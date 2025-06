Día Mundial del Donante de Sangre: un gesto que puede salvar hasta tres vidas

Cada 14 de junio, el mundo entero celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para agradecer a los donantes voluntarios y crear conciencia sobre la importancia de donar sangre de forma regular y altruista.

En Chile, la donación altruista representa menos del 40% del total, una cifra que preocupa a los equipos clínicos de los principales hospitales del país. La sangre y sus componentes —glóbulos rojos, plaquetas, plasma— son fundamentales para intervenciones quirúrgicas, partos de riesgo, tratamientos contra el cáncer, trasplantes, emergencias médicas y enfermedades crónicas como la anemia severa. Pero la única forma de obtenerlos es a través de personas que deciden donar.

Según explica Vanessa Hidalgo, supervisora de la Casa del Donante de Sangre del Hospital San José, “donar sangre es un acto solidario y fundamental para el funcionamiento de las instituciones de salud. Hoy en día, su importancia es aún mayor debido al aumento en la demanda de componentes sanguíneos para tratamientos médicos, cirugías, trasplantes, partos de alto riesgo y atención de pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer que presentan anemias severas”.

¿Cómo es el proceso para donar sangre?

Donar sangre es un procedimiento seguro, rápido y supervisado por profesionales. Cualquier persona sana que cumpla con los requisitos puede hacerlo:

Tener entre 17 y 70 años (los menores de edad deben ir con tutor legal).

Pesar más de 50 kilos.

Haber dormido al menos 5 horas la noche anterior.

Haber comido en las últimas 5 horas (no ir en ayunas).

Presentar cédula de identidad.

Aprobar una entrevista médica y examen físico previo.

El proceso completo dura entre 30 y 45 minutos e incluye: registro, chequeo de signos vitales, entrevista confidencial, extracción (unos 450 ml) y una pequeña colación tras la donación.

Desmitificando el acto de donar

Uno de los principales obstáculos para aumentar las tasas de donación en el país son los mitos que aún persisten. Javiera Silva, directora de la Escuela de Salud de Iplacex, una de las instituciones organizadoras del reciente seminario Donación y Transfusión de Sangre, aclara que “mucha gente cree que uno puede engordar por donar sangre, lo que no tiene ninguna lógica, es solo un mito urbano”, explicó. A eso se suma la idea de que es doloroso, que genera fatiga o que la recuperación es muy lenta, cuando la única recomendación posterior es tomar agua. “Nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerar y producir más sangre rápidamente”, agregó.

Algunos datos clave:

Tatuajes o piercings no impiden donar, siempre que hayan pasado seis meses desde su realización.

Hipertensión o diabetes no son una barrera si están controladas.

El cuerpo regenera la sangre donada en pocos días.

No se gana peso ni se afecta el estado físico habitual.

Donar no duele: la extracción se realiza con agujas estériles y personal capacitado.

Durante 2024, solo en la ex Posta Central se recibieron más de 8.000 donaciones, pero solo 1.520 fueron altruistas. Eso refleja una baja participación de personas que lo hagan sin tener un caso cercano o una urgencia puntual.

“Aunque muchas personas participan, la mayoría solo dona en situaciones de emergencia o cuando un familiar lo necesita, no como un acto altruista a repetición. La sangre no se fabrica, se dona. Por eso, es fundamental seguir generando conciencia sobre la importancia de donar de forma regular y voluntaria. Cada donación puede salvar vidas y hacer la diferencia”, insiste Hidalgo.

El objetivo, según la OMS y el Ministerio de Salud, es contar con un sistema de donación estable, previsible y sustentable, que garantice el abastecimiento para toda la red hospitalaria nacional, sin depender exclusivamente de campañas de emergencia.

Dónde y cómo donar sangre en Chile

Además de hospitales públicos, diversos centros del país cuentan con Casas del Donante, unidades móviles y campañas territoriales activas. En cada uno de estos centros, puedes agendar tu hora, asistir directamente o participar en campañas de donación colectivas.

“Los pacientes ante este acto solidario y desinteresado, que les brinda una nueva oportunidad de vivir quedan profundamente agradecidos con este gesto mínimo que toca el corazón y deja una huella imborrable”, concluye Hidalgo.