Caso Monsalve: tribunal revisará nueva ampliación de investigación

La investigación por las acusaciones de abuso y violación contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve volverá al tribunal. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago programó para el 16 de junio una audiencia para discutir una nueva ampliación del plazo de indagatoria, luego de que aún quedaran diligencias pendientes.

La solicitud fue ingresada tanto por el Ministerio Público como por la defensa del exmilitante socialista, encabezada por el defensor penal público Víctor Providel. En enero pasado, la causa había sido reabierta y se concedieron otros 120 días para diligencias, plazo que terminó el 20 de mayo.

Entre las pericias no concluidas figura la revisión del DVR de las cámaras de seguridad del restaurante Ají Seco Místico. Según el reporte, la Policía de Investigaciones no pudo completar esa evaluación porque la clave de acceso entregada era errónea.

También está pendiente la recuperación de conversaciones de WhatsApp entre la denunciante y personas cercanas antes del almuerzo que sostuvo con Monsalve. A ello se suma la búsqueda del garzón que atendió a ambos en el local, quien habría salido del país rumbo a Perú y cuyas comunicaciones también se busca revisar.