Puma madre sigue sin encontrar a su cría

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¡Hola! Quiero partir Juego Limpio con una imagen que no puede ser vista como una anécdota o una curiosidad. La de una cachorra de puma saltando entre los techos de las casas en Paine. Y otra, ocurrida días después. La de una puma adulta, posiblemente su madre, buscando extraviada a su cachorra entre los ruidos y el estrés de la ciudad.

Hay señales de la crisis climática que avanzan de manera silenciosa. Un contaminante invisible que acelera el deshielo, especies desplazadas hacia ciudades, incendios que dejan ecosistemas fragilizados y científicos que comienzan a levantar la voz frente a decisiones políticas que consideran críticas. Esta edición de Juego Limpio recorre justamente esos cruces entre clima, biodiversidad y territorio.

Partimos en la cordillera de los Andes, donde el carbono negro –proveniente de incendios, industrias y combustión diésel– se está acumulando sobre la nieve y acelerando el derretimiento glaciar. Revisamos las investigaciones lideradas por Francisco Cereceda y el debate científico que marcará el próximo Black Carbon International Workshop en Valparaíso.

Desde ahí saltamos a otro frente ambiental tensionado: la publicación en Science de una carta firmada por científicos chilenos que cuestiona el retiro de 43 decretos ambientales impulsado por el Gobierno. Investigadores vinculados a biodiversidad y conservación advierten que la medida gubernamental debilita políticas clave para ecosistemas considerados estratégicos a nivel global.

La biodiversidad también aparece en un nuevo estudio internacional que proyecta un escenario inquietante para la fauna silvestre: incendios, sequías, inundaciones y olas de calor golpeando simultáneamente los mismos territorios. Un fenómeno que Chile ya comenzó a experimentar tras los incendios forestales del último verano.

Y justamente desde esa fractura entre naturaleza y expansión urbana surge la historia que te contamos al inicio, la de la cachorra de puma encontrada sobre techos y rodeada de perros en Paine. Mientras el SAG y el Refugio Animal Cascada intentan reunirla con una puma adulta que podría ser su madre, el caso expone cómo los corredores biológicos se estrechan cada vez más.

También revisamos una señal menos habitual en tiempos de crisis climática: la sostenibilidad comienza a mostrar resultados económicos concretos para empresas chilenas. Los Acuerdos de Producción Limpia ya exhiben reducciones de emisiones, ahorro hídrico y retornos económicos relevantes en un continente cada vez más golpeado por desastres climáticos.

Y en Futuro en Marcha viajamos desde los salares altoandinos hasta los palmares de Ocoa: conocemos cómo los flamencos utilizan la luna para orientarse durante sus migraciones nocturnas, revisamos la alerta sobre la tenencia irresponsable de tortugas exóticas y cerramos con una investigación que propone proteger la palma chilena integrando biodiversidad, memoria y saberes campesinos.

¡Listo! Hecho el resumen, ahora vamos a lo nuestro. Aseguren sus cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

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El polvo que acelera el deshielo: la amenaza invisible del carbono negro

Te propongo visualizar una imagen: a más de 3 mil metros de altura, en plena cordillera de los Andes, la nieve de Portillo parece intacta. Pongamos atención al verbo: parece intacta. Se ve así, pero no lo está.

Sobre esa superficie blanca se ha venido depositando silenciosamente uno de los contaminantes climáticos más peligrosos del planeta: el carbono negro. Estas partículas microscópicas –generadas por combustión diésel, industrias, incendios forestales y calefacción a leña– viajan por la atmósfera hasta asentarse sobre glaciares y nieve cordillerana, alterando el equilibrio térmico de ecosistemas clave para el agua en Chile.

El problema ocurre porque la nieve funciona naturalmente como un reflector solar. Cuando el carbono negro –también conocido como black carbon– se acumula sobre ella, oscurece la superficie y reduce su capacidad de reflejar radiación. Así, la nieve absorbe más calor y acelera artificialmente el deshielo glaciar. El fenómeno preocupa especialmente en Chile central, donde gran parte de las reservas hídricas dependen de glaciares andinos.

