratar, sobre todo en tiempos donde la contratación está tan tensionada y dificultada por la tecnología”, explicó.

Asimismo, afirmó que el capital humano tiene un peso incluso mayor que la carga tributaria al momento de atraer inversiones.

“El capital humano es tanto más importante para un inversionista que la tasa de impuestos”, sostuvo.

Finalmente, Valenzuela advirtió que, de no avanzar en transformaciones adicionales, el efecto positivo de la megareforma podría ser limitado.

“Si con esto damos la sensación de que todo lo que se podía hacer y la misión ya se cumplió, yo creo que es posible que nos quedemos cortos y que veamos una ley de mejora, pero que no sea sostenida en el tiempo”, concluyó.

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