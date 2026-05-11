Empieza x Acá: la mega reforma entra en fase crítica y presidente Kast se juega su primer gran test

La Ley Miscelánea inició una nueva etapa en la Cámara de Diputados tras el ingreso de más de 200 indicaciones impulsadas por parlamentarios del PDG, PPD, Frente Amplio, Partido Comunista y otros sectores de oposición. Las propuestas buscan modificar distintos aspectos tributarios, sociales, medioambientales y fiscales del proyecto económico del gobierno de José Antonio Kast.

Uno de los paquetes más amplios fue presentado por la diputada Zandra Parisi (PDG), quien ingresó 152 indicaciones enfocadas en ajustes técnicos y cambios estructurales al texto original.

En paralelo, analizamos la agresión denunciada por el diputado Javier Olivares en Olmué, episodio que su equipo presentó inicialmente como un ataque político ocurrido durante una actividad deportiva, asegurando que el parlamentario fue “cobardemente agredido por la espalda” por un jugador de un club local.

Hoy en Empieza x Acá, con Fran Castillo: conversamos sobre estos temas con el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.