Durante más de veinte años, el científico Francisco Cereceda-Balic, director del Centro de Tecnologías Ambientales (CETAM) de la Universidad Técnica Federico Santa María, ha investigado cómo el carbono negro se transporta y deposita sobre ecosistemas sensibles como la cordillera y la Antártica. Sus investigaciones han permitido desarrollar metodologías para medir carbono negro en nieve, además de mantener uno de los monitoreos continuos más extensos del país en alta montaña.

El carbono negro no solo tiene efectos climáticos. También forma parte del material particulado fino PM2.5, asociado a enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Por eso, la ciencia lo considera un contaminante doblemente crítico: acelera el calentamiento global y afecta directamente la salud humana. A diferencia del CO₂, permanece menos tiempo en la atmósfera, pero su capacidad para absorber radiación solar lo convierte en un acelerador inmediato del calentamiento.

Buena parte de estas investigaciones se realizan en el refugio científico NUNATAK-1, instalado en Portillo, en plena cordillera de los Andes. Allí, CETAM monitorea aerosoles y carbono negro en tiempo real, estudiando cómo estos contaminantes afectan la nieve y los glaciares. Ese trabajo posicionó al centro chileno como referente internacional en monitoreo atmosférico avanzado y química de aerosoles.

Dato clave: Todo ese conocimiento será parte central del Black Carbon International Workshop, encuentro científico que reunirá, durante los días 8 y 9 de junio en Valparaíso, a especialistas de Chile y Europa para discutir nuevas tecnologías de monitoreo, fuentes emisoras y estrategias de mitigación del carbono negro. El evento incluirá conferencias de Francisco Cereceda y expertos internacionales en aerosoles atmosféricos, además de una visita técnica al laboratorio NUNATAK-1, donde los asistentes podrán observar en terreno cómo un contaminante casi invisible ya está alterando el ritmo del deshielo en la cordillera chilena.

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Científicos chilenos escalan presión internacional por retiro de decretos

La ofensiva de la comunidad científica chilena contra el retiro de 43 decretos y procesos regulatorios ambientales por parte del Gobierno de José Antonio Kast acaba de cruzar fronteras.

Un grupo de investigadores nacionales publicó una carta en la prestigiosa revista científica Science, advirtiendo que la decisión representa un “retroceso sustancial” para la conservación, la biodiversidad y la gobernanza climática en Chile. La publicación, titulada Chile’s environmental policy at risk, se transformó en una señal de presión internacional inédita frente a una medida que desde hace dos meses mantiene en alerta tanto al mundo académico como ambientalista.

Entre los firmantes aparecen científicos vinculados a conservación, cambio climático y ecosistemas australes, como Juan G. Navedo, Hugo Benítez y Luis Vargas-Chacoff, investigadores del Instituto Milenio BASE, además de la microbióloga y científica Cristina Dorador. El grupo sostiene que la suspensión de estos instrumentos regulatorios debilita políticas clave relacionadas con calidad del aire, emisiones industriales, adaptación climática y protección de especies bajo criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La carta apunta especialmente al impacto que tendría la paralización de procesos ambientales en ecosistemas considerados estratégicos a nivel global.

Los investigadores advierten que Chile alberga territorios “irremplazables” desde el desierto de Atacama hasta zonas subantárticas y antárticas, incluyendo salares altoandinos, archipiélagos oceánicos y ecosistemas costeros sometidos a crecientes presiones extractivas.

Plantean que debilitar la regulación ambiental en estos territorios no es solo un problema local, sino también una decisión con consecuencias internacionales en biodiversidad y cambio climático.

Uno de los puntos que más preocupa a los autores de la misiva es el efecto concreto sobre instrumentos de conservación actualmente detenidos. La carta menciona el impacto sobre cinco nuevos parques nacionales y procesos de clasificación de especies amenazadas, considerados fundamentales para priorizar políticas públicas de conservación. En el mundo científico existe preocupación, porque varias de estas medidas habían avanzado durante años en tramitación técnica antes de ser retiradas desde Contraloría por decisión del Ejecutivo.

