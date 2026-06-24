¿El cuento del lobo? La eterna promesa de sacar la cárcel del centro de Chillán

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¡Hola, Ñuble! ¿Cómo van esas vacaciones de invierno?… al menos para los niños. Por acá en la región, ya el frío se siente con fuerzas, con temperaturas matinales que con toda seguridad comenzarán a bajar de los cero grados. Un manjar para los turistas que comienzan a llenar el Valle Las Trancas-Nevados de Chillán.

Y hablando de la cordillera, nuevamente entró en actividad el complejo volcánico. Pero tranquilos, que no hay riesgo de erupción, como lo explican en las próximas líneas geólogos que quisieron interiorizarse sobre el comportamiento del macizo.

Pero antes, lo más polémico de la semana. Tras el anuncio de un nuevo Plan de Infraestructura Penitenciaria anunciado por el Gobierno, en Chillán los ojos nuevamente apuntaron a la vetusta y hacinada Cárcel de Chillán, un edificio que, para no creerlo, se mantiene incólume en la misma ubicación de siempre: pleno barrio residencial del centro de la ciudad.

Los vecinos, acostumbrados a la inseguridad que conlleva el penal y quienes vivieron en carne propia la terrorífica fuga de al menos 269 reos tras el desplome de un muro para el terremoto del 27F, ven con más cautela que esperanza el anuncio del Gobierno. Este ya anunció dos terrenos, situados en las afueras de la ciudad, de los cuales podría salir el nuevo recinto penitenciario. Simple, “ver para creer”, afirman los residentes respecto a un anuncio que ya han escuchado por años.

La caída de más de un 70% en los permisos de edificación otorgados en Chillán durante mayo encendió las alarmas en el sector de la construcción. El retroceso amenaza las expectativas de recuperación de una actividad que comenzaba a mostrar señales de dinamismo y mayor empleabilidad en la región.

Dos noticias positivas marcan también la semana.

La primera: avanza una serie de obras asociadas a la nueva concesión de la Ruta del Itata, que no solo generará empleo, sino que también mejorará la seguridad vial en diversas localidades rurales aledañas al trazado. El proyecto, que conecta Ñuble con el acceso norte a Concepción, contempla además la implementación de nuevos sistemas de cobro electrónico y free flow a partir de agosto.

La segunda: más de 200 variedades de porotos que permanecían resguardadas en un banco de semillas en Colombia regresaron al país para ser analizadas y resembradas. La iniciativa permitirá recuperar variedades con mejores características nutricionales y una mayor resistencia al cambio climático.

Antes del desarrollo, dos pildoritas contingentes que dieron que hablar en Ñuble: el fiscal chillanejo Rolando Canahuate asumió como fiscal regional, en una muestra de confianza a un persecutor que ha desarrollado toda su carrera en la región.

La segunda noticia: en manos del Tribunal Electoral Regional (TER) quedó una solicitud de destitución presentada por el concejo municipal contra el alcalde de Coihueco, Wilson Palma (Independiente), luego de un informe de Contraloría que avaló dos denuncias por abuso sexual y laboral.

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¿Logrará el nuevo plan penitenciario anunciado por el Gobierno sacar al fin la cárcel del centro de Chillán?

La cárcel de Chillán se ubica en pleno centro de la ciudad. A solo cuatro cuadras de la Plaza de Armas ocupa prácticamente una manzana completa, rodeada de locales comerciales y viviendas tradicionales de arquitectura modernista que aún sobreviven en algunos barrios residenciales de la capital de Ñuble.

Su emplazamiento ha sido, durante décadas, motivo de preocupación para los vecinos. Quienes viven en los alrededores han debido convivir con incivilidades recurrentes y hechos delictivos asociados al recinto, como el lanzamiento de drogas desde el exterior —los llamados “pelotazos”— e incluso fugas protagonizadas por internos que lograron escapar a través de los muros perimetrales.

Sin embargo, nada se compara con lo ocurrido la madrugada del 27 de febrero de 2010. Tras el terremoto de magnitud 8,8, una de las paredes del recinto colapsó, permitiendo la fuga de al menos 269 reclusos. Muchos buscaron refugio en viviendas cercanas, sembrando el pánico entre los residentes. Cuatro internos murieron en la vía pública por impactos balísticos durante el operativo desplegado por gendarmes y militares para contener la emergencia.

“Fue muy tenso todo. Yo estaba sola, con mi esposo muy enfermo, mientras los reos pasaban arrancando por los techos”, recuerda Raquel Hernández, vecina del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán y presidenta de la Junta de Vecinos Sargento Aldea N° 2.

