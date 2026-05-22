Pronóstico y apuestas U. Catolica vs. Colo Colo: cuánto paga el partido por Primera División

Universidad Catolica recibe al puntero en la jornada 13 de la Primera División con 20 puntos en la tabla general. El equipo local ocupa la cuarta posición y busca recortar la distancia de 7 unidades frente a su rival directo. Colo Colo lidera la competencia con 27 puntos tras ganar 9 de sus 12 compromisos previos.

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El historial reciente muestra paridad, aunque los últimos dos enfrentamientos terminaron a favor de los locales. Este análisis revisa las probabilidades y el rendimiento actual de ambos planteles.

¿Cuánto Paga el Partido U. Catolica vs Colo Colo?

La victoria de U. Catolica paga alrededor de 2.55, mientras que el triunfo de Colo Colo ofrece una cuota de 2.80. El empate se sitúa en 3.20, lo que refleja una paridad alta según las estimaciones de la casa de apuestas.

La diferencia entre ambos equipos es mínima en las cuotas, otorgando una ventaja marginal al conjunto local por su condición de anfitrión.

En otros mercados, el Ambos Marcan Sí cotiza en 1.80 frente al 1.91 de la opción negativa. La línea de goles sugiere un encuentro con precauciones, ya que el Menos de 2.5 goles paga 1.75 contra el 2.05 del Más de 2.5 goles.

La doble oportunidad a favor de U. Catolica o empate entrega 1.40, mientras que la misma opción para Colo Colo o empate se paga a 1.50.

Pronóstico U. Catolica vs Colo Colo

Según el pronóstico de Universidad Católica, lo más seguro es doble oportunidad empate o Colo Colo. La probabilidad del modelo otorga un 45% al empate y un 45% a la victoria visitante, sumando un 90% de confianza para esta cobertura.

El líder del torneo llega tras golear 6-2 a Nublense y ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos oficiales. Aunque U. Catolica venció 2-0 a Barcelona SC recientemente, sus tres empates previos en mayo muestran dificultades para cerrar los resultados.

Colo Colo registra 27 goles a favor en el certamen, consolidándose como el equipo más efectivo de la temporada.

Sin embargo, el historial en el Claro Arena favorece a los locales, quienes ganaron el último cruce en este recinto por 2-0. La presencia de F. Zampedri, goleador del torneo con 12 tantos, obliga a mantener la vigilancia defensiva durante todo el encuentro para evitar sorpresas.

¿Cómo Llegan U. Catolica y Colo Colo?

Catolica viene de superar 2-0 a Barcelona SC en su última presentación internacional. En el plano local, el equipo de Daniel Garnero venció 0-2 a Deportes Limache, cortando una racha de tres empates consecutivos. Actualmente suman 20 puntos y cuentan con F. Zampedri como su principal arma ofensiva con 12 goles marcados.

El plantel no registra lesionados y mantiene un equilibrio defensivo con 9 goles de diferencia positiva en la tabla.

Colo Colo llega tras una contundente victoria por 6-2 ante Nublense en la fecha anterior. El equipo dirigido por Fernando Ortiz acumula 9 triunfos en 12 jornadas, lo que les permite liderar la tabla con 27 unidades. J. Correa es su máximo anotador con 6 goles, seguido de cerca por M. Romero con 5 conquistas.

La única derrota reciente fue el 1-0 ante Coquimbo Unido, pero su capacidad goleadora sigue siendo la más alta del campeonato nacional.

¿A qué Hora Juegan U. Catolica vs Colo Colo?

El partido está programado para el domingo, 24 de mayo de 2026 a las 17:00 horas de Chile. Estos son los horarios por país:

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 19:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 18:00

Perú, Ecuador y Colombia: 17:00

México (CDMX): 16:00

¿Dónde ver el Partido de U. Catolica vs Colo Colo?

La transmisión del partido se puede seguir a través de el canal TNT Sports en Chile y en la app de HBO Max, señales oficiales autorizadas para el torneo chileno. Puedes consultar la guía actualizada de dónde ver fútbol en vivo de Apuesta Legal Chile para conocer los canales disponibles.

U. Catolica vs Colo Colo: Posibles Alineaciones

El equipo local mantendría el esquema 4-1-4-1 utilizado en su victoria más reciente. Daniel Garnero cuenta con la totalidad de su plantilla para este compromiso en el Claro Arena. La zona ofensiva estará liderada por su capitán y referente de área.

Posible 11 titular de U. Catolica: Vicente Bernedo, Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena, Jhojan Valencia, Clemente Montes, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

La visita proyecta una formación 3-1-4-2 para fortalecer el mediocampo y la presión alta. Fernando Ortiz no presenta bajas por lesión y repetiría la base que goleó en la jornada pasada. El ataque se apoya en la movilidad de sus dos delanteros principales.

Posible 11 titular de Colo Colo: G. Maureira, J. Villagra, A. Vidal, J. Sosa, T. Alarcon, J. Rojas, A. Madrid, V. Mendez, D. Ulloa, J. Correa, L. Hernandez. DT: Fernando Ortiz.

¿Cuándo Juegan U. Catolica vs Colo Colo por Primera División?

El encuentro se disputará el domingo 24 de mayo de 2026 a las 17:00 horas en el estadio Claro Arena. El árbitro del compromiso está por confirmar.