La publicación en Science ocurre además en medio de un creciente reordenamiento del mundo académico frente a las decisiones ambientales del Gobierno chileno. Diversos investigadores han comenzado a advertir que el retiro masivo de decretos podría transformarse en uno de los mayores retrocesos regulatorios ambientales de las últimas décadas en nuestro país.

Aunque hasta ahora cuatro de los 43 decretos ya fueron reingresados a tramitación, científicos y organizaciones ambientales sostienen que el problema de fondo sigue abierto: la señal política que implica despriorizar regulación ambiental en pleno contexto de crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad.

La carta también refleja algo más profundo: tradicionalmente los científicos en Chile ha sido cautos a la hora de entrar en el debate público, pero investigadores vinculados a biodiversidad, conservación y cambio climático están comenzando a intervenir de manera más directa frente a decisiones que consideran críticas para el futuro ambiental del país.

Y hacerlo desde una tribuna global como Science no parece casual.

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El planeta entra en zona de riesgo para la vida silvestre

Hace solo algunos días se conmemoró el Día Internacional de la Biodiversidad. Y la efeméride llegó con una marraqueta dura como palo.

Si bien el cambio climático y la pérdida de biodiversidad han sido investigados históricamente por separado, un reciente estudio advierte que la fauna silvestre podría verse gravemente afectada por la intensificación y superposición de eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes a nivel global.

El estudio publicado en la revista Nature Ecology & Evolution advierte que, si el calentamiento global continúa aumentando durante la segunda mitad del siglo, para 2085 cerca del 36% de los hábitats terrestres actuales de animales estará expuesto simultáneamente a múltiples eventos climáticos extremos, incluyendo olas de calor, incendios forestales, sequías e inundaciones.

La investigación fue liderada por el Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático y reunió a 18 científicos internacionales.

La preocupación de los investigadores no apunta únicamente al aumento gradual de temperatura, sino además a la acumulación de impactos extremos sobre ecosistemas completos.

“El cambio climático y, en particular, los fenómenos extremos, todavía se subestiman en la planificación de la conservación”, advirtió Stefanie Heinicke, autora principal del estudio. Según explicó, una sola ola de calor o un incendio puede devastar poblaciones animales, pero cuando distintos eventos extremos se suceden sobre el mismo territorio, los efectos ecológicos se multiplican.

La evidencia ya existe. Los autores recuerdan que, tras los incendios forestales ocurridos en Australia entre 2019 y 2020, las zonas que previamente habían sufrido sequía registraron disminuciones entre un 27% y un 40% mayores en sus poblaciones de plantas y animales. El estudio sostiene que este tipo de “impactos compuestos” comenzará a intensificarse especialmente en regiones de alta biodiversidad.

En Chile se está dando con frecuencia ese escenario. Los incendios forestales del último verano en el país provocaron un fuerte impacto sobre la fauna silvestre, especialmente en la zona centro-sur. Miles de animales murieron por quemaduras, inhalación de humo o deshidratación, mientras otros quedaron desplazados tras perder refugio, alimento y corredores naturales. Entre las especies más afectadas estuvieron aves, zorros, reptiles, pudúes y pequeños mamíferos incapaces de escapar del avance del fuego.

Especialistas advierten que el daño no termina cuando se extinguen las llamas. La destrucción de vegetación nativa y la degradación de los ecosistemas dificultan durante años la recuperación de la fauna, dejando a muchos animales expuestos a hambre, atropellos y ataques de perros.

Para modelar estos escenarios, los investigadores utilizaron simulaciones climáticas capaces de proyectar incendios forestales, inundaciones, sequías y olas de calor de forma combinada.

