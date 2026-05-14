Huenchumilla adelanta: senadores DC rechazarán idea de legislar Ley Miscelánea

El senador Francisco Huenchumilla endureció la postura de la Democracia Cristiana frente a la denominada Ley Miscelánea y adelantó que los tres senadores de la colectividad rechazarán la idea de legislar el proyecto impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con el diario La Tercera, el parlamentario aseguró que no existe confianza política suficiente para abrir negociaciones con el Ejecutivo en torno al Plan de Reconstrucción Nacional. “Los tres senadores de la DC no estamos disponibles para votar a favor de la idea de legislar”, afirmó.

Huenchumilla sostuvo que el punto central de la discusión está precisamente en esa etapa inicial del proyecto, ya que una vez aprobada la idea de legislar, el debate posterior se vuelve más flexible para llegar a acuerdos particulares. “Lo central es cómo tú apruebas la idea de legislar”, planteó.

El legislador por La Araucanía fue más allá y, a título personal, aseguró que no tiene disposición a negociar con el Gobierno debido a un problema de confianza política. “Voy a rechazar la idea de legislar porque no le creo al Gobierno”, sostuvo.

Según Huenchumilla, el Ejecutivo no tendría intención real de abrir espacios de negociación con la oposición y estaría apostando a aprobar rápidamente el proyecto aprovechando que ya cuenta con respaldo suficiente en el Congreso. “El Gobierno ya tiene los votos, incluso votos de gente de izquierda”, afirmó, aunque evitó identificar nombres.

A juicio del senador DC, la ausencia de diálogo responde a una estrategia deliberada de La Moneda para acelerar la tramitación y obtener un impacto político y comunicacional. “Es una decisión política estratégica para sacar rápido este proyecto y dar un golpe de efecto político”, señaló.

El parlamentario además aseguró que el Ejecutivo tampoco tendría incentivos para negociar en el Senado precisamente porque ya tendría asegurado el respaldo necesario. “Simplemente no quiere conversar”, afirmó.

Huenchumilla también abordó el rol que ha jugado la oposición durante la discusión de la Ley Miscelánea y cuestionó la falta de una estrategia política común frente al Gobierno de Kast.

Según explicó, la ofensiva de miles de indicaciones impulsada por sectores opositores buscaba obligar al Ejecutivo a abrir conversaciones. “Es un mecanismo procedimental que siempre se usa. La idea era decirle al Gobierno: ‘usted me enmarañó el debate, yo también se lo complico, conversemos mejor’”, explicó.

Sin embargo, insistió en que el Ejecutivo no ha mostrado voluntad de modificar su diseño político. “Lo he visto en otros proyectos y también en intervenciones en la sala. El Gobierno no quiere diálogo”, sostuvo.

El senador además apuntó a una debilidad estructural de la oposición para enfrentar al oficialismo y aseguró que no existe una estrategia coordinada frente a la actual administración. “La izquierda no tiene un diseño de cómo actuar políticamente frente a un gobierno de estas características”, afirmó.

En su análisis, Huenchumilla cuestionó también los acuerdos administrativos alcanzados previamente entre oficialismo y oposición para distribuir espacios de poder en el Congreso. “El error fue negociar pensando en cómo me acomodo yo en las comisiones o en la mesa directiva”, sostuvo.