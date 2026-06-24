Tribunal deja en prisión preventiva a imputados por asesinato de niño de 12 años en San Bernardo

El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó prisión preventiva para dos adultos e internación provisoria para dos adolescentes imputados por el asesinato de Alejandro Águila, un niño de 12 años que murió tras una encerrona en esa comuna.

La Fiscalía Occidente formalizó a los cuatro detenidos por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación. Los imputados son dos adolescentes de 17 años y dos adultos de 18 y 21 años.

El tribunal prohibió difundir las identidades y exhibir los rostros de los imputados. Además, la defensa solicitó medidas de protección ante eventuales represalias, debido a la alta exposición pública que ha tenido el caso.

Durante la audiencia, el juez sostuvo que los antecedentes presentados por el Ministerio Público eran contundentes respecto de que los cuatro imputados habrían podido advertir que el niño era arrastrado por el vehículo, luego de quedar atrapado en el cinturón de seguridad del automóvil sustraído.

La fiscal regional subrogante Occidente, Paulina Díaz, señaló que la Fiscalía sostiene, sobre la base de registros audiovisuales, que los imputados estaban en condiciones de ver lo que ocurría con la víctima. “Se sostiene el dolo común que existe en la totalidad de los imputados”, afirmó.

Díaz agregó que el Ministerio Público buscará las penas máximas: presidio perpetuo calificado para los adultos y hasta 10 años para los adolescentes, conforme a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

La Fiscalía también vinculó el caso con un “tour delictual” que habría comenzado en un servicentro de San Bernardo, continuado con el asalto a un carabinero de franco —quien resultó con una fractura de clavícula— y culminado con la muerte del niño.

El fiscal jefe de Análisis Criminal Occidente, Leonardo Tapia, indicó que los hechos ocurrieron en un lapso aproximado de 50 minutos y destacó que las detenciones se concretaron a pocas horas de los sucesos, gracias a diligencias investigativas y al reconocimiento realizado por víctimas. Aún hay un quinto sujeto prófugo.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días.