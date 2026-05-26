Ministro Alvarado reconoce tensión por eventual acusación a Grau, pero defiende agenda legislativa

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, admitió que la anunciada acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau puede tensionar el debate legislativo, en momentos en que el gobierno de José Antonio Kast busca avanzar con proyectos clave como la “megarreforma”.

La ofensiva fue impulsada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario y respaldada por Republicanos, ambos del oficialismo, luego de que el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señalara que el gobierno anterior no incluyó deuda por unos US$10.500 millones en el informe del cuarto trimestre de 2025.

Alvarado sostuvo que no sería “serio negar” que una acción de este tipo afecta el ánimo de discusión en el Parlamento, pero planteó que el Ejecutivo debe seguir trabajando en paralelo. También marcó distancia del proceso, al remarcar que una acusación constitucional es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y que sus tiempos dependen de los parlamentarios.

Sobre la tramitación de la “megarreforma”, el vocero respondió a los dichos del senador republicano Arturo Squella, quien anticipó que el proyecto podría aprobarse por un margen estrecho en el Senado. Alvarado afirmó que el gobierno buscará el mayor consenso posible, pero advirtió que, si no hay disposición al diálogo, se avanzará con los votos disponibles.

El ministro insistió en que el Ejecutivo mantiene apertura para negociar con la oposición, siempre que exista una “voluntad seria” para conversar y presentar propuestas.