Han pasado 16 años desde aquella noche y, aunque distintos gobiernos han coincidido en la necesidad de trasladar el penal fuera del casco histórico, la iniciativa nunca ha logrado concretarse. No han faltado intentos. Incluso hubo terrenos disponibles tanto en Chillán como en Chillán Viejo, pero la férrea oposición de autoridades comunales y vecinos terminó frustrando cada alternativa.

La semana pasada, el recinto volvió a la agenda pública al ser incorporado al Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, iniciativa impulsada por el Gobierno y que reúne a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad Pública y Obras Públicas. Según informó la administración del presidente José Antonio Kast, el objetivo es acelerar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, ampliar infraestructura existente y relicitar recintos mediante el sistema de concesiones.

“Una de las comunas donde tenemos previsto construir una nueva cárcel es Chillán, con la idea de responder al llamado que ha hecho la comunidad para cerrar el recinto que actualmente se encuentra en el centro de la ciudad. Estamos buscando el mejor inmueble y evaluando las distintas alternativas disponibles”, señaló el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

A diferencia de procesos anteriores, la búsqueda de un terreno parece avanzar con mayor rapidez. La Delegación Presidencial Regional ha identificado dos opciones: un predio militar ubicado en el sector de Quilmo, entre Chillán y Chillán Viejo, y un terreno particular ofrecido al Ministerio de Obras Públicas. La alternativa de Quilmo, sin embargo, ya ha generado cuestionamientos, debido a su escasa conectividad con la Ruta 5 Sur y porque forma parte de las áreas consideradas para la expansión urbana de Chillán Viejo.

Por ahora, el Plan Maestro no contempla fechas definidas para las etapas de diseño y construcción ni detalla los recursos comprometidos. Lo único confirmado es que el proyecto considera financiamiento para avanzar en su desarrollo dentro del marco de la Ley de Presupuestos 2027.

Mientras tanto, el penal sigue operando con problemas de sobrepoblación. Diseñado originalmente para albergar a 350 internos, actualmente mantiene cerca de 600 y, en años anteriores, llegó a superar los 800 reclusos.

Las autoridades regionales valoraron el anuncio. El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, calificó la iniciativa como “una obra necesaria no solo para mejorar las condiciones del sistema penitenciario, sino también para fortalecer la seguridad pública y dar respuesta a una demanda largamente postergada”.

Los vecinos, en cambio, observan el proyecto con cautela. Para ellos, se trata de una promesa que han escuchado demasiadas veces y cuya concreción parece aún lejana, especialmente en un contexto marcado por restricciones presupuestarias.

“Lamentablemente, este es un proyecto del que se habla mucho. Yo, al menos, lo vengo escuchando desde que asumí como presidenta de la junta de vecinos, en 2011”, comenta Raquel Hernández. Asegura que nadie quiere seguir conviviendo con la cárcel en el centro de la ciudad, pero también cree que la solución pasa no solo por construir un nuevo recinto, sino por avanzar en políticas efectivas de reinserción. Por ahora, solo espera que esta vez el debate no vuelva a quedar en nada y que, finalmente, se resuelva el destino de la cárcel de Chillán.

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Baja de permisos de edificación pone dudas a la reactivación de la construcción en Ñuble

Preocupación generaron las últimas cifras sobre permisos de edificación en Chillán, uno de los principales indicadores de la actividad constructiva y cuyo comportamiento ha mostrado una alta volatilidad durante los últimos meses.

De acuerdo con un informe elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Ñuble, mayo fue el mes con el menor volumen de autorizaciones en lo que va de 2026. Durante ese período se aprobaron 1.494,48 m² para nuevas edificaciones, lo que representa una caída de 71,5% respecto de abril.

En el ámbito habitacional, solo se autorizaron dos proyectos de vivienda, ambos correspondientes a casas en extensión, sin que se registraran permisos para edificios en altura.

En cuanto a la distribución de la superficie aprobada, el 36,7% del total correspondió a proyectos habitacionales, equivalentes a 548,79 m². El resto se concentró en iniciativas comerciales, con 230,37 m², y otras edificaciones secundarias, que sumaron 715,32 m².

“Las cifras muestran una desaceleración importante en el desarrollo de proyectos de edificación en la ciudad. Si bien sabemos que los permisos pueden variar mes a mes por diversos factores, cuando observamos una caída tan significativa debemos poner atención, porque detrás de estos números hay inversión que no se concreta, empleo que no se genera y oportunidades de desarrollo que se postergan”, afirmó el presidente de la CChC Ñuble, Sebastián Godoy.

