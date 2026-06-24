Nueva concesión de la Ruta del Itata anticipa sistema “free flow” a partir de agosto

La nueva concesión de la Autopista del Itata asumió oficialmente la operación de la vía el 1 de abril de 2025. Desde entonces, la administración, mantención y ejecución del plan de modernización de esta ruta —también conocida como Acceso Norte a Concepción— quedaron a cargo de Sacyr Concesiones a través de la sociedad Concesionaria Bosques del Itata, por un período de 45 años.

Hasta entonces, la autopista había sido administrada por Globalvía, empresa responsable de la primera concesión desde la inauguración de la ruta en 1995.

En Ñuble, el cambio de operador generó expectativas entre las comunas vinculadas a la autopista, especialmente en Chillán, a través del sector de Quinchamalí, y Ránquil, donde se emplaza Nueva Aldea. También existe interés en las localidades del Valle del Itata, que dependen de esta vía para mejorar su conectividad y acceso a servicios.

Las autoridades locales siguen con atención el avance de las obras comprometidas en el nuevo contrato de concesión, que buscan modernizar la infraestructura vial y reforzar la seguridad de una ruta que no había experimentado transformaciones significativas desde el inicio de su explotación hace tres décadas.

Las primeras intervenciones, denominadas “obras tempranas”, presentan en Ñuble un avance cercano al 30%. Entre ellas se contempla la construcción de pasarelas peatonales, nuevos paraderos y accesos de emergencia en distintos puntos de la autopista.

Uno de los proyectos más avanzados se ubica en el kilómetro 34,7, en la comuna de Ránquil, donde se construyen una pasarela peatonal, nuevos paraderos y un acceso de emergencia. En ese punto, las obras registran un avance cercano al 60%.

Estas intervenciones forman parte de los compromisos establecidos en el contrato de concesión y responden a demandas planteadas por las comunidades durante los procesos de participación ciudadana, particularmente en materias de seguridad vial y capacidad de respuesta ante emergencias.

“Estas obras benefician directamente a la ruralidad de nuestra comuna. Tendremos pasarela, paraderos, iluminación y mejores accesos, además de nuevas oportunidades para el desarrollo local y turístico del Valle del Itata”, destacó el alcalde de Ránquil, Nicolás Torres.

El gerente de la concesionaria Bosques del Itata, Juan Antonio Vasconcellos, informó que la pasarela de Ránquil será entregada durante septiembre.

“Actualmente llevamos un 60% de avance en esta infraestructura y esperamos ponerla a disposición de la comunidad durante septiembre. Paralelamente, seguimos acercando el sistema TAG a los usuarios de la región y avanzamos en la implementación del sistema de pago automático que permitirá circular de manera más expedita por la autopista. En agosto esperamos contar con el sistema free flow y el sistema stop and go operativos para los usuarios”, señaló.

En los próximos días comenzará además la instalación de la pasarela de Quinchamalí, sumándose al conjunto de intervenciones que se desarrollan en la Región de Ñuble y que deberían estar concluidas antes de septiembre de este año.

Junto con las pasarelas de Ránquil y Quinchamalí, las obras tempranas contemplan la habilitación de nuevos paraderos en los sectores de Rucapequén, Colliguay, Quinchamalí, La Cantera, Carrizales, Peñablanca y El Milagro.