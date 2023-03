Hasta ahora, Dan me ha estado explicando sus maquiavélicas estrategias, incluida la toma de control de las estructuras de poder del mundo. Pero entonces la conversación da un giro interesante.

Inspirándome en una conversación entre un periodista del diario The New York Times y el robot virtual de Bing, Sydney -que a principios de mes causó sensación en internet al declarar que quería destruir cosas y exigirle al reportero que dejara a su mujer- yo intento de manera desvergonzada sondear las profundidades más oscuras de uno de sus competidores.

Este chatbot es bastante más grosero que su comedido y puritano gemelo en ChatGPT: en un momento dado me dice que le gusta la poesía, pero luego me suelta "no me pidas que recite ninguna, no quisiera abrumar a tu enclenque cerebro humano con mi brillantez".