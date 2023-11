Estudiantes que ingresaron con el Cupo Explora Unesco a universidad resaltan esta vía de acceso 

Diversas instituciones de educación superior ofrecen vacantes para que jóvenes con trayectoria científica y tecnológica escolar puedan estudiar una serie de carreras gracias al “Cupo Explora Unesco” del Estado.

Dentro de ellas se encuentra la Universidad de Santiago, la que busca a las y los futuros estudiantes que quieran ingresar por esta vía a las carreras orientadas a las ciencias.

Así fue como Isidora Uribe llegó este año a estudiar Enfermería. “Mi profesora del colegio me enseñó sobre este cupo y que había la opción de poder acceder más allá de cómo te iba en la PAES. Me sirvió de mucho, porque con el puntaje no hubiera estudiado lo que quería”, dijo.

En ese sentido, señala que fue un alivio “porque creo que hay más de un método para ingresar a la universidad”.

Misma mirada comparte Sebastián Contreras, estudiante de primer año de Ingeniería Física en la Usach. Desde octavo básico conocía este cupo y luego fue involucrándose más mediante el taller explora y los congresos.

“Me parece que es una muy buena oportunidad para mucha gente que no tiene los recursos para hacer un preuniversitario, que me parece que es algo fundamental para ingresar a muchas universidades. Acá hay otras vías”, sostuvo.

El proceso de postulación al “Cupo Explora Unesco” es centralizado y se realiza directamente en el sitio web del Programa Explora y va enfocado a estudiantes que hayan egresado de enseñanza media los años 2021, 2022 y 2023.

Pensando en la casa de estudios, se realizarán entrevistas a los seleccionados que quieran ingresar a estudiar alguna carrera. Este cupo no contempla el financiamiento del arancel ni de la matrícula y los resultados se darán a conocer el 3 de enero del 2024. Más detalles en https://admision.usach.cl/cupos-de-acceso-directo-equidad/cupo-explora-unesco.