Pese al débil desempeño registrado en mayo, el balance acumulado del año sigue siendo positivo. Entre enero y mayo de 2026 se autorizaron 61.824 m², siendo la vivienda el principal destino de las edificaciones aprobadas, con 36.700 m².

Asimismo, aunque mayo marcó el nivel más bajo de actividad en lo que va del año, el acumulado anual muestra una mejora respecto del mismo período de 2025. A igual fecha del año pasado se registraban 50.113 m² autorizados, por lo que el incremento alcanza un 23,7%.

De hecho, el sector de la construcción contribuyó a mitigar parcialmente el desempleo regional. La tasa de desocupación en Ñuble se ubicó en 9,2% durante el trimestre móvil febrero-abril, lo que representa una disminución de 0,8 puntos porcentuales en comparación con igual período del año anterior.

Desde la CChC Ñuble señalaron que los resultados observados en mayo evidencian la necesidad de seguir impulsando medidas que permitan fortalecer la actividad y recuperar el dinamismo que históricamente ha caracterizado al sector en la ciudad.

Asimismo, destacaron que la construcción posee un importante efecto multiplicador sobre la economía regional, al generar empleo, atraer inversión y estimular el desarrollo local. Por ello, recalcaron la importancia de avanzar hacia una senda de crecimiento sostenido que contribuya al bienestar y progreso de Ñuble.

Un mensaje de Inacap

CREA INACAP Chillán refuerza el desarrollo económico de Ñuble a través de una red de apoyo al ecosistema emprendedor

Esta iniciativa que busca impulsar la formalización y crecimiento de empresas en las distintas regiones del país ofrece de manera gratuita y abierta a toda la comunidad, alumnos y ex alumnos de INACAP un espacio de mentorías personalizadas, asesoría en financiamiento, capacitación y networking.

La búsqueda de este apoyo y herramientas llevó a Dalila Muñoz, emprendedora chillaneja a acercarse al CREA INACAP Chillán. La fundadora de Hogaza, emprendimiento especializado en pan artesanal de masa madre, que comenzó en su casa ofreciendo sus productos a vecinos, amigos y conocidos, buscaba formalizar su empresa. “Es un paso fundamental que me generó nuevas oportunidades, seguridad y pude proyectar el crecimiento de mi negocio”, comenta Dalila Muñoz, creadora de Hogaza.

Tal como Dalila, esta red ha acompañado en Chillán a más de 30 emprendedores formalizados, fortaleciendo sus capacidades y proyecciones de negocios. Les ha entregado herramientas para acceder a fondos concursables y programas de apoyo a través de instituciones como Sercotec. Todo esto sumado a la oportunidad de participar de instancias para dar a conocer sus productos y ampliar sus redes de clientes.

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Expertos explican el último comportamiento eruptivo de los Nevados de Chillán

La reciente intensificación de la actividad en el complejo volcánico Nevados de Chillán, que alberga una veintena de centros eruptivos activos —entre ellos el volcán Chillán y el cráter Nicanor—, llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a decretar un perímetro de seguridad para las comunas de Pinto y Coihueco, elevando la alerta técnica de verde a amarilla.

Según explicó el organismo, “es esperable la ocurrencia de explosiones de baja magnitud a nivel del cráter Nicanor que afecten el entorno inmediato en un radio de un kilómetro. Los peligros asociados a este tipo de actividad consisten en la eyección de piroclastos balísticos, emisión de ceniza y gases volcánicos. No obstante, no se descarta la dispersión de ceniza a distancias mayores”.

La medida implica restringir el acceso al área definida y contempla el despliegue de recursos y capacidades locales, los que serán reforzados por los sistemas regionales y nacionales de manera escalonada, según la evolución de la situación.

Pero, ¿qué está ocurriendo realmente en el volcán? El aumento de la actividad sísmica detectada en el complejo requiere monitoreo permanente, aunque no implica necesariamente una erupción inminente, explican investigadores de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC). Los especialistas señalan que el seguimiento de variables como la sismicidad, las emisiones de gases, la deformación del terreno y otros parámetros permite evaluar la evolución del sistema y adoptar medidas preventivas oportunamente.

“No hay que olvidar que Nevados de Chillán es un sistema volcánico activo que ha mostrado variaciones en su comportamiento. De acuerdo con su historia reciente, pueden ocurrir explosiones de baja a moderada intensidad, acompañadas por emisiones más frecuentes de material piroclástico y gases en las cercanías del cráter activo. Sin embargo, también es posible que el sistema retorne a niveles más bajos de actividad”, explica la geóloga Matilde Basso, vicedecana de la Facultad de Ingeniería de la UCSC.

