Al Pan Pan: La Moneda disputa la agenda para aprobar su Ley Miscelánea

El Gobierno sigue negociando para sacar adelante su proyecto de reconstrucción nacional, especialmente tras el distanciamiento del PDG y el informe crítico del Consejo Fiscal Autónomo. Para hoy se espera el ingreso de nuevas indicaciones en la Comisión de Hacienda, aunque desde la oposición ya anticiparon un “tsunami” de correcciones, como advirtió el diputado independiente pro PPD, Jaime Araya.

Pese a las dificultades, en el Ejecutivo mantienen la expectativa de que la iniciativa quede aprobada antes de la Cuenta Pública del próximo 1 de junio.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos este tema junto al doctor en Derecho y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y analista político, Rodrigo Arellano.

En paralelo, el exdiputado UDI Joaquín Lavín León quedó en prisión preventiva en el marco de la investigación por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil. La medida fue solicitada por la Fiscalía Metropolitana Oriente y respaldada por el Consejo de Defensa del Estado, que sostienen que el exparlamentario habría utilizado facturas ideológicamente falsas y desviado recursos públicos mediante asignaciones parlamentarias. Según la indagatoria, el perjuicio fiscal superaría los $100 millones.

Las acusaciones también alcanzan la gestión de su esposa, Cathy Barriga, durante su administración en Maipú entre 2016 y 2021.

Analizamos este tema junto al concejal de Maipú (militante del PC, presente durante la gestión de Cathy Barriga), Ariel Ramos.