Los resultados muestran que hacia 2050 el 74% de los hábitats terrestres actuales de animales estará expuesto a olas de calor extremas, el 16% a incendios forestales, el 8% a sequías y el 3% a inundaciones fluviales. Uno de los hallazgos que más sorprendió al equipo fue la magnitud proyectada de los incendios.

“Ver que existe una mayor amenaza por parte de los incendios que de la sequía era un punto ciego importante”, señaló Katja Frieler, coautora del estudio y jefa de investigación del PIK.

Pero la investigación también deja abierta una ventana de oportunidad.

En un escenario donde el calentamiento global comenzara a revertirse hacia finales de siglo, el porcentaje de hábitats animales expuestos simultáneamente a múltiples eventos extremos caería desde el 36% al 9%.

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La historia de la cachorra de puma que apareció entre los techos en Paine

La escena causa sorpresa y pena: una pequeña cachorra de puma avanza desorientada sobre los techos de viviendas, rodeada de ladridos, luces, personas y ruido urbano. Esa fue la imagen que sorprendió hace pocos días a los habitantes de Paine.

El ejemplar, de apenas entre ocho o diez meses, fue avistado en medio de un sector densamente intervenido, donde vecinos comenzaron a grabarla mientras intentaba escapar del acoso de perros y del movimiento humano. Finalmente, equipos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) lograron rescatarla y trasladarla al Refugio Animal Cascada, para iniciar su evaluación veterinaria y definir si existían posibilidades de retornarla a la vida silvestre.

Pero poco después del rescate ocurrió algo inesperado. Habitantes del sector y equipos en terreno reportaron el avistamiento de otro puma, esta vez adulto, rondando las inmediaciones, lo que abrió rápidamente una hipótesis esperanzadora: podría tratarse de la madre de la cachorra buscándola.

La posibilidad movilizó a especialistas, veterinarios y rescatistas, quienes comenzaron a coordinar un operativo silencioso para intentar reunir nuevamente a ambos felinos antes de que el estrés o la intervención humana rompieran definitivamente el vínculo.

Desde aquel momento y hasta el cierre de esta edición de Juego Limpio, profesionales del Refugio Animal Cascada, junto al SAG, han realizado monitoreos utilizando drones, cámaras térmicas y patrullajes nocturnos en las quebradas y sectores periurbanos de Paine. Sin embargo, los intentos hasta ahora no han dado resultados.

La presencia constante de vehículos, cercos, perros y personas dificultó el rastreo y probablemente alejó a la puma adulta del lugar. Expertos explicaron que estos animales evitan exponerse cuando perciben actividad humana intensa, especialmente si sienten riesgo para sus crías.

Mientras tanto, la cachorra permanece bajo observación veterinaria en el refugio. Los especialistas han señalado que el ejemplar llegó con signos de estrés y desgaste físico, mientras continúa la incertidumbre sobre si podrá volver algún día a la vida silvestre.

¿Qué revela esta historia? Que la presencia del felino es una imagen cada vez más frecuente en Chile: fauna nativa intentando sobrevivir en territorios fragmentados por la expansión urbana, donde la convivencia entre ciudades y grandes depredadores comienza a convertirse en uno de los desafíos ambientales más complejos de esta década.

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La sostenibilidad comienza a consolidarse como una herramienta de productividad en Chile

Buenas noticias, desde el lado de la empresa. Un informe de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo reveló que los Acuerdos de Producción Limpia (APL) movilizaron más de US$ 33 millones en inversión entre 2022 y 2025, y generaron ahorros privados por US$ 172 millones, consolidando la sostenibilidad como una herramienta concreta de competitividad empresarial.

En paralelo, las empresas adheridas redujeron más de 683 mil toneladas de CO₂ equivalente, disminuyeron en 24% su consumo de agua y avanzaron en eficiencia energética, economía circular y reducción de residuos.

Los resultados muestran impactos operacionales directos: ahorro de 1,1 millones de metros cúbicos de agua, reducción de 277 mil MWh de energía y más de 72 mil toneladas de residuos evitadas. En total, 51 acuerdos involucraron a más de 1.700 instalaciones en el país, incluyendo MiPymes y empresas ubicadas en zonas rurales o semiurbanas.