Nevados de Chillán es el único volcán activo de la Región de Ñuble y figura en la categoría de muy alto riesgo del ranking elaborado por Sernageomin. Su último ciclo eruptivo se extendió entre 2016 y 2022.

Respecto del incremento de la actividad sísmica observado durante los últimos días, el académico de la Facultad de Ingeniería de la UCSC, Roberto Benavente, enfatizó que no todos los sismos responden al mismo origen ni obedecen a los mismos procesos.

“La actividad volcánica suele asociarse a sismos de muy baja magnitud, vinculados al movimiento de fluidos y gases o a pequeñas fracturas de roca provocadas por cambios de presión al interior del volcán. En cambio, los sismos más habituales en nuestro país se originan en el contacto entre placas tectónicas o en fallas derivadas de ese proceso. Además de alcanzar magnitudes mucho mayores, suelen presentar un patrón bastante definido: un evento principal seguido por réplicas de menor intensidad. Los sismos volcánicos no siguen necesariamente ese comportamiento y normalmente se analizan según la cantidad de eventos que ocurren en un determinado período de tiempo”, explicó.

En un país marcado por una intensa actividad sísmica, los expertos recalcan que un aumento de la sismicidad volcánica no constituye por sí solo una señal inequívoca de erupción. Sin embargo, sí representa un indicador relevante que debe ser observado con atención.

En esa línea, Benavente señaló que “este aumento no debe analizarse de forma aislada, sino en relación con el comportamiento habitual del propio volcán y junto a otros antecedentes, como la deformación del terreno, las emisiones de gases y la temperatura. Estas señales ayudan a estimar si una erupción es más probable, pero no permiten anticipar su magnitud, por lo que el monitoreo siempre combina múltiples fuentes de información”.

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Nueva concesión de la Ruta del Itata anticipa sistema “free flow” a partir de agosto

La nueva concesión de la Autopista del Itata asumió oficialmente la operación de la vía el 1 de abril de 2025. Desde entonces, la administración, mantención y ejecución del plan de modernización de esta ruta —también conocida como Acceso Norte a Concepción— quedaron a cargo de Sacyr Concesiones a través de la sociedad Concesionaria Bosques del Itata, por un período de 45 años.

Hasta entonces, la autopista había sido administrada por Globalvía, empresa responsable de la primera concesión desde la inauguración de la ruta en 1995.

En Ñuble, el cambio de operador generó expectativas entre las comunas vinculadas a la autopista, especialmente en Chillán, a través del sector de Quinchamalí, y Ránquil, donde se emplaza Nueva Aldea. También existe interés en las localidades del Valle del Itata, que dependen de esta vía para mejorar su conectividad y acceso a servicios.

Las autoridades locales siguen con atención el avance de las obras comprometidas en el nuevo contrato de concesión, que buscan modernizar la infraestructura vial y reforzar la seguridad de una ruta que no había experimentado transformaciones significativas desde el inicio de su explotación hace tres décadas.

Las primeras intervenciones, denominadas “obras tempranas”, presentan en Ñuble un avance cercano al 30%. Entre ellas se contempla la construcción de pasarelas peatonales, nuevos paraderos y accesos de emergencia en distintos puntos de la autopista.

Uno de los proyectos más avanzados se ubica en el kilómetro 34,7, en la comuna de Ránquil, donde se construyen una pasarela peatonal, nuevos paraderos y un acceso de emergencia. En ese punto, las obras registran un avance cercano al 60%.

Estas intervenciones forman parte de los compromisos establecidos en el contrato de concesión y responden a demandas planteadas por las comunidades durante los procesos de participación ciudadana, particularmente en materias de seguridad vial y capacidad de respuesta ante emergencias.

“Estas obras benefician directamente a la ruralidad de nuestra comuna. Tendremos pasarela, paraderos, iluminación y mejores accesos, además de nuevas oportunidades para el desarrollo local y turístico del Valle del Itata”, destacó el alcalde de Ránquil, Nicolás Torres.

El gerente de la concesionaria Bosques del Itata, Juan Antonio Vasconcellos, informó que la pasarela de Ránquil será entregada durante septiembre.

“Actualmente llevamos un 60% de avance en esta infraestructura y esperamos ponerla a disposición de la comunidad durante septiembre. Paralelamente, seguimos acercando el sistema TAG a los usuarios de la región y avanzamos en la implementación del sistema de pago automático que permitirá circular de manera más expedita por la autopista. En agosto esperamos contar con el sistema free flow y el sistema stop and go operativos para los usuarios”, señaló.

En los próximos días comenzará además la instalación de la pasarela de Quinchamalí, sumándose al conjunto de intervenciones que se desarrollan en la Región de Ñuble y que deberían estar concluidas antes de septiembre de este año.

