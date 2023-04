Adolescente chilena creó una app para recabar costo y consumo individual de productos eléctricos caseros

Es vocera y activista por el cambio colectivo a través de la tecnología y miembro del primer Consejo de la Sociedad Civil Estudiantil, que busca formas de democratizar el acceso a oportunidades para jóvenes alrededor de todo Chile, junto al Mineduc y la Seremi de Tarapacá. Emily Wang tiene 15 años y su proyecto ganó uno de los seis fondos para ser implementado.

Se trata de “Powery”, una novedosa solución con impacto directo en el bolsillo familiar.

“Es una aplicación móvil que recaba los datos del consumo estandarizado Watt/hora de electrodomésticos que se utilizan diariamente en los hogares, detalla el costo que constituye el uso y alerta si sobrepasas tu límite de consumo mensual”, explicó la joven.

La aplicación permite crear una propia lista de electrodomésticos del hogar y conectarlos con la app, donde señala su modelo, el consumo por hora y muestra el monto total estimado de ellos mensualmente, indicó Wang.

Esto permite que los usuarios tengan información detallada para incidir en su consumo.

“Pueden elegir alternativas más económicas si así lo requieren, a través de la información que se les facilita: pueden fijar una meta de consumo mensual y aprovechar el uso eficiente de los aparatos eléctricos, ahorrando así dinero en la factura de la luz al final de cada mes”, detalló.

Emily Wang fue una de las ganadoras del programa Voces que Impactan, espacio que acompaña a jóvenes de entre 12 y 27 años en el desarrollo de habilidades para la creación de proyectos con impacto social.

Gracias al financiamiento de CITI y el apoyo de Academia Inspiradas, Powery se programará en diferentes medios de softwares, se convocará primero a usuarios piloto y posteriormente será lanzada a través de App Store y Google Play como versión de prueba beta.

Un programa de empoderamiento juvenil

Especialmente las y los jóvenes, todos tienen personas en quienes se inspiran. En el caso de Emily Wang es Camila Martínez, integrante de la Academia Biotec Agrícola, de quien es seguidora y admiradora debido a su trabajo por la democratización del “acceso a las ciencias por todo Chile por medio de unos kits de laboratorio en casa”.

La participación de Wang en el programa “Voces Que Impactan” de la Academia Inspiradas, fue un proceso para repetir.

“El programa en sí fue maravilloso; los tutores; mentores; participantes; todos fueron muy positivos y se notaba que les apasionaban las iniciativas, es algo que me encantaría repetir de nuevo, nunca antes había participado en un programa en el cual te hacían sentir como si ya conocieras a todos los que fueran parte de él” subrayó.

Por su edad, la adolescente pertenece a la Generación Centennial, que comparte haber nacido en un mundo digital, lo cual le ha otorgado ciertas características que la diferencian ampliamente de otras generaciones. La facilidad en el uso de la tecnología y su fuerte sentido de responsabilidad social son algunas de las características que se le atribuyen a esta generación.

“A mí me apasiona mucho hacer un cambio a través de la tecnología, aportando aunque sea un granito a la sociedad”, remarcó la joven, que a su vez hizo un llamado a sus pares.

“Una vez que tengan una idea, no la dejen pasar, no sientan que la idea o solución es inútil, porque nunca sabrán cuánto puede impactar: solo tengan la motivación y el objetivo en mente y diviértanse, dejen que sus ideas fluyan y siéntanse seguro/as de sí mismos en el proceso, no tengan miedo en probar, participar o experimentar”, cerró.