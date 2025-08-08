Llega a Chile uno de los SUV compacto más vendido ahora con versión híbrida y diseño renovado

El SUV más vendido de MG Motor en Chile tiene nueva cara. Se trata del All New MG ZS, que acaba de aterrizar en el país con importantes novedades: un diseño totalmente renovado, más tecnología y, por primera vez, una versión híbrida no enchufable (HEV), ideal para quienes buscan eficiencia sin complicarse con la carga eléctrica.

Este modelo, que se ha ganado un lugar en las calles chilenas por su buena relación precio-calidad, ahora vuelve con una estética más moderna, un interior más cómodo y mejor equipado y una apuesta clara por la sostenibilidad. Así, el nuevo MG ZS promete dar que hablar en el competitivo segmento de los SUV compactos.

Para quienes quieren una alternativa más amigable con el medio ambiente, pero no están listos para un auto 100% eléctrico, el MG ZS híbrido se presenta como una opción ideal. No requiere carga eléctrica, ofrece una excelente autonomía, y mantiene la experiencia de conducción tradicional con el plus del ahorro y la eficiencia.

¿Qué cambia en esta nueva generación?

Mucho más que una simple actualización, el All New MG ZS llega completamente rediseñado. Por fuera, destacan sus líneas más definidas, una nueva parrilla frontal, ópticas LED de última generación y una gama de siete colores para elegir. Por dentro, mejora la sensación de calidad con materiales más refinados y una pantalla táctil de hasta 12,3 pulgadas, compatible con Apple CarPlay® y Android Auto®.

Además, el maletero ofrece más espacio, con una capacidad de 443 litros, ideal para viajes o uso familiar, y se puede ampliar a 1.457 litros con los asientos traseros abatidos.

Entre sus novedades, el MG ZS incluye sistemas de seguridad mejorados como hasta seis airbags, cámara de retroceso (o cámara 360° en versiones más equipadas), sensores, y asistencias a la conducción (ADAS) como freno autónomo y asistencia de mantenimiento de carril.

Además, el encendido por botón, el volante multifunción y el sistema de infoentretenimiento lo convierten en una opción muy completa para su segmento.

Versiones a combustión y ahora también híbrida

El All New MG ZS llega en dos versiones principales:

A combustión (ICE) : disponible en cinco ediciones, con motores 1.5L o 1.5 turbo. Algunas versiones incluyen transmisión manual y otras automática tipo CVT. Los precios parten desde los $11.890.000 (precio de referencia con bono).

Híbrida (HEV): esta es la gran novedad. Se trata de un sistema autorrecargable, es decir, no necesita enchufarse. El motor híbrido entrega una potencia combinada de 191 Hp y 465 Nm de torque, con un consumo estimado de hasta 43,5 km/L en ciudad, lo que se traduce en menor gasto en bencina y menos emisiones contaminantes.

“El MG ZS ha sido uno de nuestros modelos más queridos por los chilenos, y hoy damos un paso más al presentar una versión totalmente renovada, más tecnológica y ahora también híbrida. Estamos convencidos de que este nuevo MG ZS será un referente en su categoría”, afirmó José Luis Martínez, Sales Manager de SAIC Motor Sudamérica, durante la presentación oficial en Santiago.

Con este nuevo modelo, MG Motor busca consolidar su liderazgo entre los SUV más vendidos del país y apuesta por una movilidad más eficiente, moderna y cercana a los consumidores.