Más de 8 mil visitantes espera convocar Expo Mercado Público 2025  en su 7° versión

Los próximos 12 y 13 de agosto se desarrollará en Espacio Riesco la séptima versión de Expo Mercado Público, evento ferial organizado por Interexpo y que cuenta con el patrocinio oficial de ChileCompra. Esta instancia, que se ha consolidado como el principal punto de encuentro entre proveedores y compradores del Estado, espera reunir a más de 8 mil visitantes, junto a 200 expositores, 100 speakers y 40 charlas.

La actividad contará con la participación de destacadas autoridades, entre ellas: Heidi Berner, subsecretaria de Hacienda; Víctor Hugo Merino, subcontralor General de la República; Verónica Valle, directora de ChileCompra y presidenta de la Alianza Anticorrupción, y Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna del Ministerio Público.

“Como ChileCompra abordaremos las novedades de la reforma de la Ley de Compras Públicas a 18 meses de su entrada en vigencia con énfasis en las mayores oportunidades de negocios que hoy tienen las empresas de menor tamaño en la plataforma electrónica www.mercadopublico.cl además de las nuevas medidas de control en Mercado Público para resguardar la probidad de los procesos y asegurar la eficiencia en el uso de los recursos públicos”, comenta Verónica Valle, directora de ChileCompra.

Por esoinvita a las usuarias y usuarios compradores públicos y proveedores del Estado a asistir a este encuentro donde, “nuestro equipo estará disponible para responder preguntas y orientar a los usuarios y a la ciudadanía sobre el mundo de las compras públicas y cómo identificar nuevas vías para hacer crecer sus negocios”.

Igor Morales, director de contenidos de Expo Mercado Público confirma que en el Congreso Internacional participarán especialistas de Argentina, Chile, México, Panamá, Perú. Destaca también la participación de la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, la gerente general de Sercotec, María José Becerra, y la directora ejecutiva del Programa Elige Vivir Sano, Waleska Naranjo, además del ministro de la Corte Suprema, Mauricio Silva Cancino, el ex presidente de la Red Interamericana de Entidades de Compras Públicas, Ricardo Salazar Chávez, y el General de Brigada Comandante de la División de Adquisiciones del Ejército Luis Pugin Jara.

“Expo Mercado Publico 2025 será un espacio de construcción del ecosistema de las compras públicas que permitirá generar las vías para cerrar el 2025, esperando la incorporación en diciembre de la obra pública como último hito del proceso de modernización de la compra pública en Chile”, puntualiza Igor Morales.

José Miguel Sotoluque, CEO de Interexpo, señaló por su parte: “Nuestro objetivo con esta feria es abrir espacios de encuentro, aprendizaje y conexión, que generen valor tanto para los organismos públicos como para los emprendedores y empresas que buscan participar en el sistema de compras públicas. Hemos crecido cada año, tenemos más de 200 expositores, 100 speakers y 40 charlas, la visita de 4 países y esperamos convocar más de 8 mil personas. Eventos como Expo Mercado Público son fundamentales para fortalecer el ecosistema de compras públicas en el país, y estamos convencidos que esta nueva versión será un éxito”.

La inscripción es gratuita en www.expomercadopublico.cl