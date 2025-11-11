Protección ambiental en el norte: diseñan plan de conservación para la Reserva Puritama

La Reserva de Conservación Puritama, propiedad de Explora, entra en una nueva etapa. Luego de un proceso de casi un año con participación de comunidad local, instituciones y especialistas, se presentó el Plan de Manejo, instrumento que marcará la ruta de gestión del área protegida ubicada en San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.

El documento busca responder a los valores ecológicos, culturales y de conservación del territorio y definir estrategias concretas frente a amenazas identificadas.

Un oasis de conservación

La Reserva de Conservación Puritama abarca cerca de 7.000 hectáreas en el valle del río Puritama, al norte de San Pedro de Atacama, en un entorno donde el altiplano andino y el desierto convergen. Desde su creación por Explora, el área ha sido administrada bajo el propósito de preservar ecosistemas únicos y especies emblemáticas —como el Gato Andino— mientras se impulsa un turismo responsable y de bajo impacto.

El nuevo plan de manejo entiende ese contexto y pone énfasis en la conservación del patrimonio natural y cultural, reforzando que la gestión deberá combinar protección, investigación, educación ambiental y vínculo con la comunidad local.

Metodología participativa

Uno de los sellos distintivos del plan es su elaboración bajo los Estándares Abiertos de Conservación, con una metodología colaborativa que involucró a comunidades indígenas, operadores turísticos, especialistas en fauna, flora y territorio.

La subgerente de Conservación en Explora, Romina Da Pieve, indicó que fue clave integrar “la visión y conocimientos de múltiples actores locales” para asegurar que las medidas respondieran “a las particularidades ecológicas de Puritama y a las necesidades de la comunidad del territorio”.

Por su parte, José Gerstle, director ejecutivo de Photosíntesis, destacó que “el proceso desarrollado en Puritama se enmarca en una visión más amplia de conservación territorial, donde la participación activa de las comunidades es clave para lograr resultados sostenibles”.

“Este plan es fruto de un trabajo conjunto y profundamente colaborativo. Y es una experiencia que demuestra cómo la colaboración entre instituciones, propietarios privados y comunidades puede generar soluciones efectivas y duraderas para la protección de ecosistemas únicos”, señaló Victoria Alonso, Directora Ejecutiva de Fundación Tierra Austral.

¿Por qué es relevante para Chile y el mundo?

La iniciativa de Explora se inserta en un contexto más amplio de conservación privada en Chile, donde cada vez más territorios se gestionan fuera del sistema público de parques nacionales, aportando a la diversidad del modelo de protección ambiental.

Además, considerando que el desierto de Atacama es un ecosistema de importancia global, la puesta en marcha de un plan de manejo robusto para una reserva privada de gran dimensión contrasta con modelos tradicionales y abre opciones para que otras empresas y comunidades participen en la conservación.