Según la ASCC, por cada peso público invertido se generan más de 7 pesos en beneficios sociales, reforzando la idea de que la transición sustentable ya no es solo una exigencia ambiental, sino también una estrategia económica.

Estas noticias adquieren aún más relevancia considerando el creciente costo económico de la crisis climática en América Latina.

Para ilustrar su magnitud, te dejo el informe de Sustentabilidad Sin Fronteras, que advirtió que la región perdió cerca de US$ 100 mil millones por desastres climáticos en la última década, pero solo US$ 19 mil millones estuvieron asegurados, dejando una brecha de protección del 81%.

Sequías, inundaciones y eventos extremos están elevando rápidamente las pérdidas económicas y empujando a aseguradoras a restringir coberturas o aumentar costos, dejando a hogares y pequeños productores cada vez más expuestos frente al avance del cambio climático.

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Futuro en marcha

El sorprendente viaje nocturno de los flamencos altoandinos guiados por la luna

Un proyecto de conservación liderado por el Zoológico Nacional de Chile y Fundación MERI reveló que los flamencos altoandinos coordinan sus migraciones de larga distancia utilizando la luz de la luna como guía natural para desplazarse por la cordillera de los Andes. Gracias al uso de transmisores satelitales, los investigadores descubrieron que estas aves realizan sus principales movimientos durante la noche y la madrugada, especialmente cuando la luna llena alcanza entre un 80% y 95% de iluminación, lo que les permite orientarse entre montañas y encontrar humedales donde aterrizar.

Volando a más de 4 mil metros de altura y alcanzando velocidades de hasta 80 km/h, los flamencos conectan ecosistemas de Chile, Argentina, Bolivia y Perú, en un escenario cada vez más amenazado por minería del litio, cambio climático y expansión vial. El proyecto ya identificó más de 100 sitios prioritarios para su conservación, información considerada clave para proteger las redes hídricas de los salares altoandinos.

Especialistas alertan sobre riesgos de la tenencia irresponsable de tortugas exóticas

En el marco del Día Mundial de la Tortuga, especialistas de la Universidad de Chile alertaron sobre los riesgos de la tenencia irresponsable de tortugas exóticas en hogares chilenos, advirtiendo que especies como la tortuga de orejas rojas o la mediterránea requieren cuidados altamente específicos y que su liberación al ambiente puede transformarlas en especies invasoras capaces de alterar ecosistemas y afectar fauna nativa.

La preocupación también alcanza a las tortugas marinas que recorren las costas chilenas, como la tortuga laúd, la más grande del mundo, capaz de superar los dos metros de longitud y recorrer miles de kilómetros por el Pacífico para alimentarse de medusas, contribuyendo así al equilibrio oceánico. Sin embargo, esta especie enfrenta amenazas crecientes por pesca incidental, contaminación plástica y pérdida de hábitat, en un escenario donde científicos llaman a fortalecer tanto la conservación marina como la tenencia responsable de animales exóticos.

Investigación propone proteger la palma chilena integrando ciencia y saberes campesinos

Una investigación internacional en la que participa Jorge Razeto, académico del Departamento de Antropología de la U. de Chile, plantea que la conservación de la palma chilena debe ir más allá de la protección ecológica e incorporar también la historia, la cultura y los conocimientos locales asociados a estos paisajes de la zona central del país. El estudio analiza cómo comunidades humanas han moldeado durante siglos territorios como Ocoa, mediante prácticas agrícolas y usos tradicionales, cuestionando modelos de conservación exclusivamente restrictivos, los que muchas veces excluyen a las comunidades vinculadas al entorno.

La publicación propone avanzar hacia estrategias de conservación biocultural que integren biodiversidad, memoria y saberes campesinos para fortalecer el futuro de una de las especies más emblemáticas y amenazadas del país.

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