Junto con las pasarelas de Ránquil y Quinchamalí, las obras tempranas contemplan la habilitación de nuevos paraderos en los sectores de Rucapequén, Colliguay, Quinchamalí, La Cantera, Carrizales, Peñablanca y El Milagro.

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El retorno de un tesoro escondido: más de 200 variedades tradicionales de porotos vuelven a Chile

Parte del valioso patrimonio genético de la agricultura chilena regresó al país tras permanecer casi cuatro décadas resguardado en un banco internacional de germoplasma en Colombia. Se trata de 206 variedades tradicionales de porotos recolectadas durante el siglo pasado en distintas zonas de Chile y conservadas como medida de protección frente a procesos que podrían haber provocado su desaparición definitiva.

La repatriación fue realizada por investigadores del Banco de Recursos Genéticos Vegetales de INIA Quilamapu, en Chillán, gracias al apoyo de la Subsecretaría de Agricultura y del Fondo de Distribución de Beneficios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El banco de germoplasma de Chillán

Gerardo Tapia, curador del banco, explicó que la colección actualmente resguardada en INIA Quilamapu reúne 1.239 accesiones o variedades de porotos. Este patrimonio genético se conformó a partir de prospecciones realizadas por investigadores de INIA a fines del siglo pasado en más de 200 localidades, desde Arica hasta Chiloé.

Según detalló, en aquella época las variedades tradicionales eran cultivadas principalmente por pequeños agricultores. Sin embargo, con el paso de los años muchas fueron desapareciendo debido a cambios productivos, abandono de cultivos y otros procesos naturales.

El especialista agregó que la expansión de los monocultivos agrícolas desde mediados del siglo XX aceleró la pérdida de diversidad genética, haciendo necesario resguardar las variedades remanentes. Esa realidad fue uno de los factores que impulsó la creación de bancos de germoplasma en Chile y en otras partes del mundo.

Como parte de esa estrategia de conservación, una copia de la colección de porotos mantenida en INIA Quilamapu fue enviada al Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), ubicado en las cercanías de Cali, Colombia, donde opera uno de los principales repositorios mundiales de porotos.

“Realizamos un catastro de las variedades que ya no estaban disponibles en nuestros bancos y gestionamos su repatriación. Son materiales que vuelven al país después de casi cuatro décadas y que forman parte de nuestro patrimonio agrícola”, explicó Tapia.

El investigador destacó que estas semillas poseen un valor que trasciende lo productivo. “Recuperarlas no solo permite conservarlas, sino también ponerlas a disposición de la investigación y devolverlas a los territorios donde se originaron”, señaló.

Las 206 variedades llegaron durante la segunda semana de junio al Banco de Recursos Genéticos Vegetales de INIA Quilamapu, almacenadas en bolsas selladas e identificadas mediante códigos que permiten rastrear su origen, historial de regeneraciones y otros antecedentes relevantes. Cada bolsa contiene alrededor de 20 semillas, una cantidad suficiente para iniciar la siguiente etapa del proceso: la multiplicación del material bajo condiciones controladas.

“El primer objetivo es regenerar el material recibido y aumentar la cantidad de semillas disponibles. Para ello trabajamos en condiciones de confinamiento, evitando posibles contaminaciones por enfermedades o factores ambientales adversos, y resguardando la calidad de las semillas que se obtendrán”, explicó.

El proceso, sin embargo, no estará exento de dificultades. Muchas de estas variedades permanecieron congeladas durante décadas y deberán adaptarse nuevamente a condiciones ambientales distintas a las que existían cuando fueron recolectadas.

“Estas semillas se desarrollaron originalmente bajo condiciones climáticas diferentes a las actuales”, advirtió Tapia.

Para el curador del banco, la recuperación de esta diversidad genética abre nuevas posibilidades para el cultivo de futuras variedades de porotos adaptadas a los desafíos actuales de la agricultura.

“Una parte importante de este material ya no estaba disponible en el país. Algunas variedades podrían aportar características valiosas, como tolerancia a la sequía, resistencia a temperaturas extremas o una mayor capacidad para enfrentar enfermedades”, señaló.

Además, la repatriación permitirá profundizar en el conocimiento sobre las propiedades nutricionales de estos cultivos.

“Muchas de estas variedades nunca han sido evaluadas en aspectos como contenido de fibra, almidones u otros compuestos bioactivos beneficiosos para la salud”, indicó el investigador.

A su juicio, este patrimonio genético podría contribuir también al desarrollo de nuevos alimentos con mejores atributos nutricionales y una mayor capacidad de adaptación frente a los efectos del cambio climático.

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